Startseite Gemeinsam neue Wege in der Pflege gehen Pressetext verfasst von Jürgen Krieg am Sa, 2025-02-08 18:22. Erlangen (hjk) - Die Bürgerstiftung Erlangen hat dem AWO Kreisverband Erlangen-Höchstadt e.V. jeweils für die insgesamt drei, von der AWO betreuten, Demenz-Wohngemeinschaften in Möhrendorf sowie Buckenhof Betreuungsausstattung und Roboterhunde sowie -katzen gestiftet. Im Rahmen der Betreuung können diese Robotertiere für die Bewohnerinnen und Bewohner eingesetzt werden, um sie bspw. zu aktivieren. Die Tiere können aber auch zur Beruhigung eingesetzt werden, wenn sich die Bewohnerinnen und Bewohner in Stresssituationen befinden. „Wir wollen unterstützen, damit auch in der Pflege neue Wege gegangen werden können. Der Einsatz von neuen technischen Möglichkeiten in der Pflege, soll zum Wohle der Pflegebedürftigen genutzt werden“, erläutert Karl Klausecker Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Erlangen.

Seitens der AWO freut man sich, dass durch die Bürgerstiftung neue Abwechslung in den Alltag der betreuten Seniorinnen und Senioren kommt: „Wir sind immer dabei, nach Möglichkeiten zu suchen, wie wir das Alltagsleben der Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngemeinschaften abwechslungsreich gestalten können. Robotertiere für das Wohlbefinden

Die Robotertiere sind hierbei eine wichtige, zusätzliche Unterstützung und eine Erweiterung des Angebots. Gerade die Bewohnerinnen und Bewohner zu aktivieren, die nicht mehr so beweglich oder auch sonst eher zurückgezogen sind, ist durch die Robotertiere möglich“ erläutert der Geschäftsführer der AWO, Christian Pech.

Um an Demenz Erkrankte, die manchmal zurückgezogen und in sich gekehrt sind, mehr zu aktivieren, können im Rahmen der Betreuung der Patienten Robotertiere eingesetzt werden. Schnell fangen tendenziell eher zurückgezogene Erkrankte an, mit den Tieren zu interagieren, diese wiederum reagieren auf Berührung mit Schnurren oder Vibration. Weckt die Initiative bei Demenz

