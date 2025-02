Startseite Zu Besuch bei Viessmann Zuhause! Einladung zu den Viessmann Beratungstagen! Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2025-02-11 17:26. In allen österreichischen Viessmann Niederlassungen (Graz, Wels, Innsbruck und Wien) werden Interessierte am am 27. und 28. Februrar entsprechend kostenlos und selbstverständlich völlig unverbindlich über die allerneuesten Wärmepumpen-Systemlösungen aus dem Hause Viessmann Österreich informiert. Es werden westenliche Fragen rund um das Thema Wärmepumpen beantwortet: Welche Wärmepumpe passt perfekt zu einem Altbau?

Welche Wärmepumpe sollte man in einem Neubau einsetzen?

Sind Wärmepumpen wirklich klimafreundlich?

Welche Förderungen gibt es aktuell für Wärmepumpen?

Lassen sich Viessmann Wärmepumpen mit PV-Anlagen kombinieren?

Wie kombatibel sind Viessmann Wärmepumpen mit Haussteuerungen?

Was macht Wärmepumpen von Viessmann Österreich so besonders?

Wie klimafreundlich sind Wärmepumpen von Viessmann Österreich?

etc. Eines ist auf jeden Fall sicher: Man sollte jetzt die aktuellen Fördertöpfe für Wärmepumpenheizungen noch ausnützen, um eine maßgeschneiderte Systemlösung von Viessmann Österreich kostengünstig zu finanzieren. Ein attraktives Gewinnspiel wartet ebenso auf alle Besucher. Erleben Sie alle Viessmann Geräte und Systemlösungen vor Ort im Schauraum in Funktion! Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Snacks, Kaffee und Kuchen warten. Viessmann Österreich bietet am 27. und 28. Februrar an seinen Standorten in Graz, Wels, Innsbruck und Wien exklusive Wärmepumpen-Beratungsgespräche für interessierte Kunden an. Viessmann Österreich - viessmann.at

