MarketLeap sichert sich 8 Millionen Dollar in Serie-A-Runde, um den „verkäuferzentriertes“ D2C-E-Commerce voranzutreiben

MarketLeap, die erste vollständig integrierte KI-gesteuerte Plattform zur Vereinfachung und Skalierung des D2C-E-Commerce, gab heute eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Millionen US-Dollar bekannt. Federführend ist dabei Smedvig Ventures, beteiligt sind Expon Capital, Motier Ventures und prominente Business Angels, darunter ehemalige Führungskräfte von Amazon, SoftBank und Unilever. Diese Finanzspritze wird es dem Unternehmen ermöglichen, die Entwicklung der Plattform zu beschleunigen und in Top-Talente zu investieren, um den rasanten Wachstumskurs fortzusetzen.

Der weltweite E-Commerce-Umsatz wird bis 2027 voraussichtlich 8 Billionen US-Dollar erreichen. Aufgrund von Zeitmangel, mangelndem Fachwissen und fehlendem Kapital erreichen private Markeninhaber jedoch in der Regel nur 0,2 % ihrer potenziellen Reichweite während ihrer Lebensdauer. MarketLeap bietet seinen Kunden – darunter Edible Health, Bidetlity und Hydro2go – eine Plattformlösung, die KI-gestützte Automatisierung nutzt, um die Komplexität des Marktplatzbetriebs und des Backend-Managements zu bewältigen. Die führende Technologielösung und strategische Partnerschaften mit Marktplätzen, Drittlogistikanbietern (3PL), Compliance-Experten und Finanzpartnern ermöglichen es Verkäufern, ihren Betrieb zu skalieren und globale Kunden mit Leichtigkeit zu erreichen.

Das Unternehmen wurde 2022 von Mamoun Benkirane und Mekki Mouaddeb gegründet, die beide zuvor für die E-Commerce-Giganten Amazon und Jumia tätig waren. Die Inspiration für MarketLeap kam, als Mamoun ein Webinar für Amazon-Verkäufer über die Expansion in neue Märkte leitete und sich mit E-Mails überhäuft sah, die die Komplexität des Prozesses und der bereitgestellten Tools beklagten. Gleichzeitig stellte Mekki fest, dass viele Verkäufer zwar außergewöhnliche Stärken bei der Beschaffung profitabler Produkte aufweisen, aber bei der internationalen Skalierung ihrer Aktivitäten vor großen Herausforderungen stehen.

Als die beiden feststellten, dass mehr als 90 % der Verkäufer mit einem Umsatz von über einer halben Million mehr als 80 % ihres Umsatzes in nur einem Markt erzielen, brachten sie ihr erstes E-Commerce-Betriebssystem auf den Markt. Dieses nutzt KI und Automatisierung, um Marken dabei zu helfen, Barrieren bei der internationalen Expansion zu überwinden, indem es sie nahtlos mit Kunden auf globalen Marktplätzen verbindet.

Jessika Nilsson, Chief Operations Officer von Edible Health bestätigt: „MarketLeap ist mehr als nur ein KPI-Dashboard oder ein globaler Distributor. MarketLeap ist ein Partner, der alle Bereiche der E-Commerce-Aktivitäten auf internationalen Marktplätzen basierend auf datengesteuerten Erkenntnissen unterstützt. Das Unternehmen investiert in das Wachstum seiner Kunden, und die Technologie in Kombination mit diesem einzigartigen Ansatz macht MarketLeap zum perfekten Partner für den sicheren und reibungslosen weltweiten Verkauf.“

Seit der Seed-Runde in Höhe von 2,6 Millionen US-Dollar hat MarketLeap die Funktionalität seiner Plattform in zentralen Bereichen wie Bestandsmanagement und Preisgestaltung durch den Einsatz von Automatisierung und LLMs verbessert. Die Integration von Drittanbietern wurde ebenfalls überarbeitet, und die Plattform erfasst und verarbeitet jetzt mehr Daten pro Tag als im ersten Jahr. Bis Ende 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Kundenzuwachs von 340 % im Vergleich zum Vorjahr und wuchs auf ein Team von 13 Mitarbeitern an, das Anfang 2025 um acht neue Mitglieder erweitert werden soll - darunter zwei ehemalige Amazon-Führungskräfte, die die ersten Vice Presidents von MarketLeap werden.

Die jüngste Finanzierung von MarketLeap wird eine stärkere KI-gesteuerte Automatisierung über verschiedene Funktionen innerhalb der Plattform hinweg ermöglichen und die Echtzeit-Analysefunktionen verbessern. Das Team entwickelt hochmoderne Integrationstools, um die Expansion des Marktplatz-Ökosystems voranzutreiben. MarketLeap wird in diesem Jahr seine Präsenz in den USA verdoppeln und amerikanischen Marken helfen, die Fragmentierung und die Schwierigkeiten beim Verkauf an europäische Kunden zu überwinden. Diese Entwicklung wird durch die Suche nach Spitzenkräften unterstützt, unter anderem in den neuen Büros in Madrid und New York City.

Mamoun Benkirane, CEO und Mitbegründer von MarketLeap, erklärt: „Während Amazon sich rühmt, ein kundenorientiertes Unternehmen zu sein, ist die Realität für Verkäufer weitaus schwieriger. Daten und Berichte sind fragmentiert und unvollständig, was es schwierig macht, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Die Tools sind entweder begrenzt oder übermäßig komplex, und Konten werden oft beim geringsten Anzeichen von Compliance-Problemen gesperrt. Bei MarketLeap steht der Verkäufer im Mittelpunkt. Unsere Plattform vereinfacht den Betrieb des Marktplatzes durch den Einsatz von Automatisierung und künstlicher Intelligenz und ermöglicht es Marken, sich auf ihre D2C-Strategie und ihre Produkte zu konzentrieren. Indem wir uns um die operative Komplexität kümmern, befähigen wir Marken, die Hürden des globalen E-Commerce zu überwinden und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.“

Mekki Mouaddeb, COO und Mitbegründer von MarketLeap, ergänzt: „In der Post-COVID-Ära des E-Commerce sind viele Modelle entstanden, um Marken beim Wachstum zu unterstützen. Doch die meisten lassen entweder den Markeninhaber als wichtigsten Produkttreiber außen vor oder bieten SaaS-Tools an, die das Kernproblem nicht angehen: den Zeitaufwand für die Navigation durch die Komplexität des Marktes. Unser Modell löst dieses Problem, indem es Zeit einspart, während der Markeninhaber als Produktmanager fungiert.“

Joe Knowles, Partner bei Smedvig Ventures, kommentiert: „Marktplätze boomen weltweit, da sie ein wichtiger Kanal für den E-Commerce-Verkauf von Marken werden. Doch mit dem zunehmenden Wettbewerb von Marken steigt auch die Komplexität und die Raffinesse, die erforderlich sind, um erfolgreich in diesen Kanal zu investieren. Die Expertise von MarketLeap, unterstützt durch ein leistungsstarkes eigenes Automatisierungspaket, führt zu einem Leistungssprung, durch den die Kunden erfolgreicher werden können. Mamoun und Mekki sind dank ihrer Erfahrung bei Amazon und Jumia in einer hervorragenden Position, um sich in diesem Bereich durchzusetzen. Ihr Automatisierungsstack übertrifft bereits jetzt die Leistung der besten Teams und Agenturen auf den Marktplätzen."

Über MarketLeap

MarketLeap ist die erste vollständige KI-gesteuerte Plattform, die es D2C-Verkäufern ermöglicht, mühelos über globale Marktplätze zu skalieren. Durch die Bereitstellung einer vollständig integrierten Softwarelösung hilft MarketLeap D2C-Verkäufern, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, während sie gleichzeitig die operative Komplexität und die Expansion des Marktplatzes vereinfacht. Seit der Markteinführung im Oktober 2022 hat MarketLeap es Kunden ermöglicht, in über 30 Ländern zu verkaufen. Bis heute hat das Unternehmen 10,7 Millionen US-Dollar von prominenten Investoren erhalten, darunter Smedvig Ventures, Expon Capital, Notion Capital, Motier Ventures, Kima Ventures sowie Business Angels.