Startseite IWS System GmbH schenkt der Kindertagesstätte "Zitronenbäumchen" Ölgemälde Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-02-11 08:18. Ein wertvolles Stück Geschichte kehrt zurück: Die Kindertagesstätte "Zitronenbäumchen" in Elsterberg erhält ein 70 Jahre altes, restauriertes Ölgemälde als besonderes Jubiläumsgeschenk. Elsterberg, 10.02.2025 - Ein Stück Geschichte kehrt heim: Die Kindertagesstätte "Zitronenbäumchen" in Elsterberg hat anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens ein wertvolles, restauriertes Ölgemälde erhalten. Das Kunstwerk wurde feierlich von Herrn Lutz Höfer, Vertreter der IWS System GmbH aus Reichenbach, an Frau Sylvia Pabst von der Kindertagesstätte übergeben. Das Besondere an diesem Bild: Es ist ebenso alt wie die Kindertagesstätte selbst und zeigt eine eindrucksvolle Darstellung der damaligen Umgebung. Im Vordergrund sind das Ambulatorium und im Hintergrund die alte "Krankenkasse", die Schule, die Burgruine sowie die Kirche von Elsterberg zu sehen. Ursprünglich hing das Gemälde im Büro des Werkleiters des früheren VEB Kunstseidenwerks (ENKA) Elsterberg. Nach der Wende geriet es in Vergessenheit und wurde zwischen 1990 und 2006 in einen Keller abgestellt. Erst vor knapp 20 Jahren wurde es dort im Schutt eines zum Abriss bestimmten Gebäudes wiederentdeckt. Dank des persönlichen Engagements von Herrn Heiko Petzoldt, Inhaber und Geschäftsführer der IWS System GmbH, wurde das Ölgemälde aufwendig und kostenintensiv restauriert. Er selbst übernahm die gesamten Restaurierungskosten, um dieses bedeutende Stück regionaler Geschichte zu bewahren. "Es freut mich, dass das Bild nun seinen würdigen Platz gefunden hat und die Geschichte der Kindertagesstätte für kommende Generationen erlebbar bleibt", so Petzoldt. Frau Pabst zeigte sich äußerst dankbar für diese besondere Spende: "Dieses Bild erzählt die Geschichte unserer Einrichtung und unserer Stadt. Es ist mehr als nur ein Kunstwerk - es ist ein wertvolles Zeitzeugnis." Die enge Heimatverbundenheit von Herrn Heiko Petzoldt wird nicht nur durch diese Spende sichtbar, sondern auch durch sein unternehmerisches Wirken. Mit seinem innovativen, patentierten Aluminium-Leichtlaufkran Baukastensystem setzt die IWS System GmbH auf Fortschritt und Qualität, bleibt dabei jedoch fest in der Region verwurzelt. Sein persönlicher Einsatz für Elsterberg und das Vogtland zeigt sich in vielfältigen Projekten und Initiativen. Mit der Übergabe dieses restaurierten Kunstwerks hat die IWS System GmbH einmal mehr bewiesen, dass Geschichte und Innovation Hand in Hand gehen können. Das Ölgemälde wird in der Kindertagesstätte "Zitronenbäumchen" einen Ehrenplatz erhalten und an die bewegte Vergangenheit dieser Einrichtung erinnern. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: IWS System GmbH

