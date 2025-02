Startseite Studie zu Corona-Maßnahmen veröffentlicht Pressetext verfasst von Pater Lingen am Sa, 2025-02-08 14:16. "Viele Corona-Maßnahmen haben während der Pandemie für heftige Diskussionen gesorgt. Dazu zählten unter anderem die Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen, geschlossene Schulen und Kitas. Einer Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge wurde nun belegt, dass die strikten Einschränkungen des öffentlichen Lebens wesentlich zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beigetragen haben." So meldete die Tagesschau am 20.07.2023. Anderthalb Jahre später, am 31.01.2025, meldet die Welt dagegen: »Gesundheitsminister Lauterbach nennt gerne die "StopptCovid"-Studie des RKI als Beleg für die Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen. Nun kommt ein achtköpfiges Forscherteam zu einem anderen Ergebnis: Das Resümee "Wir sind gut durch die Pandemie gekommen" entbehre der sachlichen Grundlage. ... Fest steht jedoch jetzt schon ein Hauptmakel der "StopptCovid"-Studie, die das Ministerium im Übrigen ohne Ausschreibung vergeben hatte: Es wurde nur ein einziges und obendrein unbrauchbares Berechnungsmodell angewendet. "Selbst in den einfachsten Grundlagen funktioniert es nicht", rügt der US-Statistikprofessor John Ioannidis, einer der weltweit meistzitierten Wissenschaftler, im Gespräch mit Welt am Sonntag. "Zieht man bessere Modelle heran, ergeben sich für keine der Maßnahmen belastbare Effekte auf die Ausbreitung der Pandemiewellen", sagte der Experte für Biomathematik.« Zur Erinnerung: Im März 2019 wurde Ioannidis von der Stiftung Charité Berlin gefördert und vorgestellt: "John Ioannidis von der Stanford Universität gilt als Koryphäe auf dem Gebiet der Meta-Research, also der Forschung über Forschung. Nun hat der Forscher, der oftmals als "das Gewissen der Wissenschaft" bezeichnet wird, in Berlin ein neues Meta-Research Innovation Center gegründet.« "Koryphäe" bedeutet Gipfel, dementsprechend Höchstes, Vortrefflichstes, Anführer. Aber Anfang 2020 wurde plötzlich von der sog. Weltgesundheitsorganisation WHO behauptet, ein neuartiges Corona-Killervirus hätte eine Pandemie Covid-19 ausgelöst, und nun müsste die Menschheit mit Schutzmaßnahmen vor einer Katastrophe bewahrt werden. Als im ersten Halbjahr 2020 immer mehr und mehr strengere sog. "Corona-Schutzmaßnahmen" den Bürgern aufgezwungen wurden, meinte Ioannidis, dass nicht das Coronavirus, sondern diese angeblichen Schutzmaßnahmen großen Schaden anrichten würden. Weil Ioannidis damit das WHO-Narrativ infrage stellte, fiel er herab von seinem Gipfel. Das Laborjournal nahm am 08.06.2020 darauf Bezug in einem Artikel mit dem Titel: »"Der Fall Ioannidis" – Schlamperei beim Gralshüter wissenschaftlicher Qualitätsstandards?« Nochmals: Laut Ioannidis richtet nicht das Coronavirus, sondern eine Masse von drakonischen Schutzmaßnahmen großen Schaden an. Gegen diese These der Ioannidis-Studie sprachen sich die Gegner aus, und das Laborjournal schreibt: "Hauptkritik an dieser Studie: Am Anfang einer Epidemie, in der die Prävalenz einer Erkrankung ja definitionsgemäß niedrig ist, macht es wenig Sinn, das absolute (oder auch relative) Sterberisiko der Erkrankung zu berechnen. Worauf es in der frühen Phase der Pandemie vielmehr ankommt, ist nicht das absolute Sterberisiko der Infektion, sondern die Kapazität des Gesundheitssystems sowie das Ausmaß der Kollateralschäden der nicht-pharmakologischen Interventionen (Social Distancing, Lockdown et cetera)." Laut Laborjournal »fällt ein dunkler Schatten auf den "Gott" der wissenschaftlichen Reform: Trotz der von ihm selbst formulierten schwachen Datenbasis hat er im selben Atemzug mit sehr drastischen Worten suggeriert, dass wir dramatisch überreagieren.« Am 25.04.2022 titelte dann die Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Corona: Wissenschaftler wie John Ioannidis verharmlosen die Pandemie." Dieser Artikel "Verdrehte Wissenschaft. Ist doch alles nicht so schlimm!" beginnt mit den Worten: "Leugnen, ausblenden, heucheln: Der Statistiker John Ioannidis fordert, die Pandemie für beendet zu erklären. Seine Argumente sind dürftig." Jetzt, Anfang 2025, erscheint Ioannidis nicht als "Verharmloser". Im aktuellen Welt-Artikel heißt es zur neuen Ioannidis-Kritik an der RKI-Studie: »Insgesamt hätten nur wenige Maßnahmen einen messbaren Effekt gehabt. Einschränkungen im öffentlichen Raum zeigten demnach eine bescheidene Wirkung, noch geringer fiel diese bei den Schulschließungen aus – sie konnten die Virus-Ausbreitung kaum bremsen. Virologe Jonas Schmidt-Chanasit resümiert: "Maßnahmen wie die Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen zeigten laut Studie keine Effekte." Beim Thema Impfung weisen die Wissenschaftler darauf hin, dass eine "höhere Durchimpfungsrate unter bestimmten Bedingungen sogar zu einem Anstieg der Infektionsspitzen führen kann".« Und nochmals zur Erinnerung: Bereits Anfang 2020, als das Gerücht eines neuartigen Corona-Killervirus durch den Mainstream geisterte, gab es auch seitens glaubwürdiger Mediziner eindringliche Warnungen, dass hier eine Neuauflage von Wahnvorstellungen wie bei Vogelgrippe und Schweinegrippe droht. Wahnvorstellungen, dass nun überdurchschnittlich viele Menschen an einem Schnupfen sterben werden; dass Schnupfen durch Maßnahmen wie Masken verhindert werden kann; dass jede Grippeimpfung jeden Geimpften vor Grippe schützt; dass Atemwegserkrankung die einzige Lebensbedrohung ist; dass Tod bei Atemwegserkrankung unnatürlich ist. Die Mainstream-Medien und die sozialen Netzwerke betrieben einen gigantischen Aufwand, um nur noch eine einzige Meinung zu tolerieren: die Meinung der sog. Weltgesundheitsorganisation WHO. Die WHO hatte die Corona-Pandemie verkündet, hatte andauernde unermüdliche sog. "Corona-Tests" und andauernde unerbittliche sog. "Corona-Maßnahmen" gepredigt. Und bereits lange zuvor, am 19.01.2019, stand im Spiegel: "WHO erklärt Impfgegner zur globalen Bedrohung ... Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Vermeidung oder Verzögerung von Impfungen in die Liste der globalen Gesundheitsbedrohungen aufgenommen. Aus der Sicht der Experten geht von Impfgegnern damit ein ähnlich großes Risiko für die weltweite Gesundheit aus wie von Ebola, Antibiotikaresistenzen und Luftverschmutzung. Das Problem: Je weniger Menschen geimpft sind, umso leichter breiten sich Krankheiten aus, die eigentlich ausgerottet werden könnten." Während der sog. "Corona-Pandemie" schlug die Zensur dann erbarmungslos zu: Was nicht WHO-konform war, wurde üblicherweise wenigstens gelöscht, ggf. wurden wegen eines einzigen kritischen Beitrags zum Thema Corona ganze Konten mit hunderten oder Tausenden von sonstigen Beiträgen zu unzähligen anderen Themen gleich mitgelöscht. Digitale Existenzen wurden ausgelöscht, berufliche Kontakte wurden vernichtet, weil jemand nicht brav das Lied mitsingen wollte, das die WHO angestimmt hatte und dirigierte und das einstimmig lautstark in Endlosschleife auf allen Kanälen durch die Medien tönte. Mittlerweile haben sowohl die USA unter Donald Trump als auch Argentinien unter Javier Milei ihren Austritt aus der WHO angekündigt. Der schlimmste Fehler wäre allerdings, einfach nur die Schuld auf die WHO und ihre Unterstützer zu schieben. Die WHO hat rechtlich gesehen gar nichts zu sagen. Der sog. "Internationale Vertrag zur Pandemieprävention und -vorsorge", kurz "Pandemievertrag" und laut Kritiker "WHO-Diktatur", ist noch nicht in Kraft. Und selbst wenn dieser Vertrag in Kraft treten würde: Jeder einzelne Mensch ist und bleibt immer und überall an erster Stelle der Wahrheit verpflichtet. Man darf selbst dann nicht der Unwahrheit zustimmen oder sie gar verbreiten, wenn sie von der WHO gepredigt wird und wenn sie Themen betrifft wie Pandemie oder Impfung. Gab es eine Corona-Pandemie? Sind Impfungen sicher und effektiv? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die sog. 