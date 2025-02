Startseite Berlin: Hochzeits-Locationtour - in 120 Minuten zur Traumlocation Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-02-11 15:52. Entdecken Sie zwei einzigartige Hochzeitslocations im Herzen Berlins Das Umweltforum und der historische Französische Dom öffnen am 22. Januar 2025 um 11:00 Uhr ihre Türen für Hochzeitspaare und Weddingplaner. Die exklusive Kompakt-Tour verbindet effiziente Besichtigungen mit umfassender Expertenberatung für Ihren besonderen Tag. Zwei außergewöhnliche Locations in 2 Stunden kennenlernen Die Tour führt Sie durch zwei charakterstarke Veranstaltungsorte: Das architektonisch beeindruckende Umweltforum und den majestätischen Französischen Dom am Gendarmenmarkt. Als besonderes Highlight genießen Sie den spektakulären Panoramablick von der Aussichtsplattform des Französischen Doms über die Hauptstadt. Professionelle Begleitung für Ihre Traumhochzeit Unsere erfahrenen Eventmanagerinnen sowie Experten für Catering, Fotografie und Dekoration begleiten Sie durch die Tour. Im komfortablen Shuttle-Service zwischen den Veranstaltungsorten haben Sie Zeit für Gespräche und Fragen. Zwei Premium-Locations, viele Möglichkeiten: - Umweltforum: Modernes Ambiente mit historischem Charme

- Französischer Dom: Barocke Eleganz mit Panoramablick - Flexible Raumkonzepte für kleine und große Gesellschaften

- Zentrale Lage mit optimaler Verkehrsanbindung "Nach 20 erfolgreichen Jahren in der Ausrichtung von Tagungen, Kongressen und Events erweitern wir unser Portfolio nun um ein neues, spannendes Format: Hochzeitsfeiern in unseren beiden außergewöhnlichen Locations", erklärt Julia Koch von Besondere Orte. "Das Umweltforum besticht durch seine beeindruckende Architektur und flexible Raumgestaltung - ideal für moderne Hochzeitskonzepte. Der Französische Dom hingegen verzaubert mit seiner barocken Atmosphäre und einem atemberaubenden Panoramablick über Berlin. Beide Veranstaltungsorte eignen sich perfekt für Feiern verschiedener Größen - von der intimen Zeremonie bis zum großen Fest mit 200 Gästen. Ein besonderer Vorteil: Trotz ihrer zentralen Lage bieten beide Locations eine einzigartig ruhige Atmosphäre mitten in der Stadt." Details zur Tour: - Termin: Samstag, 22. Januar 2025 von 11:00 bis 13:00 Uhr

- Teilnahmegebühr: 4,90 € pro Person

- Kostenerstattung bei Instagram-Story mit Verlinkung von @besondereorteberlin und @franzoesischerdomberlin

- Begrenzte Teilnehmerzahl

- Inkl. Shuttle-Service zwischen den Locations

- Start ist im Französischen Dom, Gendarmenmarkt 5, D-10114 Berlin Reservierung und Information Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz für diese einmalige Tour und lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten für Ihre Traumhochzeit inspirieren. Tickets und Infos zur Hochzeitslocationtour unter: https://besondere-orte.com/de/hochzeitslocationtour-120-minuten-zur-trau... Informationen zu den Hochzeitslocations: https://besondere-orte.com/de/hochzeitslocations-berlin Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: BESONDERE ORTE Umweltforum Berlin GmbH

Frau Julia Koch

Pufendorfstraße 11

10249 Berlin

Deutschland fon ..: +49 (030) 5260 021 226

web ..: https://besondere-orte.com/de

email : j.koch@besondere-orte.com BESONDERE ORTE Umweltforum Berlin GmbH:

Die 2000 gegründete GmbH beschäftigt 70 Mitarbeitende und betreibt mehrere Veranstaltungsorte in Berlin, darunter das Umweltforum, das Tagungswerk und den Französischen Dom. 2024 wurden 191 Veranstaltungen mit insgesamt 38.796 Gästen durchgeführt. Seit 2021 gehören auch die Aussichtsplattform und das Restaurant Hugo & Notte am Französischen Dom zum Portfolio. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung der Nachhaltigkeit verpflichtet und war das erste Location-Unternehmen im deutschsprachigen Raum, das nach EMAS zertifiziert wurde. Zudem ist BESONDERE ORTE das erste Unternehmen, das nach Sustainable Berlin zertifiziert wurde und erreichte beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Messen und Veranstaltungen einen Platz unter den Top 3 der nachhaltigsten Unternehmen. Pressekontakt: BESONDERE ORTE Umweltforum Berlin GmbH

Frau Julia Koch

Pufendorfstraße 11

10249 Berlin fon ..: +49 (030) 5260 021 226

web ..: https://besondere-orte.com/de

email : j.koch@besondere-orte.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten