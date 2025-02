Startseite NurExone gründet Exo-Top Inc. in den USA für die Herstellung und Vermarktung von Exosomen Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-06 12:09. TORONTO und HAIFA, Israel, 5. Februar 2025 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (Deutschland: J90) ("NurExone" oder das "Unternehmen") freut sich, die Gründung einer US-basierten Tochtergesellschaft, Exo-Top Inc. ("Exo-Top"), bekannt zu geben, die voraussichtlich die Produktion von vollständig charakterisierten Exosomen nach guter Herstellungspraxis ("GMP") vorantreiben wird. Die Gründung von Exo-Top ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer unabhängigen und skalierbaren Versorgung mit hochwertigen Exosomen für die zukünftige Nanowirkstoff-Pipeline des Unternehmens und Kooperationsmöglichkeiten nach NurExones Erwerb einer Master Cell Bank ("MCB") von mesenchymalen Stammzellen ("MSC"). Exosomen werden zunehmend als revolutionäres Wirkstoffabgabesystem mit inhärenten therapeutischen Effekten anerkannt und sind in der Lage, therapeutische Moleküle - einschließlich Ribonukleinsäure, Proteine und kleine Moleküle - direkt zu Zielzellen mit hoher Präzision und minimaler Invasivität zu transportieren. Die exklusive MCB bietet Exo-Top eine nachhaltige, kosteneffektive und einzigartige Quelle für Exosom-produzierende Zellen, eine Grundlage für die Produktion von vollständig charakterisierten GMP-Exosomen. Zusätzlich zur Unterstützung der internen Arzneimittelentwicklung von NurExone wird Exo-Top in der Lage sein, hochwertige Exosomen an andere Pharmaunternehmen, Biotechfirmen und Forscher weltweit zu liefern, was zusätzliche Einnahmequellen für das Unternehmen eröffnet. Durch die Lieferung von GMP-Exosomen für die Wirkstoffabgabeforschung und bestehende, nicht von der US-amerikanischen Food and Drug Administration ("FDA") regulierte therapeutische oder kosmetische Anwendungen schafft Exo-Top neue Marktchancen und fördert gleichzeitig die breitere Anwendung von MSC-basierten Exosomen als transformatives Wirkstoffabgabesystem und potenziell regenerative Behandlung über NurExones ExoTherapy-Plattform. Der Erwerb der MCB und die Gründung von Exo-Top werden NurExone eine größere Kontrolle über seinen Exosomen-Produktionsprozess geben. Im Gegensatz zu Unternehmen, die von Zellquellen Dritter abhängig sind, wird Exo-Top unabhängig operieren, ohne externe Lizenz- oder Lizenzgebührenverpflichtungen, was Kosteneffizienz und strategische Flexibilität sicherstellt, während NurExone seine Entwicklungspipeline vorantreibt. Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, kommentierte: "Exosomen entwickeln sich rasch zur nächsten Grenze in der Wirkstoffabgabe und regenerativen Medizin, mit dem Potenzial, Behandlungen für neurologische Störungen, Onkologie, Langlebigkeit und darüber hinaus zu transformieren. Die Gründung von Exo-Top verankert unsere Lieferkette, beschleunigt unsere Arzneimittelentwicklung und schafft Geschäftsmöglichkeiten durch die Kommerzialisierung von Exosomen." Eran Ovadya, CFO von NurExone, fügte hinzu: "Als Teil unserer Wachstumsstrategie planen wir auch, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigung, ein Uplisting von OTC an eine große US-Börse anzustreben, um unsere Marktposition zu stärken und den Zugang für Investoren zu erweitern." Exo-Top wurde unter der Gerichtsbarkeit des Staates Nevada gegründet. Die Ansiedlung von Exo-Top in den USA bietet wichtige Vorteile, einschließlich der Nähe zu strategischen Partnern, des Zugangs zu einem robusten Biopharma-Ökosystem und erhöhter Marktchancen. Das Unternehmen wird weitere Updates geben, während es mit der Gründung und der langfristigen Produktionsstrategie von Exo-Top voranschreitet. Über NurExone NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange ("TSXV") und OTCQB notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch gesteuerte, exosomenbasierte Therapien entwickelt, die minimal-invasiv an Patienten verabreicht werden sollen, die Verletzungen des Zentralnervensystems erlitten haben. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN für akute Rückenmarksverletzungen, hat sich als wirksam erwiesen, die motorische Funktion bei 75% der Laborratten wiederherzustellen, wenn es intranasal verabreicht wurde. ExoPTEN hat von der FDA und der europäischen Behörde, der Europäischen Arzneimittel-Agentur, den Orphan-Drug-Status erhalten. Es wird erwartet, dass die NurExone-Plattformtechnologie neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimal-invasiver gezielter Medikamentenverabreichung für andere Indikationen interessiert sind. Für zusätzliche Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie sich bitte "Who is NurExone?" an, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer and Director

Phone: +972-52-4803034

Email: info@nurexone.com Oak Hill Financial Inc.

2 Bloor Street, Suite 2900

Toronto, Ontario M4W 3E2

Investor Relations - Canada

Phone: +1-647-479-5803

Email: info@oakhillfinancial.ca Dr. Eva Reuter

Investor Relations - Germany

Phone: +49-69-1532-5857

Email: e.reuter@dr-reuter.eu Allele Capital Partners

Investor Relations - US

Phone: +1 978-857-5075

Email: aeriksen@allelecapital.com ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen", die die aktuellen Erwartungen und Projektionen des Unternehmens über seine zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: die beabsichtigten Vorteile der Gründung von Exo-Top und des Erwerbs der MCB für das Unternehmen und sein Geschäft; das Vorantreiben der umsatzgenerierenden und Kooperationsmöglichkeiten des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, Exosomen zu produzieren, zu liefern und zu vermarkten; die Verwendung der Produkte des Unternehmens für die Patientenbehandlung; die breitere Anwendung von Exosomen im Bereich und in Zelltherapieanwendungen; die zukünftigen Pläne und Erwartungen des Unternehmens; NurExone's Vorantreiben seiner Entwicklungspipeline; den Plan des Unternehmens, ein Uplisting anzustreben und dessen Vorteile; den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; die Bereitstellung weiterer Updates zu Exo-Top durch das Unternehmen; und das Angebot neuartiger Lösungen durch die NurExone-Plattformtechnologie für Pharmaunternehmen, die an minimal-invasiver zielgerichteter Wirkstoffabgabe für andere Indikationen interessiert sind. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt der Erstellung zur Verfügung standen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich: Die Gründung von Exo-Top und der Erwerb der MCB werden die beabsichtigten Vorteile für das Unternehmen und sein Geschäft haben; das Unternehmen wird seine umsatzgenerierenden und Kooperationsmöglichkeiten vorantreiben; das Unternehmen wird in der Lage sein, Exosomen zu produzieren, zu liefern und zu vermarkten; die Produkte des Unternehmens werden für die Patientenbehandlung verwendet werden; es wird eine breitere Anwendung von Exosomen im Bereich und in Zelltherapieanwendungen geben; das Unternehmen wird seine zukünftigen Pläne und Erwartungen realisieren; das Unternehmen wird ein Uplisting an eine große US-Börse durchführen und die Vorteile davon realisieren; das Unternehmen wird weitere Updates zu Exo-Top bereitstellen; das Unternehmen wird alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten; und die NurExone-Plattformtechnologie wird neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen anbieten, die an minimal-invasiver zielgerichteter Wirkstoffabgabe für andere Indikationen interessiert sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Risiken im Zusammenhang mit: dem frühen Entwicklungsstadium des Unternehmens; dem Fehlen von Einnahmen bis dato; staatlichen Regulierungen; der Marktakzeptanz für seine Produkte; dem raschen technologischen Wandel; der Abhängigkeit von Schlüsselpersonal und den strategischen Partnern des Unternehmens; der Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung unsicher ist und die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens möglicherweise nie in klinische Studien übergehen; der Tatsache, dass die Ergebnisse präklinischer Studien und früher klinischer Studien möglicherweise nicht prädiktiv für die Ergebnisse späterer klinischer Studien sind; dem ungewissen Ausgang, den Kosten und dem Zeitplan von Produktentwicklungsaktivitäten, präklinischen Studien und klinischen Studien des Unternehmens; dem ungewissen klinischen Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien möglicherweise kein effektives Design haben oder keine positiven Ergebnisse generieren; der Unfähigkeit, die behördliche Zulassung der Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; der Einführung konkurrierender Medikamente, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind als die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens oder diesen anderweitig überlegen sind; der Einleitung, Durchführung und Beendigung präklinischer Studien und klinischer Studien, die möglicherweise verzögert, nachteilig beeinflusst oder durch unvorhergesehene Probleme beeinträchtigt werden; der Unfähigkeit, Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; Risiken, dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens nicht die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben werden; der Unfähigkeit des Unternehmens, seine präklinischen Studien durchzuführen und die angegebenen Vorteile der präklinischen Studien zu realisieren; der Unfähigkeit des Unternehmens, die Vorteile von Exosomen zu realisieren; der Unfähigkeit des Unternehmens, Exosomen für ein breites Spektrum von Anwendungen zu produzieren und/oder zu liefern; der Unfähigkeit der Produkte des Unternehmens, für die Patientenbehandlung verwendet zu werden; der Unfähigkeit des Unternehmens, seine beabsichtigten zukünftigen Pläne und Erwartungen zu erfüllen; Die Gründung von Exo-Top und/oder der Erwerb der MCB werden nicht die beabsichtigten Vorteile für das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben; das Unternehmen wird nicht in der Lage sein, seine umsatzgenerierenden und/oder Kooperationsmöglichkeiten voranzutreiben; das Unternehmen wird nicht in der Lage sein, Exosomen zu produzieren, zu liefern und/oder zu vermarkten; die Produkte des Unternehmens werden nicht für die Patientenbehandlung verwendet werden; es wird keine breitere Anwendung von Exosomen im Bereich und/oder in Zelltherapieanwendungen geben; das Unternehmen wird nicht in der Lage sein, ein Uplisting an eine große US-Börse durchzuführen und/oder die Vorteile davon zu realisieren; das Unternehmen wird keine weiteren Updates zu Exo-Top bereitstellen; das Unternehmen wird nicht alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten; NurExone wird nicht in der Lage sein, seine Entwicklungspipeline voranzutreiben; die NurExone-Plattformtechnologie wird keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen anbieten, die an minimal-invasiver zielgerichteter Wirkstoffabgabe für andere Indikationen interessiert sind; und die Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" auf den Seiten 44 bis 51 des Jahresinformationsformulars des Unternehmens vom 27. August 2024 diskutiert werden, von dem eine Kopie unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: NurExone Biologic Inc.

Dr. Lior Shaltiel

9 Mezada Street, BSR 3 Tower, 30 Fl.

5120109 Bnei-Brak

Israel email : info@nurexone.com Pressekontakt: NurExone Biologic Inc.

Dr. Lior Shaltiel

9 Mezada Street, BSR 3 Tower, 30 Fl.

5120109 Bnei-Brak email : info@nurexone.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten