Startseite NM Dach - Um Dachwelten voraus! Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-02-12 18:11. Dachdeckerei und Spenglerei in Rohrbach, Urfahr-Umgebung, Wegscheid, Untergriesbach - Ihr zuverlässiger Ansprechpartner: Mario Nöckler. Suchen Sie einen Fachmann für Ihr Dach oder Flachdach? - Vertrauen Sie auf die Expertise von NM Dach. Mario Nöckler und sein Team sind seit Jahren Ihr verlässlicher Partner in der Region Böhmerwald für alle Arbeiten rund ums Dach und die Spenglerei. Egal, ob in Rohrbach, Urfahr-Umgebung, Untergriesbach, Wegscheid, im Mühlviertel oder im niederbayerischen Landkreis Passau - NM Dach steht für Qualität, Handwerkskunst und hohe Kundenzufriedenheit

.

Dachdeckerei und Spenglerei aus einer Hand Ein Dach ist mehr als nur ein Schutz vor den Elementen - es ist ein zentraler Bestandteil Ihres Hauses. Bei NM Dach erhalten Sie alles aus einer Hand. Egal ob Sie einen Dachdecker oder einen Spengler brauchen - das Team von Mario Nöckler kümmert sich um alle Ihre Anliegen. Die Dachdeckerei sorgt für die fachgerechte Eindeckung Ihres Daches, während die Spenglerei sich um alle Metallarbeiten wie Dachrinnen, Fallrohre und Blechverkleidungen kümmert. Der Spengler - Ihr Profi für Metallarbeiten am Dach Der Spengler, auch Dachspengler genannt, ist auf Metallverarbeitung spezialisiert. Bei NM Dach übernimmt der Spengler alle Aufgaben, die Metall am Dach betreffen - wie etwa die Installation von Dachrinnen, die das Regenwasser ableiten, oder Blecharbeiten, die das Dach vor Witterungseinflüssen schützen. Der Spengler sorgt dafür, dass alles perfekt passt und für lange Zeit hält. Der Dachdecker - Ihr Experte für die Eindeckung Der Dachdecker ist der Fachmann für die Eindeckung Ihres Daches mit Materialien wie Ziegeln, Schiefer oder Dachsteinen. Bei NM Dach wird jedes Dach individuell geplant und mit höchster Sorgfalt umgesetzt. Der Dachdecker achtet dabei besonders auf Qualität und Langlebigkeit. Unsere Leistungen im Überblick NM Dach bietet ein umfangreiches Leistungsspektrum, das unter anderem folgende Leistungen umfasst: - Spenglerarbeiten nach Bedarf

- Neueindeckung von Dächern

- Dachsanierungen und Reparaturen

- Dachrinnen und Fallrohre aus Metall

- Blechverkleidungen und Dachabschlüsse

- Beratung und Planung

- Alle Dienstleistungen rund ums Flachdach

- Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten

- Abdichtungs- und Sanierungsarbeiten

- Dachverblechungen und Dachentwässerung

- Dachflächenfenster und Dachfenster inklusive Zubehör

- Profilblechdach und Falzblechdach

- Tondach und Betondachsteine

- Flachdachabdichtungen und Flüssigkunststoffabdichtungen

- Dachreparaturen

Fragen Sie nach, wenn Sie eine dieser Leistungen benötigen! Warum NM Dach? Mario Nöckler und sein Team stehen für höchste handwerkliche Präzision und Kundennähe. Jedes Projekt wird individuell geplant und mit großer Sorgfalt umgesetzt. Dabei wird stets auf Qualität und Langlebigkeit geachtet. Die Kunden schätzen besonders die Zuverlässigkeit und die offene Kommunikation. Die Region Böhmerwald - die Heimat von NM Dach Die Region Böhmerwald ist für ihre atemberaubende Landschaft und ihre traditionelle Bauweise bekannt. NM Dach ist in dieser Region fest verwurzelt und kennt die besonderen Anforderungen, die das lokale Klima und die Architektur stellen. Ob in Rohrbach, Urfahr-Umgebung, Untergriesbach, Wegscheid, im Mühlviertel oder im Landkreis Passau - NM Dach ist immer in Ihrer Nähe. Kundenzufriedenheit steht an erster Stelle Bei NM Dach steht der Kunde stets im Mittelpunkt. Vom ersten Beratungsgespräch bis hin zur Fertigstellung des Projekts wird besonders auf Ihre Zufriedenheit geachtet. Das Team von NM Dach nimmt sich Zeit für Ihre Wünsche und Anliegen. Fazit: Ihr Partner für alle Arbeiten rund ums Dach Dachdeckerei & Spenglerei in Rohrbach, Urfahr Umgebung, Wegscheid, Untergriesbach - Ihr Spengler und Dachdecker Mario Nöckler. Ob Sie einen Dachdeckermeister oder einen Spenglermeister benötigen - Mario Nöckler und sein Team sind die richtigen Ansprechpartner für Sie. Mit jahrelanger Erfahrung, handwerklichem Können und einer starken Verbindung zur Region setzt NM Dach Maßstäbe in der Dachdeckerei und Spenglerei in Rohrbach, Urfahr-Umgebung, Untergriesbach, Wegscheid, im Mühlviertel oder im Landkreis Passau (Niederbayern). Vertrauen Sie auf NM Dach - für ein sicheres und schönes Dach über dem Kopf.

Herr Mario Nöckler

Neubruchstr. q

4060 Leonding

Österreich fon ..: +43 660 54 50 249

web ..: https://maps.app.goo.gl/gbK8eSFFLsGjUfgG6

Dachdeckerei und Spenglerei gesucht? NM Dach ist Ihr Spengler und Dachdecker in Rohrbach, Urfahr Umgebung, Linz, Leonding, Traun, Eferding, Schärding, Grieskirchen, Ried, Braunau, Gmunden und ganz Oberösterreich. NM Dach ist den anderen um Dachwelten voraus.

