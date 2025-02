Startseite Das Leipziger Neuseenland - das eBook „Leipzig – Neubau, Sanierung und Verfall“ stellt es vor Pressetext verfasst von Syngrafeas am So, 2025-02-09 10:50. Leipzig hat sich seit der Wende zu einer der dynamischsten Städte Deutschlands entwickelt.

Die Stadt ist besonders für Touristen aufgrund zahlreicher Sehenswürdigkeiten und Attraktionen einen Besuch wert. So z.B.- das Leipziger Neuseenland.

Die ehemals vom Braunkohleabbau geprägte Landschaft im Umland von Leipzig hat sich seit der Stilllegung der Tagebaue in den 1990er Jahren in eine moderne Wassersportregion verwandelt.

Mit der Stilllegung zahlreicher Tagebaue wurde der Grundstein für das Leipziger Neuseenland gelegt

Es wird gebildet durch die neu entstandenen Seen in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen gemeinsam mit den Fließgewässern der Stadt Leipzig.

Bergleute, Kommunen, Regionalplaner, Tourismusexperten, Naturschützer und Wasserwirtschaftler taten sich zusammen, um gemeinsam an der zukünftigen Gestaltung der Braunkohleregion mitzuwirken.

Es entstanden und entstehen nach wie vor Bergbaufolgeseen, die teilweise bereits mit Kanälen verbunden sind oder noch verbunden werden und mit den Fließgewässern und Kanälen der Stadt Leipzig verknüpft werden.

Dadurch wird ein Gewässer-Verbund zwischen Seen, natürlichen Fließgewässern und künstlichen Kanälen von ca. 220 km Länge geschaffen.

Die nach wie vor wachsende Gewässer-Landschaft des Leipziger Neuseenlandes bietet zahlreiche Möglichkeiten für Sport, Freizeit und Erholung.

Besucher können hier Wassersportarten wie Segeln, Rudern und Kanufahren ausüben, oder einfach die Natur genießen und Spaziergänge entlang der Seen und Fließgewässer machen.

Details zum Leipziger Neuseenland sowie viele interessante und teils historische Fotoaufnahmen können Sie dem eBook „Leipzig – Neubau, Sanierung und Verfall" entnehmen. Download möglich über alle Buchhandlungen und Amazon.