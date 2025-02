Startseite Gedankendusche: Die doppelte Moral der Wahrheiten Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-02-10 13:05. Diese Pressemeldung ist zur freien Veröffentlichung verfügbar. Interviews und Gastartikel sind möglich - kontaktieren Sie uns gerne. Bildmaterial und weitere Ressourcen stellen wir auf Anfrage bereit. Warum Hass verfolgt wird, doch Täuschung bleibt - Ein kritischer Blick auf die Moral der Macht In einer Gesellschaft, in der Hassrede strafrechtliche Konsequenzen hat, bleibt politische Täuschung oft folgenlos. Warum gelten für Bürger und Politiker unterschiedliche Maßstäbe? Warum haften Privatpersonen für ihre Worte, während Entscheidungsträger gebrochene Versprechen als "politische Strategie" rechtfertigen können? Die neue Gedankendusche "Die doppelte Moral der Wahrheiten" hinterfragt diese Widersprüche und analysiert, warum gezielte politische Irreführung strukturell straffrei bleibt - trotz ihrer weitreichenden gesellschaftlichen Folgen. Lesen Sie den vollständigen Text hier: Dreifisch-Webseite: https://3fi.sh/bzTqf

X.com (ehemals Twitter): https://3fi.sh/XwEcd

LinkedIn: https://lnkd.in/dJzpsvVW Wahrheit als politisches Instrument: Wann wird Lüge zur Normalität? Hassrede und Hetze sind nicht nur moralische, sondern auch juristische Tatbestände. Wer Gruppen verunglimpft oder zur Gewalt aufruft, muss mit Strafen rechnen - aus gutem Grund. Doch was passiert, wenn politische Falschinformationen ganze Nationen in die Irre führen? Laut einer Studie der Universität Oxford (2023) zur politischen Desinformation werden bewusste Täuschungen in Wahlkämpfen oft als "kommunikative Strategie" verteidigt, obwohl sie die öffentliche Meinungsbildung massiv verzerren. Die Europäische Kommission bezeichnet "gezielte politische Fehlinformation" als eine Bedrohung für die Demokratie, doch rechtliche Konsequenzen bleiben selten - während Social-Media-Nutzer für Falschbehauptungen gesperrt oder belangt werden können. Während also ein beleidigender Kommentar auf Social Media juristische Folgen haben kann, bleiben politische Irreführungen meist ohne Sanktionen. Wahrheit wird nicht universell geschützt - sie wird oft von Machthabern definiert. Gebrochene Wahlversprechen: Täuschung ohne Folgen Während Bürger für ihre Aussagen rechtlich haften, bleiben politische Täuschungen meist straffrei. Versprechen, die im Wahlkampf gegeben, aber später gebrochen werden, sind juristisch nicht einklagbar. Dabei haben sie oft gravierende Auswirkungen auf das Vertrauen in die Demokratie. Hier einige prominente Beispiele: "Die Renten sind sicher." _(Norbert Blüm, 1986)_

Das Rentensystem wurde mehrfach reformiert, das Rentenniveau gesenkt und das Eintrittsalter erhöht. "Wir werden keine Maut einführen." _(Angela Merkel, 2013)_

Wenige Jahre später wurde die Pkw-Maut beschlossen - und später wieder gekippt. "Der Atomausstieg ist unumkehrbar." _(Rot-Grüne Bundesregierung, 2000)_

2010 wurden die Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängert, 2011 nach Fukushima wieder zurückgenommen. "Mit mir wird es keine Impfpflicht geben." _(Olaf Scholz, 2021)_

Später unterstützte die Regierung Pläne für eine allgemeine Impfpflicht, die aber letztlich scheiterte. "Ich trete nicht als Bundeskanzlerkandidat an." _(Olaf Scholz, 2018)_

2021 wurde er Kanzlerkandidat der SPD und gewann die Wahl. Studien belegen: Politische Täuschung ist kein Einzelfall.

Laut einer Analyse des Deutschen Instituts für Politikforschung (2022) trifft dies auf über 60 % der Wahlversprechen der letzten drei Bundestagswahlen zu. Trotzdem gelten solche Falschaussagen nicht als Betrug, sondern als "Teil des Wahlkampfs" - ein Spiel mit Erwartungen, das für die Verantwortlichen juristisch folgenlos bleibt. Medien als Verstärker politischer Narrative Welche "Wahrheiten" Bestand haben, wird maßgeblich durch die Berichterstattung bestimmt. Doch was geschieht, wenn Medien nicht unabhängig sind? Eine Studie der Harvard Kennedy School (2023) zeigt, dass politische Narrative oft gezielt verstärkt oder unterdrückt werden, je nachdem, welche Interessen dominieren. Laut einer Untersuchung der Otto-Brenner-Stiftung (2024) zur politischen Berichterstattung in Deutschland sind über 70 % der Leitmedien wirtschaftlich oder politisch verflochten - was eine neutrale Berichterstattung erschwert. In Wahlkampfzeiten zeigt sich dieser Einfluss besonders deutlich:

Unbequeme Wahrheiten erhalten weniger Reichweite oder verschwinden ganz.

Politische Fehlinformationen werden - wenn sie von der "richtigen" Seite kommen - oft unkritisch übernommen.

Kritische Stimmen haben es schwerer, Gehör zu finden. Das Ergebnis: Politische Manipulation bleibt nicht nur ohne Konsequenzen - sie wird oft aktiv unterstützt. Zitat des Autors - Wahrheit als Privileg der Mächtigen? _"Wahrheit wird von den Schwachen verlangt, während die Mächtigen ihre Worte ins Leere sprechen dürfen."_ - (Anselm Bonies) Warum diese Gedankendusche wichtig ist Die Gedankendusche "Die doppelte Moral der Wahrheiten" hinterfragt, wie Wahrheit und Täuschung im politischen Kontext manipuliert werden. Kann eine Demokratie glaubwürdig bleiben, wenn Wahrheit von der Macht definiert wird? Brauchen wir strengere Gesetze gegen gezielte politische Desinformation?

Sollten Wahlversprechen juristisch überprüft werden können?

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
DREIFISCH
Herr Anselm Bonies

Herr Anselm Bonies

Greifswalder Str. 242

17121 Loitz

Deutschland fon ..: 03999895900

web ..: https://dreifisch.com

