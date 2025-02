Startseite So erfüllen die Politiker der Bremer Bürgerschaft ihre verfassungsmäßigen Aufgaben Pressetext verfasst von Pirat3002 am Mo, 2025-02-10 17:08. Wenn die Bürger ein rechtliches Problem mit ihren Strafverfolgungsbehörden haben, so sind verfassungsmäßig die Länderparlamente für die Fachaufsicht dessen verantwortlich zu machen. Gemäß BGH kann man die Fraktionen in der Bremischen Bürgerschaft rechtlich nur per Brief oder per Fax ansprechen. Wer nun als Bürger denkt, das Fax der Bremischen Bürgerschaft ist nicht nur Sonntags außer Betrieb, Irrtum, das Fax 1/2 ist auch am Montag Vormittag außer Betrieb. Ebenso das Fax der SPD und der Linken. Die Fraktion der FDP hat ihre Faxnummer überhaupt nicht veröffentlicht und war telefonisch nicht einmal am Montag erreichbar. Dass lässt doch den dringenden Verdacht aufkommen, dass wir Bürger für das leben der Politiker erschaffen wurden. 05. Februar 2025 Nur per Fax: 0421 361-12492 Bremische Bürgerschaft

An alle Fraktionen

Am Markt 20

28195 Bremen Verdacht der Verschwörung zur anhaltenden Staatskriminalität, bis in die Rechtspflegeorgane Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, in den Anlagen befindet sich eine Stellungnahme des Unterzeichners an das Landessozialgericht Niedersachsen Bremen, erneut zur freundlichen Kenntnisnahme der Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft. Es wird zunächst freundlich auf den Schriftverkehr des Unterzeichners mit der Bremischen Bürgerschaft und ab 2011 hier nochmals erinnert. Staats- und Generalstaatsanwaltschaft Bremen waren 1995 der rechtlichen Überzeugung, dass sich mit Meinung, der/die Täter werden noch wegen anderer Vergehen bestraft, sich Steuerberater sowie die möglich anstehenden Steuerzahlungen des Geschädigten von selbst bezahlen lassen. Die dann ab 1997 und bis heute anhaltenden rechtlichen, materiellen und auch schwersten gesundheitlichen Folgen des Geschädigten, scheint damals jenen beteiligten Bremer und auch Bayrischen Staats- und Justizbeamten, völlig egal gewesen zu sein. Der Ende 1997 und aus der fünfjährigen Verfolgung Unschuldiger aufbauende dringende Verdacht von vorsätzlicher sowie bandenmäßiger Staatskriminalität, inzwischen über mehrere Bundesländer, kann nur noch durch ständige Beugung von Teilen der Verfassung, der Strafrechts- und Zivilprozessordnung, durch die beteiligte Richterschaft und auch Staatsanwälte vertuscht werden. Wenn bei der Schwere der strafrechtlichen Vorwürfe die Anwaltschaft sich weigert zu beraten, noch ein Mandat zu übernehmen, dann wären die Bürgerschaft oder die Landesparlamente gefordert sofort einzugreifen gewesen. Der Deutsche Bundestag erklärte dazu am 14. September 2015, dass die jeweiligen Landesvertretungen die parlamentarische Aufsichtspflicht gegenüber ihren Strafermittlungsbehörden zu erfüllen hätten. Die Bremische Bürgerschaft steht damit im dringenden Verdacht, dieser verfassungsmäßigen Aufgabe seit 2011 und im Zusammenhang mit dem Unterzeichner, zumindest fahrlässig nicht nachgekommen zu sein. Der Unterzeichner stellt fest, dass die Bremische Bürgerschaft seit 2011 vom dringenden Verdacht vorsätzlichen bandenmäßigen Handelns seiner Strafermittlungsbehörden, gegen den Unterzeichner und Dritte gewusst haben und sich somit jeder Abgeordnete Bremischen Bürgerschaft in den dringenden Verdacht der Beihilfe durch Unterlassen, an verschiedenen strafbaren Handlungen zum Nachteil des Unterzeichner, Dritter, des Deutschen Steuerzahlers sowie dem Klima- und Umweltschutz begeben hat. Zur Vertuschung des § 344 StGB mit § 258a und § 129 Abs. 1 StGB, wurde dem Unterzeichner im Jahre 2003 gerichtlich durch staatlichen Prozessbetrug die Unternehmereigenschaft auf seine seit 1997 mehrfach patentierten und unpatentierten Klima- und Umweltschutzverfahren entzogen. Damit keine Missverständnisse aufkommen, dem Deutschen Steuerzahler ist allein aus den Betrugsschäden 2006/2007/2008 ein finanzieller Schaden von 40 Millionen US-Dollar entstanden. Noch unbekannt ist die Schadenssumme internationaler Anleger zum kriminellen Lizenzvertrag und hinterlegt bei der SEC vom 31. Dezember 2007, mit der Nummer 0-31849, wobei das Bundesland NRW dafür hauptsächlich die rechtliche und auch materielle Verantwortung trägt. Der Unterzeichner behält sich das Recht vor, dieses Erlebte und noch in diesem Monat, in einer TV-Mediensendung den Bürgern der Bundesrepublik Deutschland zur Kenntnis zu geben. Mit freundlichen Grüßen XXXXX Anlagen:

Strafsache xxxxx/xxxxxx aus 1995 (Az. 84 Js 33069/95)

Vom Deutschen Bundestag v. 14. September 2015

An das LSG-NDS/HB Stellungnahme, nebst allen Anlagen vom 02. Februar 2025

Vom LSG-NDS/HB vom 30. Januar 2025

