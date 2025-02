Startseite Mustang Energy beauftragt Axiom Exploration mit luftgestützter geophysikalischer Untersuchung über dem Projekt Dutton Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-02-05 20:17. VANCOUVER, British Columbia, 4. Februar 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das Unternehmen oder Mustang) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Axiom Exploration Group (Axiom) mit der Durchführung einer luftgestützten elektromagnetischen Untersuchung (Xcite TDEM) über seinem Projekt Dutton (das Projekt) im südlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan beauftragt hat. Die Xcite TDEM-Untersuchung soll im Februar 2025 beginnen und den östlichen Teil des Claim-Pakets abdecken, der bisher noch nicht auf elektromagnetische (EM) Leiter untersucht wurde. Die luftgestützte Untersuchung wird EM-Anomalien präzise lokalisieren und die tektonischen Auswertungen auf dem Projekt für eine zukünftige Bohrzielerstellung unterstützen. Xcite ist eine neue Generation von helikoptergestützten elektromagnetischen Zeitbereichssystemen (TDEM), die von New Resolution Geophysics (NRG) entwickelt wurden. Axiom ist exklusiver Anbieter dieser Dienstleistung in Nordamerika. Diese hochmoderne Technologie bietet eine effiziente Alternative zu allen bisherigen TDEM-Technologien für die Mineralexploration. Das System verwendet eine patentierte aufblasbare Senderschleife mit einem Durchmesser von etwa 20 Metern, die etwa 30 Meter unter dem Hubschrauber aufgehängt ist. Das Xcite-System bietet eine außergewöhnliche Signalreinheit, die die Erkennung subtiler Merkmale unter der Oberfläche ermöglicht. Es verfügt über einen programmierbaren Frequenzbereich mit einer schnellen Abschaltzeit, die eine flexible Datenerfassung und eine verbesserte Auflösung sowohl oberflächennaher als auch tiefer Ziele ermöglicht. Über das Projekt Dutton Das Projekt Dutton, das sich vollständig im Besitz des Unternehmens befindet, erstreckt sich über 7.633 Hektar auf drei angrenzenden Claims im südlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan. Etwa 20 Kilometer östlich des Projekts liegt die Virgin River Shear Zone, die bekannte hochgradige Uranvorkommen wie die Lagerstätte Centennial von Cameco Corp. beherbergt. Das Konzessionsgebiet liegt unmittelbar westlich der Cable Bay Shear Zone, einer großen strukturellen Diskontinuität, die mehrere Uranvorkommen beherbergt, und das unterlagernde Grundgebirge ist in der Mudjatik Domain beherbergt. Das Projekt umfasst einen Diabasgangkomplex, einschließlich leitfähiger Anomalien und erhöhter Radioaktivität.2 Historische Explorationsarbeiten (1978-1981) identifizierten mehrere Merkmale von Interesse, darunter schwach leitfähige EM-Anomalien, eine biogeochemische Urananreicherung und radioaktive Intrusionsgänge.3 Das Projekt wurde noch nie mittels Bohrungen überprüft und wird von zusätzlichen geophysikalischen Untersuchungen und Probenahmen an der Oberfläche profitieren, um die zukünftige Bohrzielerstellung zu unterstützen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78374/MEC_020525_DEPRcom.001... Abbildung 1: Überblick über das Projekt Dutton von Mustang1 Quellennachweis: 1. Saskatchewan GeoAtlas, abgerufen unter: gisappl.saskatchewan.ca/Html5Ext/index.html?viewer=GeoAtlas

2. Saskatchewan Mineral Deposits Index, SMDI# 2058, Abraham Bay Radioactive Diabase Dykes, abgerufen unter: mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/2058

3. Saskatchewan Mineral Assessment Database, Report# 74G06-0024, abgerufen unter: mineral-assessment.saskatchewan.ca/Pages/BasePages/Main.aspx

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78374/MEC_020525_DEPRcom.002... Abbildung 2: Karte der Projekte von Mustang Energy im Athabasca-Becken in Saskatchewan1 Quellennachweis: 1. Saskatchewan GeoAtlas, abgerufen unter: gisappl.saskatchewan.ca/Html5Ext/index.html?viewer=GeoAtlas Qualifizierende Stellungnahme Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo., Technical Advisor von Mustang und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Frau Guillaume ist eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101. Hinweis in Bezug auf angrenzende Konzessionsgebiete: Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf Uranlagerstätten, die sich in der Nähe des Projekts Dutton befinden, einschließlich der Lagerstätte Centennial von Cameco Corp. und der Cable Bay Shear Zone. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Entdeckungen von Mineralen auf nahegelegenen Konzessionsgebieten und deren vielversprechende Ergebnisse ungeachtet ihrer Nähe nicht notwendigerweise auf die Mineralisierung des Projekts Dutton oder die Fähigkeit des Unternehmens, die Projekte kommerziell zu erschließen oder dort kommerziell abbaubare Lagerstätten zu finden, hinweisen. Das Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat. Verpflichtung von Gold Standard Media, LLC Das Unternehmen hat am 4. Februar 2025 eine Werbevereinbarung (die Vereinbarung) abgeschlossen, in deren Rahmen das Unternehmen die Firma Gold Standard Media, LLC (Gold Standard) mit der Erbringung von Werbedienstleistungen beauftragt hat. Die Beauftragung begann am 4. Februar 2025 in Kraft und läuft bis zum 5. Mai 2025, sofern sie nicht gemäß den Bedingungen der Vereinbarung anderweitig gekündigt wird. Gold Standard bietet börsennotierten Unternehmen Finanzpublikationen und digitale Marketingdienstleistungen an. Gold Standard wird für das Unternehmen Werbedienstleistungen erbringen, darunter die Erstellung von Landingpages sowie Dienstleistungen in Bezug auf digitales Marketing, E-Mail-Marketing und Influencer-Marketing über verschiedene Online-Kanäle. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, eine einmalige Gebühr von 400.000 US$ an Gold Standard zu zahlen, die am oder vor dem 10. Februar 2025 fällig wird. Die Zahlung der Gebühr im Zusammenhang mit der Beauftragung unterliegt der Genehmigung der Canadian Securities Exchange. Gold Standard steht mit dem Unternehmen in keiner direkten Beziehung, außer wie im Auftrag vorgesehen. Die Anschrift von Gold Standard lautet 723 W University Ave, Georgetown TX 78626 und Kenneth Ameduri von Gold Standard kann telefonisch unter (512) 846-1723 oder per E-Mail unter CEO@goldstandardir.com erreicht werden. Über Mustang Energy Corp.: Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 77.318 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Mustang, Ford Lake, erstreckt sich über 7.743 ha im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 ha im Norden und das Projekt Spur über 17.929 ha im Süden erstrecken. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tel: (604) 838-0184 Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder geht davon aus oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse könnten, sollten, würden oder eintreten, zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf das künftige Potenzial der gemäß der Vereinbarung erworbenen Mineral-Claims im Besitz des Unternehmens, dem Abschluss der Werbedienstleistungen durch Gold Standard, dem erfolgreichen Beginn und Abschluss der Xcite TDEM-Untersuchung und der rechtzeitigen Lieferung der Ergebnisse der Xcite TDEM-Untersuchung. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Exploration seiner Konzessionsgebiete angesichts unterschiedlicher Umwelt- und Wirtschaftsfaktoren, die sich seiner Kontrolle entziehen, fortzusetzen und die Xcite TDEM-Untersuchung wie geplant durchzuführen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Mustang Energy Corp.

Kanada email : nick@mustangenergy.ca

