Startseite MT Ingenieure GmbH übernimmt TGA-Planung für die temporären Auslagerungsgebäude der Gemeinde Kürten Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-02-11 08:30. Die MT Ingenieure GmbH aus Köln wurde mit der Planung der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) für die temporären Auslagerungsgebäude der Gemeinde Kürten beauftragt. Köln/Kürten, [11.2.2025] - Die MT Ingenieure GmbH aus Köln wurde mit der Planung der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) für die temporären Auslagerungsgebäude der Gemeinde Kürten beauftragt. Diese Gebäude sind erforderlich, um während der umfassenden Kernsanierung und Erweiterung der Gesamtschule sowie der Mehrzweckhalle den Schulbetrieb nahtlos fortzuführen. Die Sanierungsarbeiten an der Gesamtschule Kürten laufen bereits und werden sich voraussichtlich über mehrere Jahre erstrecken. Um die Unterrichtsqualität während der Bauarbeiten sicherzustellen, wird die Auslagerung der Schulräume in zwei Bauabschnitten erfolgen. Die neuen Gebäude sollen in modularer Bauweise oder als Containerlösungen errichtet werden, um maximale Flexibilität und eine schnelle Umsetzung zu gewährleisten. Für die technische Ausstattung dieser Gebäude wurde die MT Ingenieure GmbH beauftragt. Das Ingenieurbüro aus Köln bringt seine umfassende Expertise in der Planung und Umsetzung komplexer TGA-Projekte in das Vorhaben ein. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem die Planung der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektrotechnik sowie der Gebäudeautomation. Interview mit Matteo Totaro, Geschäftsführer der MT Ingenieure GmbH Herr Totaro, wo liegen die Herausforderungen in diesem Projekt?

"Eine der größten Herausforderungen besteht darin, den Bau zügig und effizient umzusetzen, ohne den laufenden Schulbetrieb zu beeinträchtigen. Zudem müssen wir hohe Anforderungen an Schallschutz, Klimatisierung und Energieeffizienz erfüllen." Welche Vorteile liegen in einer modularen Bauweise bzw. bei Containern?

"Die modulare Bauweise ermöglicht eine schnelle Umsetzung, da viele Bauelemente bereits vorgefertigt angeliefert werden. Zudem können die Räume flexibel an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden, was gerade im Bildungsbereich ein großer Vorteil ist." Wie kann man gewährleisten, dass der Schulbetrieb reibungslos weiterläuft?

"Wir setzen auf eine enge Abstimmung mit der Schulleitung, um lärmintensive Arbeiten außerhalb der Unterrichtszeiten zu legen. Zudem sorgt die modulare Bauweise für eine verkürzte Bauzeit, sodass Einschränkungen für Schüler und Lehrkräfte auf ein Minimum reduziert werden."

Mit diesem Projekt unterstreicht die MT Ingenieure GmbH ihre Position als verlässlicher Partner für anspruchsvolle Bauvorhaben im Bildungssektor. Durch ihre innovative und nachhaltige Planung stellt das Unternehmen sicher, dass die Übergangslösung optimal auf die Bedürfnisse der Schulgemeinschaft abgestimmt ist und der Schulbetrieb während der Bauphase ungestört weiterlaufen kann.

