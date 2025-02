Foran meldet Baufortschritt im Q4-2024 auf McIlvenna Bay

Vancouver, BC (11. Februar 2025) - Foran Mining Corporation (TSX: FOM) (OTCQX: FMCXF) ("Foran" oder das "Unternehmen" - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/foran-mining-corp/) freut sich, ein Bau-Update für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt McIlvenna Bay in Saskatchewan, Kanada ("das Projekt"), bekannt zu geben. Im Quartal, das am 31. Dezember 2024 endete, schreitet das Projekt weiterhin stetig voran, wobei in den wichtigsten Erschließungsbereichen bedeutende Fortschritte erzielt wurden. Alle Aktualisierungen beziehen sich auf den Stand vom 31. Dezember 2024, sofern nicht anders angegeben.

Das zweite Video unserer Bauvideoserie ist jetzt hier verfügbar und zeigt die Zusammenarbeit von Foran mit den lokalen indigenen Gemeinschaften während der gesamten Bauphase.

Wichtigste Errungenschaften bis zum 31. Dezember 2024:

- Sicherheit hat für das Unternehmen nach wie vor oberste Priorität: 2024 wurden keine Unfälle mit Ausfallzeiten verzeichnet, und auf der Baustelle sind rund 450 Personen beschäftigt.

- Die Stahlkonstruktion für den Mahlbereich der Prozessanlage wurde im Laufe des Quartals in Angriff genommen, und die vollständige Einhausung der Prozessanlage soll im dritten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

- Die Detailplanung ist zu etwa 90 % abgeschlossen, und die vollständige Fertigstellung wird bis Ende des ersten Quartals 2025 erwartet, was dem Zeitplan des Integrated Project Management Teams (IPMT")

- Die Bauarbeiten an der Oberfläche sind zu etwa 24 % abgeschlossen, und der Gesamtzeitplan für die kommerzielle Produktion im ersten Halbjahr 2026 liegt weiterhin im Plan.

- Im Jahr 2024 wurden ca. 2.114 Meter ("m") der unterirdischen Erschließung abgeschlossen, womit sich die Gesamtlänge seit Projektbeginn auf ca. 2.307 m erhöht hat, wobei sich die Neigung dem Niveau von 180 m nähert.

- Am 21. November 2024 übte Foran sein Recht auf Rückkauf der 1 %-Nettoschmelzlizenzgebühr für einen Teil des Grundstücks McIlvenna Bay aus, das von Cameco Corporation und South32 Royalty Investments Pty Ltd. gehalten wird, und zahlte dafür insgesamt 1.000.000 C$ in bar. Diese Transaktion spiegelt das kontinuierliche Bestreben von Foran wider, das wirtschaftliche Potenzial des Projekts und des Distrikts durch die Abschaffung der 1 %-NSR-Lizenzgebühr zu steigern, von Wasserströmen unbelastet zu bleiben und die Kapitalstruktur zu optimieren, um den Wert für die Aktionäre und Interessengruppen zu maximieren.

- Die unten und auf unserer Website enthaltene Bildergalerie bietet einen detaillierten Überblick über die wichtigsten Meilensteine, die in diesem Quartal erreicht wurden.

Dan Myerson, Executive Chairman und CEO von Foran, kommentierte: "Wir treten in das wichtigste Jahr unserer Unternehmensgeschichte ein und bauen auf einem starken Jahr 2024 auf, in dem wir uns in Richtung Produzentenstatus bewegen. Bedeutende Fortschritte in den Bereichen Technik, Beschaffung und Erschließung im vierten Quartal haben uns für die nächste Phase der Ausführung positioniert - angeführt von unserem integrierten Projektmanagementteam mit G Mining Services und unserer Strategie der Eigenleistung. McIlvenna Bay ist mehr als nur ein Bergbauprojekt - es ist eine Chance für eine ganze Generation, einen erstklassigen Produzenten in einem Gebiet von Weltklasse zu etablieren, der eine sichere, nachhaltige und skalierbare Versorgung Nordamerikas mit wichtigen Mineralien gewährleistet. Während wir vorankommen, bleiben wir unseren Mitarbeitern, unserer Vision und der Erschließung des Wertes unseres Gebiets verpflichtet."

Zusammenfassung des Baufortschritts

Beschreibung Bisherige Fortschritte (Stand: 31. Dezember 2024, sofern nicht anders angegeben)

Gesundheit und Sicherheit o Die Häufigkeit von Unfällen mit Ausfallzeiten (LTIFR") liegt seit Jahresbeginn bei 0 und die Häufigkeit von

meldepflichtigen Unfällen (TRIFR") seit Jahresbeginn bei 1,6 nach über 866.000 geleisteten Arbeitsstunden im

Jahr

2024

Baufortschritt und Zeitplan o Zum Quartalsende lag der Gesamtfertigstellungsgrad bei etwa 24 %.

o Der Gesamtzeitplan entspricht den bisherigen Prognosen, wobei die kommerzielle Produktion für das erste

Halbjahr 2026 erwartet

wird.

o Ungefähr 6.653 m3 Beton wurden seit Projektbeginn gegossen , was ungefähr 1/3 des Gesamtbedarfs entspricht

o Werkstatt für Oberflächenpflege errichtet und verkleidet

o Die Auskleidung von Abraumhalden und Erzlagern wurde abgeschlossen

o Verlegung einer permanenten Abflussleitung für Grubenwasser zum endgültigen Standort

Technik o Ungefähr 90 % der Detailplanung sind abgeschlossen

o Die Planung soll bis Ende Q1 2025 abgeschlossen sein.

Beschaffung o Das Beschaffungswesen verwaltet 196 Arbeitspakete, von denen 156 im Jahr 2024 vergeben werden

Oberflächenentwicklung (Anlage) o Im Laufe des Quartals wurde mit der Montage von Stahlkonstruktionen für Prozessanlagen begonnen.

o Der Stahlbau der Prozessanlage, einschließlich der Einhausung der SAG- und Kugelmühlen, soll bis März 2025

fertiggestellt

werden.

Unterirdische Entwicklung o Im Jahr 2024 wurden ca. 836 m Gefällevortrieb und 1.278 m seitliche Erschließung abgeschlossen, insgesamt also

ca. 2.114 m unterirdische

Erschließung.

o Fertigstellung der Ladestation für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge auf der 60m-Ebene

o Bau und Inbetriebnahme von Split-Level-LKW-Ladeflächen auf der 90- und 120-Meter-Ebene

o Am Quartalsende liegt der Rückgang ca. 40 m über dem 150-m-Zugang

Genehmigungen o Die wichtigsten Genehmigungen gehen mit dem Baufortschritt weiter ein

o Kürzlich wurde ein Antrag auf Änderung der Arbeitsgenehmigung für die Krone gestellt, und alle Arbeiten

verlaufen planmäßig oder schneller als

geplant.

Personalwesen o Zum Quartalsende waren etwa 450 Personen auf der Baustelle beschäftigt, davon etwa 110 in den Bereichen

Bergbau, Baustellendienste und Verwaltung sowie 340 IPMT-Vertragsarbeiter für den

Oberflächenbau.

Prozessanlage

Im vierten Quartal 2024 begann das Bauteam mit der Errichtung der Stahlkonstruktion für die Anlage und führte die Erdarbeiten in der richtigen Reihenfolge durch. Die Einhausung der Prozessanlage wird nach Zonen (Mahlen, Kupferflotation und Zinkflotation) abgeschlossen. Die Umzäunung der Mahlwerke soll bis März 2025 abgeschlossen sein, während der Rest des Stahlbaus bis Ende des ersten Quartals 2025 fertiggestellt sein soll. Weitere Fortschritte wurden bei der Installation der SAG- und Kugelmühlen vor dem Zeitplan erzielt; weitere Genehmigungen für den Bau der Anlage wurden im Laufe des Quartals eingereicht.

Technik und Beschaffung

Die technischen Arbeiten sollen bis zum Ende des ersten Quartals 2025 abgeschlossen sein, mit Ausnahme der permanenten Wasseraufbereitungsanlage. Die Beschaffung und die Herstellung sind nach wie vor von entscheidender Bedeutung und schreiten planmäßig voran. Die laufenden Beschaffungsarbeiten sind zum 31. Dezember 2024 zu etwa 84 % abgeschlossen.

Untertägige Erschließung & Vorproduktionsbergbau

Bis heute hat das Unternehmen etwa 1.013 m an Erschließungsarbeiten in der Falllinie und etwa 1.294 m an Erschließungsarbeiten in der Sohle abgeschlossen, insgesamt also etwa 2.307 m, einschließlich der Meter, die in der fortgeschrittenen Explorationsphase und vor dem Beginn der Umsetzung der Aktivitäten gemäß dem Kapitalbudget der Phase 1 vorangekommen sind. Das Unternehmen geht davon aus, dass im Jahr 2025 etwa 7.000 m an Sohlenerschließung abgeschlossen sein werden, einschließlich bedeutender Fortschritte auf den 150- und 180-Meter-Sohlen. Die Untertage-Crews sind nach wie vor auf dem besten Weg, eine Halde mit 272.000 Tonnen Erz zu errichten, bevor die Mühlenproduktion hochgefahren wird.

Die vertikale Erschließung der wichtigsten Frischluftzufuhr für die Oberflächenbelüftung wurde in diesem Quartal fortgesetzt und ist etwa 32 m nach unten vorgedrungen.

Personalwesen

Zum 31. Dezember 2024 sind 450 Personen auf der Baustelle beschäftigt, davon ca. 110 in den Bereichen Bergbau, Baustellenservice und Verwaltung sowie 340 IPMT-Vertragspartner für den Oberflächenbau. Foran erhebt die Daten zur Beschäftigungsvielfalt auf der Grundlage freiwilliger Angaben. Auf dieser Grundlage sind 14 % Frauen und 25 % Ureinwohner. 21 % unserer Mitarbeiter und Auftragnehmer sind in Saskatchewan North ansässig.

Zeitplan für die Konstruktion

Das Projekt liegt weiterhin im Zeitplan, so dass die Heißinbetriebnahme im zweiten Halbjahr 2025 und die kommerzielle Produktion im ersten Halbjahr 2026 beginnen kann. Zu den wichtigsten kritischen Aktivitäten des Projekts gehören die Installation des primären Baustahls und der Verkleidung der Mühle, die Installation der SAG-Mühle und der Kugelmühle, die Installation der Pastenanlage, die Installation der Kupfer- und Zinkflotationskreisläufe sowie die Inbetriebnahme und das Hochfahren der kommerziellen Produktion

Zeitplan für den Bau

Unternehmens-Update

Am 21. November 2024 übte Foran sein vertragliches Recht aus, die 1 %-Nettoschmelzlizenzgebühr (NSR) für Teile des Grundstücks McIlvenna Bay, die sich im Besitz von Cameco Corporation und South32 Royalty Investments Pty Ltd (ehemals Billiton Metals Canada Inc.) befinden, für einen Gesamtbetrag von 1.000.000 C$ in bar zurückzukaufen. Diese Transaktion spiegelt das Engagement von Foran wider, das wirtschaftliche Potenzial von McIlvenna Bay zu optimieren und den langfristigen Wert für die Beteiligten zu maximieren.

Das Unternehmen beabsichtigt, seine Jahresabschlüsse und MD&A für das am 31. Dezember 2024 endende Quartal am oder um den 20. März 2025 sowie einen aktualisierten technischen Bericht über das Projekt McIlvenna Bay im ersten Quartal 2025 einzureichen.

Prozessanlage (Blick nach Süden)

Prozessanlage (Blickrichtung Norden)

Prozessanlage (Blickrichtung Norden)

Prozessanlage (Mühlen)

Oberflächen-Wartungswerkstatt mit 3 Hallen für schweres Gerät und BEV-Batteriewartungshalle

Werkstatt für Oberflächeninstandhaltung (innen)

Batterieladestation für Elektrofahrzeuge in 60 Metern Tiefe

Fertiggestellte Split-Level-LKW-Ladung auf 90-Meter-Ebene

Bereich Tailings Storage Facility

Übung zur Minenrettung in der McIlvenna Bay

Qualifizierte Person

Samuele Renelli, P. Eng., Vice President, Technical Services bei Foran, ist die qualifizierte Person für alle technischen Informationen in dieser Pressemitteilung und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über Foran Mining

Foran Mining ist ein Kupfer-Zink-Gold-Silber-Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich für eine grünere Zukunft einsetzt, Gemeinschaften stärkt und Kreislaufwirtschaften schafft, die gleichzeitig Werte für alle unsere Interessengruppen schaffen und die Umwelt schützen. Das Projekt McIlvenna Bay befindet sich zur Gänze im dokumentierten traditionellen Territorium der Peter Ballantyne Cree Nation, umfasst die Infrastruktur und die Arbeiten im Zusammenhang mit den Erschließungs- und fortgeschrittenen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und beherbergt die Lagerstätte McIlvenna Bay und die Zone Tesla. Das Unternehmen besitzt auch die Lagerstätte Bigstone, eine Lagerstätte im Ressourcenentwicklungsstadium, die sich 25 km südwestlich des Grundstücks McIlvenna Bay befindet

Bei der Lagerstätte McIlvenna Bay handelt es sich um eine kupfer-, zink-, gold- und silberreiche VHMS-Lagerstätte, die das Zentrum eines neuen Bergbaucamps in bilden soll, einem produktiven Gebiet, das bereits seit 100 Jahren produziert. Das Grundstück McIlvenna Bay liegt nur 65 km westlich von Flin Flon, Manitoba, und ist Teil des erstklassigen Flin-Flon-Grünsteingürtels, der sich von Snow Lake, Manitoba, über Flin Flon bis nach Foran's Ground im östlichen Saskatchewan erstreckt - eine Entfernung von über 225 km.

Die Lagerstätte McIlvenna Bay ist die größte unerschlossene VHMS-Lagerstätte in der Region. Das Unternehmen gab am 28. Februar 2022 die Ergebnisse seines NI 43-101-konformen technischen Berichts über die Machbarkeitsstudie 2022 für die Lagerstätte McIlvenna Bay ("Machbarkeitsstudie 2022") bekannt, in dem dargelegt wird, dass die aktuellen Mineralreserven möglicherweise eine 18-jährige Lebensdauer der Mine mit einer jährlichen Produktion von durchschnittlich 65 Millionen Pfund Kupferäquivalent ermöglichen würden. Das Unternehmen reichte die Machbarkeitsstudie 2022 am 14. April 2022 mit einem Stichtag am 28. Februar 2022 ein. Das Unternehmen reichte außerdem am 21. Januar 2021 einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 für die Ressourcenschätzung der Lagerstätte Bigstone ein, der am 1. Februar 2022 geändert wurde. Investoren wird empfohlen, den vollständigen Text dieser technischen Berichte zu lesen, die auf dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca zu finden sind.

Die Hauptgeschäftsstelle des Unternehmens befindet sich in 409 Granville Street, Suite 904, Vancouver, BC, Kanada, V6C 1T2. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der TSX unter dem Symbol "FOM" und an der OTCQX unter dem Symbol "FMCXF" zum Handel zugelassen.

