Startseite KALEO-Frontmann JJ Julius Son und Unternehmer Robert Wessman präsentieren auf der "WineParis" eine einzigartige Weinkollektion i Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-06 17:14. Eine isländische Fusion aus Musik und Weinbau SAINT-CERNIN-DE-LABARDE, DORDOGNE, FRANKREICH / ACCESS Newswire / 6. Februar 2025 / JJ Julius Son, der bejubelte Frontmann der international erfolgreichen Blues-Rockband KALEO und Unternehmer Robert Wessman haben ihre Kräfte gebündelt und eine Weinkollektion in limitierter Auflage kreiert. Diese Zusammenarbeit, in der das isländische Erbe der beiden zum Ausdruck kommt, verspricht zu einem erlesenen Genuss für Weinliebhaber und Freunde der Musik zu werden.

Die Weine wurden im Sommer 2024 von JJ und Robert auf dem Weingut Maison Wessman in Frankreich kreiert. Dazu wurden unzählige Proben aus diversen Fässern in den Weinkellern des Guts unter der Aufsicht des Önologen Julien Viaud von Michel Rolland and Associates verblendet und zu Cuvées verfeinert. JJ und Robert werden die Kollektion am 10. Februar 2025 offiziell auf der internationalen Weinmesse WineParis präsentieren. Wir freuen uns darauf, diese Reise gemeinsam anzutreten, freut sich Robert Wessman. Ziel ist es, Weine zu kreieren, die nicht nur den Gaumen erfreuen, sondern auch eine Geschichte der Freundschaft und Zusammenarbeit erzählen. JJ Julius Son fügt hinzu: Mit diesem Projekt wird ein Traum wahr. Hier bietet sich mir die einzigartige Gelegenheit, meine Liebe zur Musik mit der Kunst der Weinherstellung zu verbinden. Ich kann es kaum erwarten, diese Weine mit der Welt zu teilen. Die Weinkollektion umfasst zwei Weißweine, für die ausschließlich Chardonnay-Trauben verwendet wurden, und zwei Rotweine, bei denen sich Merlot und Cabernet Sauvignon zu einer Cuvée vereinen. Auf den Weinflaschen ist ein QR-Code angebracht, mit dem man einen Original-Song von JJ mit dem Titel One More Glass of Wine herunterladen kann. Der Song wurde und wird auch nicht veröffentlicht - man kann ihn nur über das Scannen des QR-Codes auf der Flasche anhören. Robert Wessman ist ein Unternehmer isländischer Herkunft. Maison Wessman, bekannt für seine hochwertige Weine aus den Weingütern Chateau de Saint-Cernin und Vignoble des Verdots, ist ein Projekt der Leidenschaft, das von Robert und seiner Frau Ksenia ins Leben gerufen wurde. JJ ist Bandleader von KALEO und hat mit seiner Band mit Hits wie Way Down We Go und All the Pretty Girls Weltruhm erlangt. Er ist für seine unverkennbare Stimme und seinen Stolz als Songwriter bekannt. Robert und JJ wuchsen beide in einem kleinen Dorf namens Mosfellsbaer im Umfeld der isländischen Hauptstadt Reykjavik auf. Ihr Tatendrang und ihre individuelle Begabung haben ihnen in ihren jeweiligen Fachgebieten internationalen Erfolg beschert. Die Weine aus dieser Kollektion können ab Februar 2025 bestellt werden.

