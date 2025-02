Bücher über Eiszeit-Tiere - Vom Affen bis zur Säbelzahnkatze

Wiesbaden – Wer sich über die exotische Tierwelt im Eiszeitalter vor etwa 600.000 Jahren informieren will, findet in Büchern des Wiesbadener Wissenschaftsautors Ernst Probst zahlreiche Informationen in Wort und Bild. Bei Tredition GmbH in Ahrensburg ist ein gutes Dutzend kleiner Bücher mit festem Einband über Tiere erschienen, die in einer Warmphase an den Ufern von Ur-Main und Ur-Rhein in der Gegend von Wiesbaden lebten und starben. Dazu gehören Raubkatzen, Hyänen, Rüsseltiere, Nashörner, Flusspferde und Affen.

Fossile Reste dieser und anderer Tiere wurden in Flussablagerungen entdeckt, die man nach dem ehemaligen Dorf Mosbach zwischen Wiesbaden und Biebrich als Mosbach-Sande bezeichnet. Diese Knochen und Zähne kamen in Steinbrüchen und Sandgruben in der Gegend von Wiesbaden zum Vorschein. Solche Zeugen der Urzeit sind im Museum Wiesbaden und im Naturhistorischen Museum Mainz ausgestellt.

Nur der Ordnung halber sei erwähnt, dass vor ungefähr 600.000 Jahren nicht nur in der Wiesbadener Gegend exotische Tiere existierten!

