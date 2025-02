Startseite floraPell präsentiert Schafwollpellets als nachhaltigen Biodünger auf BIOFACH 2025 Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-02-06 10:32. Vom 11. bis 14. Februar 2025 heißt es in Nürnberg wieder: Bio live erleben! Die floraPell Düngeprodukte GmbH ist Teil der BIOFACH, der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, und freut sich darauf, innovative Lösungen für eine zukunftsorientierte Landwirtschaft und Gartenkultur vorzustellen. Am Stand von floraPell erwarten Sie: 1. Beratung zu Schafwollpellets als 100 % natürlicher Biodünger - zertifiziert für den ökologischen Landbau.

2. Praxisnahe Tipps für Privatanwender:innen, Kleingärten, Bürobegrünung, die Landwirtschaft und den ökologischen Gartenbau.

3. Einblicke in die Langzeitwirkung (bis zu 10 Monate), die Bodenverbesserung und die Wasserspeicherkapazität durch Schafwollpellets.

4. Live-Demonstrationen und Erfolgsbeispiele aus unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Warum floraPell? Die nachhaltigen Pellets aus reiner Schafwolle aktivieren die natürliche Bodenbiologie, verzichten auf chemische Zusätze und unterstützen so gesunde Pflanzenerträge - ganz im Einklang mit den Werten der BIOFACH. Interessenten finden uns im Messezentrum Nürnberg, um dort mehr über die klimafreundliche Düngeralternative zu erfahren oder direkt ins Gespräch mit unserem Expert:innenteam einzusteigen. Jetzt Ticket sichern und vorbeikommen:

Termin: 11.-14. Februar 2025

Ort: Messezentrum Nürnberg floraPell Düngeprodukte GmbH

Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg e.V.

Halle 9 - Stand 9-384 Mehr Infos zur Messe: www.biofach.de

Produktdetails: www.florapell.shop Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Bio-Branche - nachhaltig, innovativ und praxisnah! Kontakt:

floraPell Düngeprodukte GmbH

Ziegeleiweg 14

01979 Lauchhammer

Tel: 01601537705

E-Mail: blanket (at) florapell.de

https://www.florapell.de

https://www.facebook.com/schafwollpellets Über floraPell:

floraPell ist ein junges, innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung nachhaltiger Gartenprodukte spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf Umweltschutz und Ressourcenschonung bietet floraPell effektive Lösungen für Hobbygärtner und professionelle Anwender. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

Deutschland fon ..: 0511471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de Pressekontakt: Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover fon ..: 0511471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten