Startseite Spezielle Gewindespindeln für individuelle Anwendungen Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-02-07 15:09. Spitzschuh Maschinenbau fertigt maßgeschneiderte Gewindespindeln mit Sonderprofilen für diverse Branchen. In zahlreichen Industriezweigen sind Gewindespindeln mit speziellen Profilen unverzichtbare Komponenten für präzise Bewegungsabläufe und Kraftübertragungen. Spitzschuh Maschinenbau hat sich auf die Herstellung solcher maßgeschneiderten Gewindespindeln spezialisiert und bietet Lösungen, die exakt auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Das Unternehmen fertigt Gewindespindeln mit Durchmessern von 5 bis 120 mm und einer maximalen Länge von 6.000 mm. Dabei kommen verschiedene Fertigungsverfahren wie das Gewindewirbeln, -fräsen und -drehen zum Einsatz, um die gewünschten Profile präzise umzusetzen. Die Auswahl des geeigneten Verfahrens richtet sich nach den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Projekts. Die Produktpalette umfasst eine Vielzahl von Gewindearten, darunter Trapezgewinde, Sägegewinde, Rundgewinde, Spitzgewinde, Flachgewinde und Sondergewinde. Diese Vielfalt ermöglicht es, für jede Anwendung die passende Lösung zu finden. Die Gewindespindeln werden aus unterschiedlichen Werkstoffen gefertigt, je nach Einsatzgebiet und Belastungsprofil. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der individuellen Anpassung der Gewindespindeln an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden. Dies umfasst nicht nur die Wahl des Gewindeprofils und des Materials, sondern auch die Berücksichtigung von Faktoren wie Tragfähigkeit, Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Durch diese maßgeschneiderten Lösungen trägt Spitzschuh Maschinenbau dazu bei, die Effizienz und Langlebigkeit der eingesetzten Maschinen und Anlagen zu erhöhen. Die hohe Fertigungstiefe und der moderne Maschinenpark des Unternehmens ermöglichen es, auch komplexe und anspruchsvolle Projekte umzusetzen. Dabei wird großer Wert auf Präzision und Qualität gelegt, um den hohen Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden. Die enge Zusammenarbeit mit den Auftraggebern stellt sicher, dass die entwickelten Lösungen optimal auf die jeweiligen Anwendungen abgestimmt sind. Durch die Spezialisierung auf Gewindespindeln mit Sonderprofilen bedient Spitzschuh Maschinenbau ein breites Spektrum an Branchen, darunter den Maschinenbau, die Automobilindustrie, die Medizintechnik und viele weitere. Die individuell gefertigten Komponenten finden in unterschiedlichsten Anwendungen Verwendung und tragen dazu bei, die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der jeweiligen Systeme zu gewährleisten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Spitzschuh - Maschinenbau - Gesellschaft m.b.H.

