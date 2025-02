Startseite Erfolgreicher Start von www.jobs-in-koblenz.de Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-02-11 08:12. Koblenz, 10. Februar 2025 - Das regionale Stellenportal www.jobs-in-koblenz.de, das am 1. Januar 2025 offiziell gestartet ist, zieht bereits nach wenigen Wochen eine äußerst positive Bilanz. Inhaber Sascha Hemmersbach zeigt sich sehr zufrieden mit der Entwicklung und dem regen Interesse an der Plattform. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Region haben sich bereits angeschlossen, um ihre Stellenangebote gezielt an Fachkräfte und Arbeitssuchende in und um Koblenz zu vermitteln. Die Zahlen sprechen für sich: Das Portal konnte in der kurzen Zeit bereits fast 10.000 Seitenaufrufe verzeichnen und zählt mittlerweile über 370 Follower auf Facebook. Diese hohe Resonanz bestätigt den Bedarf an einer spezialisierten, regionalen Jobplattform, die Arbeitgeber und potenzielle Bewerber effizient zusammenbringt. Neben der Veröffentlichung von attraktiven Stellenangeboten setzt Jobs in Koblenz auf einen modernen redaktionellen Ansatz. So werden regelmäßig aktuelle und informative Inhalte rund um die Arbeitswelt und das regionale Wirtschaftsgeschehen veröffentlicht. Dadurch bietet die Plattform nicht nur eine direkte Jobvermittlung, sondern auch wertvolle Einblicke und Ratgeber für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen. Sascha Hemmersbach zeigt sich optimistisch für die Zukunft: "Unser Ziel ist es, www.jobs-in-koblenz.de als die erste Anlaufstelle für regionale Jobsuchende und Unternehmen zu etablieren. Die positive Resonanz bestätigt unseren Ansatz, und wir werden das Angebot kontinuierlich weiterentwickeln." Das Stellenportal bleibt auch weiterhin offen für neue Unternehmen, die ihre vakanten Positionen über eine gezielte, regionale Plattform präsentieren möchten. Interessierte Arbeitgeber können sich direkt auf der Website informieren und ihre Stellenanzeigen unkompliziert veröffentlichen. Über www.jobs-in-koblenz.de:

Das regionale Stellenportal wurde im Januar 2025 ins Leben gerufen, um Unternehmen und Jobsuchende in der Region Koblenz effizient zu vernetzen. Neben aktuellen Stellenangeboten bietet die Plattform wertvolle redaktionelle Inhalte zu Karrierethemen und dem regionalen Arbeitsmarkt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Jobs in Koblenz

Herr Sascha Hemmersbach

Siebenborn 25

56321 Brey

Deutschland fon ..: +49 2628 799996-0

web ..: http://www.jobs-in-koblenz.de

email : info@jobs-in-koblenz.de Jobs-in-Koblenz.de ist ein Stellenportal mit Sitz in der Region, das sich auf die Veröffentlichung von Stellenangeboten, Jobs und Ausbildungsplätzen von Arbeitgebern aus Koblenz und den umliegenden Nachbarorten spezialisiert hat. Die Plattform arbeitet ausschließlich mit Unternehmen aus der Region zusammen und verzichtet bewusst auf die Zusammenarbeit mit Zeitarbeitsfirmen oder Personaldienstleistern. Alle Anzeigen werden manuell von den jeweiligen Arbeitgebern und von Jobs-in-Koblenz.de geprüft und freigegeben. Pressekontakt: Jobs in Koblenz

Herr Sascha Hemmersbach

Siebenborn 25

56321 Brey fon ..: +49 2628 799996-0

web ..: http://www.jobs-in-koblenz.de

email : info@jobs-in-koblenz.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten