Startseite Preisanstieg bei Gold, Silber und Kupfer Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-02-12 06:40. Gold hat preislich wieder mal ein neues Rekordhoch erreicht, Silberpreis und Kupferpreis steigen ebenfalls. Wieder waren es aktuell Ankündigungen des US-Präsidenten Trump in Sachen Zölle, diesmal Stahl und Aluminium, die den Goldpreis zu neuen Höhen getrieben haben. Mehr als 2.900 US-Dollar je Unze kostete das Edelmetall nun. Auch Silber steigt preislich an, liegt jetzt bei rund 32 US-Dollar je Unze. Und auch der Kupferpreis strebt nach oben. Kupfer ist unabdingbar bei modernen Technologien, in der Elektromobilität, bei Wind- und Sonnenenergie. Weiterer Kupferbedarf dürfte aus der wachsenden Branche der künstlichen Intelligenz und der Rechenzentren kommen. Denn Kupfer ist für die Infrastruktur nötig, wenn es um Stromübertragung geht. Auch in Computerchips ist Kupfer verbaut. Dabei bestehen zudem Versorgungsprobleme beim rötlichen Metall, es mangelt an neuen Minenprojekten und die Lagerbestände schrumpfen. Gab es 2024 noch zirka 1.016.000 Tonnen Kupfer in den Lagern, werden es in 2025 gemäß Schätzungen nur noch 404.000 Tonnen sein. Laut den Analysten der Bank of America könnte der Kupferpreis bis 2026 auf 12.000 US-Dollar je Tonne steigen. Für 2025 und 2026 erwarten die Bankexperten einen Nachfrageanstieg um rund vier Prozent pro Jahr. Zum Thema Gold kann man sich eigentlich nur wiederholen. Es ist die Zollpolitik aus den USA, die die Anleger in den sicheren Hafen Gold treibt. Denn diese sorgt für Ängste vor einem Handelskrieg, vor geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichem Ungemach. Dazu kommen Entdollarisierungs-Bestrebungen in vielen Ländern, damit der Goldhunger der Zentralbanken. Zu den Profiteuren eines hohen Goldpreises gehören auch die Goldminenwerte. Da lohnt ein Blick auf die Arizona Sonoran Copper Company oder GoldMining. Arizona Sonoran Copper - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/arizona-sonoran-c... - freut sich über Fortschritte auf dem Cactus Projekt (Kupfer-Porphyr-Ressource) in Arizona, an dem die Gesellschaft eine 100prozentige Beteiligung besitzt. GoldMining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc... - besitzt Gold und Kupfer in aussichtsreichen Projekten, die in Nord-, Mittel- und Südamerika liegen. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und der Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-co... -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten