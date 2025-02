Startseite Recharge meldet Abschluss der nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-02-07 04:09. NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT Vancouver, BC - 6. Februar 2025 / IRW-Press / Recharge Resources Ltd. (Recharge oder das Unternehmen) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte, nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) abgeschlossen und durch die Emission von 12.690.001 Einheiten zu einem Preis von 0,07 $ pro Einheit einen Bruttoerlös von 888.300,07 $ erzielt hat (das Angebot). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Warrant für den Kauf einer Stammaktie (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von 0,10 $ pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Warrants enthalten eine Klausel für einen beschleunigten Verfall (die Beschleunigungsklausel). Gemäß der Beschleunigungsklausel kann das Unternehmen, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an fünf (5) aufeinanderfolgenden Handelstagen an der Canadian Securities Exchange (CSE) bei oder über 0,25 $ liegt, das Ablaufdatum der Warrants beschleunigen, indem es eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der der beschleunigte Verfall der Warrants bekannt gegeben wird, gemäß der die Warrants am 30. Kalendertag nach dem Datum der Pressemitteilung ablaufen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für das Explorationsprogramm des Unternehmens und allgemeine Unternehmenszwecke sowie als Working Capital zu verwenden. Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag nach dem Tag der Ausgabe gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Währungsangaben beziehen sich auf die kanadische Währung. Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Angebots zahlte das Unternehmen eine Vermittlungsprovision in Höhe von 1.960 $ in bar und gab 28.000 Aktienkaufwarrants (Vermittler-Warrants) an einen bestimmten unabhängigen Vermittler aus. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber des Warrants zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 0,10 $ für einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Datum der Ausgabe. Zu den Zeichnern des Angebots gehörten ein Unternehmen, das vom CEO des Unternehmens kontrolliert wird, der CEO des Unternehmens und ein Unternehmen, das vom CFO des Unternehmens kontrolliert wird (zusammen die Insider), die insgesamt 1.630.000 Einheiten für einen Bruttoerlös von 114.100 $ für das Unternehmen gezeichnet haben. Die Ausgabe von Einheiten an Insider stellt eine Transaktion mit nahestehenden Parteien im Sinne der Vorschrift Multilateral Instruments 61-101 - Protection of Minority Securityholders in Special Transaction (MI 61-101) dar. Das Unternehmen beruft sich auf eine Befreiung von der Bewertungspflicht und von der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß Unterabschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) von MI 61-101 für die Beteiligung von Insidern am Angebot, da der Wert der gezeichneten Einheiten nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens ausmacht, wie gemäß MI 61-101 ermittelt. Die Wertpapiere des Unternehmens, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert. Dementsprechend dürfen die Wertpapiere des Unternehmens in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetze vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren des Unternehmens in einer Rechtsordnung dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Über Recharge Resources Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung der Produktion von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden. Für das Board of Directors David Greenway David Greenway, CEO E-Mail: info@recharge-resources.com

Vancouver, BC V6E 4N7 Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung. Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Die Verwendung der Wörter antizipieren, fortsetzen, einschätzen, erwarten, können, werden, würden, projizieren, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke soll zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, vernünftig sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich verschiedener Risikofaktoren, die in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert werden, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca zu finden sind. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Recharge Resources Ltd.

