Startseite MDR, XDR und mehr: Warum die Secureworks-Übernahme für Sophos ein Gamechanger ist Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-06 12:40. Die Übernahme von Secureworks durch Sophos bringt neue Entwicklungen für MDR und weitere Cybersicherheitslösungen. Geplante Integrationen sollen Erkennung, Reaktion und Schutzmechanismen verbessern. Sophos hat die Übernahme von Secureworks offiziell abgeschlossen. Damit stärkt Sophos nicht nur seine Position als führender Anbieter im Bereich Managed Detection and Response (MDR) , sondern erweitert auch seine Security-Operations-Plattform um neue, leistungsstarke Erkennungs- und Reaktionsmechanismen. Durch die Akquisition betreut Sophos nun weltweit über 28.000 Organisationen mit MDR-Services und schafft eine offene, hochskalierbare Plattform für Unternehmen mit heterogenen IT-Umgebungen. Ziel ist es, die betriebliche Effizienz zu steigern und Technologieinvestitionen langfristig zu sichern. Erweiterte Detection & Response-Fähigkeiten für Sophos MDR Sophos ist ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, der Unternehmen und Organisationen mit fortschrittlichen Technologien in den Bereichen MDR, XDR, Endpoint Protection, Firewalls und Cloud Security schützt. Mit der Integration der Taegis™-Plattform von Secureworks erweitert Sophos seine Bedrohungserkennung und Reaktionsmechanismen erheblich. Unternehmen profitieren von einer verbesserten Transparenz über Bedrohungen, schnelleren Incident-Response-Prozessen und neuen Schutzmechanismen für moderne IT-Umgebungen. Besonders die Erkennung und Abwehr identitätsbasierter Angriffe wie Credential Theft oder Privilege Escalation wird weiter optimiert. Zudem ermöglicht die Übernahme eine tiefere Bedrohungsanalyse durch erweiterte Security Information and Event Management (SIEM)-Funktionen sowie eine noch präzisere Bedrohungskorrelation. Auch kritische Infrastrukturen und industrielle Steuerungssysteme profitieren von neuen Sicherheitsmechanismen. Durch die zunehmende Bedeutung hybrider IT-Umgebungen wächst der Bedarf an flexiblen Sicherheitslösungen. Sophos MDR wird um zusätzliche Integrationen für Drittanbieter-Tools erweitert, sodass Unternehmen ihre bestehenden Security-Stacks nahtlos mit Sophos-Technologien verbinden können. Die offene Architektur der Plattform erleichtert die Skalierung und Anpassung an individuelle Anforderungen. Auswirkungen auf das gesamte Sophos-Portfolio Die Übernahme von Secureworks dürfte nicht nur das MDR-Angebot von Sophos stärken, sondern könnte auch positive Effekte auf andere Sicherheitslösungen des Unternehmens haben. Sophos plant, die Taegis™-Plattform in sein bestehendes Portfolio zu integrieren, um die Bedrohungsanalyse weiterzuentwickeln und Erkennungsmechanismen zu verbessern. Eine tiefere Erkennung von Angriffen in Netzwerken, Endpoints und Cloud-Umgebungen wird angestrebt. Insbesondere die Netzwerkanalyse mit Sophos Firewalls könnte durch die erweiterten XDR-Funktionen weiter ausgebaut werden, um Bedrohungen an der Netzwerkgrenze noch früher zu identifizieren. Auch für Endpoint und Server Protection sind Erweiterungen geplant, die helfen sollen, Angriffsmuster schneller zu erkennen und automatisierte Gegenmaßnahmen einzuleiten. Cloud-Security-Technologien wie Cloud OptiX könnten ebenfalls von den erweiterten Analysefunktionen profitieren, um moderne Multi-Cloud-Umgebungen noch gezielter abzusichern. Die konkrete Umsetzung und Integration dieser Technologien in bestehende Sophos-Produkte wird sich in den kommenden Monaten weiterentwickeln. Neuer Maßstab für Cybersicherheit Mit der Secureworks-Übernahme stellt Sophos die Weichen für eine neue Generation von Cybersicherheitslösungen. Durch die Kombination aus Detection, Response und Prävention wird ein ganzheitlicher Ansatz geschaffen, der sich flexibel in bestehende IT-Strukturen einfügt. Unternehmen profitieren nicht nur von einer verbesserten Bedrohungserkennung, sondern auch von einer engeren Verzahnung ihrer Sicherheitslösungen. Die erweiterte Security-Operations-Plattform bietet mehr Integrationen, höhere Skalierbarkeit und optimierte Prozesse für eine effektive Bedrohungsabwehr. Aphos und Firewalls24 - Ihr Partner für Sophos MDR Aphos und Firewalls24 unterstützen Unternehmen umfassend bei der Auswahl, Implementierung und Optimierung von Sophos MDR-Lösungen. Von der Beratung über den Kaufprozess bis hin zur Integration in bestehende IT-Umgebungen bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, die Ihre Cybersicherheit auf das nächste Level heben. Als erfahrener Sophos Platinum Partner stehen wir Ihnen mit technischem Know-how und praxisnaher Expertise zur Seite. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Aphos Gesellschaft für IT-Sicherheit mbH

