Animoca Brands führt Finanzierungsrunde von Hivello vor der Notierung des Tokens an

TORONTO - 10. Februar 2025 / IRW-Press / Blockmate Ventures Inc. (TSX-V: MATE) (OTCQB: MATEF) (FWB: 8MH1) (Blockmate oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass

- Animoca Brands die Investitionsrunde mit Hivello Holdings Ltd. (Hivello), der Tochtergesellschaft von Blockmate, anführt; und

- der entsprechende Token von Hivello, HVLO, ab 11. Februar 2025 an den führenden Börsen Gate.io und MEXC notieren soll.

Animoca Brands führt die Finanzierungsrunde zusammen mit Taisu Ventures, NGC, Blockchange und Contango an.

Blockmate wird keine Token direkt ausgeben oder Einnahmen aus der Token-Notierung erhalten. Der Token wird von der HVLO Association mit Sitz in der Schweiz im Rahmen einer Lizenz von Hivello Holdings Ltd. ausgegeben werden.

Nachfolgend finden Sie die Pressemitteilung von Hivello:

Hivello sichert sich strategische Investition, angeführt von Animoca Brands vor Notierung des Tokens

Highlights:

- Animoca Brands führt Investition in Hivello zusammen mit Taisu Ventures, NGC, Blockchange und Contango an

- Hivello wird seinen Token (HVLO) an den Börsen Gate.io und MEXC notieren

- Animoca und Hivello veranstalten am 11. Februar ein Live-X-Space

London und Amsterdam, 10. Februar 2025 - Hivello, ein DePIN-Aggregator, der es Nutzern ermöglicht, durch die Monetarisierung ungenutzter Computerressourcen über mehrere dezentrale Netzwerke hinweg Geld zu verdienen, hat bekannt gegeben, dass Animoca Brands, das Unternehmen, das digitale Eigentumsrechte zum Aufbau des offenen Metaverse vorantreibt, die aktuelle Finanzierungsrunde leitet.

Hivello wird die Gelder verwenden, um weitere Innovationen zu fördern und sein Ziel zu erreichen, DePIN-Knoten zu vereinfachen und benutzerfreundlicher zu gestalten. Hivello ist ein DePIN-Aggregator, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, DePINs zugänglicher zu machen. Hivello ermöglicht es Nutzern, ihre Rechenleistung zur Verfügung zu stellen und über unterschiedliche Web3-Protokolle Geld zu verdienen. Seine Mission besteht darin, die Komplexität, die oftmals mit dezentralen Netzwerken einhergeht, zu beseitigen und Nutzern die Möglichkeit zu bieten, sich an Web3-Projekten zu beteiligen, ohne dass sie spezielle technische Kenntnisse benötigen.

Darüber hinaus findet das Token Generation Event (TGE) von Hivello auf Gate.io und MEXC statt, was einen bedeutsamen Meilenstein für das Wachstum des Unternehmens und die Entwicklung des Ökosystems darstellt. Der $HVLO-Token wird eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der dezentralen Wirtschaft von Hivello spielen, indem er Staking, Belohnungen und eine breitere Beteiligung an DePIN-Netzwerken ermöglicht.

Als Teil dieser Reise werden Hivello und Animoca Brands eine Live-Diskussion veranstalten, um tiefer in das Wachstum des Unternehmens, die Investitionslandschaft und den zukünftigen Fahrplan einzutauchen.

Details der Veranstaltung:

- Datum und Uhrzeit: 11. Februar, 17 Uhr HKT | 9 Uhr UTC | 4 Uhr EST | 10 Uhr MEZ

- Live-Übertragung auf X

Animoca Brands ist angesichts eines umfassenden Portfolios mit über 540 Investitionen in Web3 ein globaler Marktführer im Bereich Gamification und Blockchain. Seine Mission besteht darin, digitale Eigentumsrechte und dezentrale Projekte weiterzuentwickeln, um dazu beizutragen, das offene Metaverse aufzubauen. Die heute bekannt gegebene Investition verbindet Hivello mit der langjährigen Erfahrung und Innovation von Animoca Brands und fördert die Mission von Hivello, den Zugang zu DePIN zu vereinfachen und es Nutzern zu ermöglichen, Belohnungen zu verdienen, indem sie ihre Rechenleistung zur Verfügung stellen.

Hivello ist bestrebt, DePIN-Knoten für jedermann zugänglich und benutzerfreundlich zu machen und die komplexen Barrieren abzubauen, die oftmals mit dezentralen Netzwerken einhergehen. Die Mission von Animoca Brands, Gamern und Internetnutzern weltweit digitale Eigentumsrechte zur Verfügung zu stellen, stimmt mit dem Ziel von Hivello überein, Nutzern die Möglichkeit zu bieten, zu DePIN-Netzwerken beizutragen. Beide Unternehmen richten ihr Hauptaugenmerk darauf, Nutzern echte Eigentümerschaft und Kontrolle über ihre digitalen Assets zu geben.

Yat Siu, Mitbegründer und Executive Chairman von Animoca Brands, sagte: Animoca Brands ist bestrebt, einen gerechteren digitalen Rahmen aufzubauen, der es allen Nutzern ermöglicht, von den zahlreichen Vorteilen zu profitieren, die sich aus digitalen Eigentumsrechten ergeben. Wir freuen uns, die Bestrebungen von Hivello zu unterstützen, DePIN-Knoten zugänglicher und benutzerfreundlicher zu machen und so dazu beizutragen, echte digitale Eigentümerschaft, Netzwerkeffekte und das offene Metaverse zu fördern und zu vereinfachen.

Domenic Carosa, Mitbegründer und Chairman von Hivello, sagte: Wir begrüßen Animoca Brands als strategischen Partner und führenden Investor in unserer jüngsten Finanzierungsrunde. Seine Expertise und Innovation im digitalen sowie im Blockchain-Bereich werden uns dabei helfen, den Zugang zu dezentralen physischen Infrastrukturnetzwerken weiter zu vereinfachen.

(ENDE)

Über Animoca Brands

Animoca Brands, ein Deloitte Tech Fast-Gewinner, der auf der Liste der Financial Times der wachstumsstarken Unternehmen in der Asien-Pazifik-Region 2021 aufgeführt ist, ist ein Marktführer in den Bereichen digitale Unterhaltung, Blockchain und Gamification. Das Unternehmen entwickelt und veröffentlicht ein breites Produktportfolio, einschließlich des REVV-Tokens und des SAND-Tokens, Originalspiele wie The Sandbox, Crazy Kings und Crazy Defense Heroes sowie Produkte, die beliebte geistigen Eigentumsrechte wie Disney, WWE, Snoop Dogg, The Walking Dead, Power Rangers, MotoGP und Formel E nutzen. Das Unternehmen hat mehrere Tochtergesellschaften, einschließlich The Sandbox, Blowfish Studios, Quidd, GAMEE, nWay, Pixowl, Bondly, Lympo und Grease Monkey Games.

Über Hivello

Hivello ist ein Aggregator von DePIN-Projekten, der es jedem Nutzer ermöglicht, mit nur wenigen Klicks an einer Vielzahl von DePIN-Netzwerken teilzunehmen. Dies beseitigt die technischen Hürden, mit denen viele Nutzer konfrontiert sind, wenn sie versuchen, an diesen Netzwerken teilzunehmen, und ermöglicht es ihnen, durch die Mobilisierung ihrer ungenutzten Computer eine zusätzliche Einnahmequelle zu generieren. Unser Ziel besteht darin, eine einfache App zu entwickeln, die es Nutzern ermöglicht, ihre Computerressourcen ohne technische Kenntnisse zur Verfügung zu stellen. Es ist so einfach wie das Herunterladen, Installieren und Ausführen von Knoten, wodurch komplexe Technologien für alle zugänglich und nutzbringend werden.

Weitere Informationen über Hivello und aktuelle Entwicklungen finden Sie unter www.hivello.com .

Über Blockmate Ventures Inc.

Blockmate Ventures ist ein Venture Creator, dessen Hauptaugenmerk auf den Aufbau schnell wachsender Technologieunternehmen in hochmodernen Sektoren wie Blockchain, KI und erneuerbare Energien gerichtet ist. In Zusammenarbeit mit vielversprechenden Gründern können Projekte in der Inkubationsphase vom Ökosystem von Blockmate profitieren, das Technologie, Dienstleistungen, Integrationen und Beratung bietet, um die Monetarisierung von Projekten zu beschleunigen. Die jüngsten Projekte beinhalten Hivello (laden Sie die kostenlose App für passives Einkommen unter www.hivello.com herunter) und Sunified, das Solarenergie digitalisiert.

Das Führungsteam von Blockmate Ventures hat seit der Dotcom-Ära bis hin zur Social-Media-Ära erfolgreich Technologieunternehmen gegründet. Weitere Informationen über eine Tätigkeit bei Blockmate finden Sie unter: www.blockmate.com .

Blockmate lädt Investoren ein, sich in die Mailingliste des Unternehmens einzutragen, um die neuesten Updates und Research-Ergebnisse der Branche zu erhalten. Die Anmeldung erfolgt unter www.blockmate.com/subscribe .

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Justin Rosenberg, CEO

Blockmate Ventures Inc

justin@blockmate.com

(+1-580-262-6130)

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (zusammen die zukunftsgerichteten Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf den Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Raindrop lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blockmate Ventures Inc.

David Wong

22-25 Portman Close

W1H 6BS London

Großbritanien

email : david@midpoint.com

Pressekontakt:

Blockmate Ventures Inc.

David Wong

22-25 Portman Close

W1H 6BS London

email : david@midpoint.com