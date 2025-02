Startseite KI schreibt, Sie bauen: Das smarte Bautagebuch von geoCapture Pressetext verfasst von geoCapture am Do, 2025-02-06 10:20. Hopsten, 06.02.2025 – Eine Revolution in der Baubranche: geoCapture, führender Anbieter von Softwarelösungen für Bau, Handwerk und Logistik, präsentiert das KI-basierte Bautagebuch. Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Dokumentation und macht künstliche Intelligenz für Unternehmen jeder Größe nutzbar. Kurze Stichpunkte oder Fotos reichen aus, damit die KI präzise Berichte erstellt. Rechtschreib- und Grammatikfehler werden korrigiert und unstrukturierte Eingaben klar formuliert. Gebrochenes Deutsch oder Fremdsprachen werden perfekt übersetzt. Die KI analysiert Fotos und fügt die erkannten Details wie Gewerke, Firmen oder Tätigkeiten in den Bericht ein. In wenigen Minuten entsteht eine vollständige Dokumentation. Ein Beispiel zeigt, wie das KI-Bautagebuch die Arbeit erleichtert:

Der Bauleiter gibt die Stichpunkte „Kantensteine ausgetauscht, 2 Meter Fugen gefüllt, Baustelle gereinigt“ ein. Die KI verwandelt diese Eingabe in einen klaren Bericht: „Heute wurden beschädigte Kantensteine entfernt und durch neue ersetzt. Zusätzlich wurden zwei Meter Fugen gefüllt, und die Baustelle wurde abschließend gereinigt.“ Während viele Anbieter digitale Formulare oder Bautagebücher anbieten, geht geoCapture einen Schritt weiter: geoCapture integriert künstliche Intelligenz in die Baustellendokumentation. Dies reduziert den Aufwand, minimiert Fehler und schafft mehr Zeit für die eigentliche Arbeit. „Unser Ziel ist es, künstliche Intelligenz für Unternehmen jeder Größe greifbar zu machen“, erklärt Mario Richter, Produktmanager bei geoCapture. „Das KI-Bautagebuch ist ein echter Gamechanger für die gesamte Branche.“

Die Bedienung des KI-Bautagebuchs ist intuitiv und erfordert keine Schulung. Über den geoCapture-Formulardesigner können Unternehmen das Bautagebuch individuell an ihre Bedürfnisse anpassen. Der geoCapture-Support steht dabei unterstützend zur Seite. Was kann die geoCapture-KI?

Die geoCapture-KI funktioniert "out of the box" und ist sofort einsetzbar. Sie kann Fotos auswerten, Texte erkennen, Gewerke beschreiben, zählen, beurteilen, korrigieren, rechnen oder übersetzen. Die KI hilft Fehler zu vermeiden, Zeit zu sparen und die Qualität zu verbessern. Kurzum, die geoCapture-KI bietet unzählige Möglichkeiten für den Anwender und hilft bei der täglichen Arbeit. Für jedes Unternehmen, egal ob groß oder klein. Für kleines Geld und ohne Hindernisse. Weitere Informationen unter: https://www.geocapture.de/ki-bautagebuch Über geoCapture: Die geoCapture GmbH bietet Softwarelösungen für Zeiterfassung, Fahrzeug- und Werkzeugortung, Ressourcen- und Tourenplanung sowie digitale Dokumentation. Mit kostenlosen Schnittstellen zu zahlreichen Branchenlösungen ermöglicht geoCapture eine nahtlose Integration in bestehende IT-Landschaften. Das Unternehmen unterstützt über 4.000 Kunden in der DACH-Region dabei, ihre Prozesse effizienter zu gestalten.