Kurz, aber unvergesslich: Donaukreuzfahrt als perfekte Auszeit

Freie Tage in Sicht und noch keine Idee wohin? Dann könnte eine Donaukreuzfahrt genau das Richtige sein. Eine Donaukreuzfahrt führt durch malerische Landschaften, vorbei an geschichtsträchtigen Städten und bietet eine wunderbare Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen. Ob gemütliche Stunden an Deck oder spannende Ausflüge zu kulturellen Highlights - eine solche Reise hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Die Donau, der zweitlängste Fluss Europas, schlängelt sich durch zehn Länder und bietet eine außergewöhnliche Kulisse für eine Flusskreuzfahrt. Auf sanften Wellen gleitet man durch idyllische Landschaften, vorbei an imposanten Städten und charmanten Dörfern. Eine Donaukreuzfahrt verbindet die Vorzüge entspannten Reisens mit dem Entdecken zahlreicher Sehenswürdigkeiten und ist daher ideal für Reisende, die in kurzer Zeit viel erleben möchten. Der auf Flusskreuzfahrten spezialisierte Kreuzfahrtvermittler rivers2oceans-kreuzfahrten.de überzeugt mit einem umfangreichen Angebot an Donaukreuzfahrten. So bietet zum Beispiel die „Phoenix Donau Kurzkreuzfahrt -MS Adora Donauflair“ eine wunderbare Möglichkeit, das Donauflair zwischen Passau und Budapest zu genießen.

Eine Donaukreuzfahrt verspricht Besuche der schönsten Städte an der Donau

Diese fünftägige Donaukreuzfahrt startet in der charmanten Dreiflüssestadt Passau. Am ersten Tag der Donaukreuzfahrt passiert man unter anderem die Schlögener Schlinge, eine malerische Flussschleife. Am zweiten Tag erreicht die Donaukreuzfahrt die österreichische Hauptstadt Wien. Prachtvolle Architektur wie der Stephansdom, die Hofburg und Schloss Schönbrunn zeugen von einer glanzvollen Vergangenheit. Die zahlreichen Museen und Kaffeehäuser laden dazu ein, die Stadt auf eigene Faust oder im Rahmen einer Stadtführung zu erkunden. Am Morgen des dritten Tages dieser Donaukreuzfahrt legt das Schiff kurz in Esztergom, einer der ältesten Städte Ungarns, an. Die imposante Basilika, eine der größten Kirchen Europas, bietet einen beeindruckenden Anblick. Wenige Stunden später erreichen die Passagiere dieser Donaukreuzfahrt Budapest. Die Stadt besticht durch ihre Brücken, die die Stadtteile Buda und Pest verbinden, sowie durch berühmte Wahrzeichen wie das Parlament und die Fischerbastei. Der vierte Tag führt nach Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei. Mit ihrer gut erhaltenen Altstadt, der imposanten Burg und den gemütlichen Cafés bietet Bratislava eine harmonische Mischung aus historischer und moderner Atmosphäre. Ein Spaziergang durch die engen Gassen offenbart zahlreiche Denkmäler und versteckte Sehenswürdigkeiten. Am letzten vollen Tag der Donaukreuzfahrt geht das Schiff in Dürnstein vor Anker. Die kleine Stadt in der Wachau, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, bezaubert mit ihrer historischen Altstadt und der berühmten blauen Stiftskirche. Weiter geht es durch die Wachau, eine der schönsten Flusslandschaften Europas, bekannt für ihre Weinberge und mittelalterlichen Klöster.

Entspannung und Verwöhnprogramm an Bord genießen auf dieser Donaukreuzfahrt

Die Donau-Kurzreise mit der MS Adora ist mit ihrer interessanten Route ideal für Reisende, die in wenigen Tagen ein eindrucksvolles Reiseerlebnis suchen. Diese Flusskreuzfahrt verbindet Komfort und Entspannung an Bord mit den kulturellen und landschaftlichen Höhepunkten entlang der Donau. Die ausgeklügelte Route ermöglicht es, drei Hauptstädte sowie die landschaftliche Schönheit der Wachau zu entdecken, ohne auf die Annehmlichkeiten einer Kreuzfahrt verzichten zu müssen. Phoenix Reisen steht seit Jahrzehnten für hochwertige Kreuzfahrten und bietet seinen Gästen sorgfältig geplante Routen und exzellenten Service. Die MS Adora ist ein modernes Flusskreuzfahrtschiff, das speziell für entspanntes Reisen auf der Donau konzipiert wurde. Elegante Kabinen, großzügige öffentliche Bereiche und eine erstklassige Gastronomie prägen das Erlebnis an Bord. Während der Reise genießen die Gäste Vollpension mit mehrgängigen Menüs, ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und die Betreuung durch eine erfahrene Phoenix-Reiseleitung. Highlights wie der Begrüßungscocktail, der Kapitänsempfang und das Captain’s Dinner runden das Angebot ab.

Weitere Informationen gibt es auf:

https://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrten-donau-kreuzfahrt

Kurzprofil:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. mit Sitz in Wedel ist ein erfahrener Spezialist für die Vermittlung von Hochsee- und Flusskreuzfahrten. Die Produktpalette beinhaltet Reisen mit namhaften Reedereien. Über die Website des Anbieters lassen sich detaillierte Informationen zu Kreuzfahrtrouten, Schiffen und Leistungen abrufen. Das Reisebüro bietet eine persönliche Beratung, die individuell auf die Bedürfnisse der Kunden eingeht. Qualität und Kundenzufriedenheit haben höchste Priorität.

Unternehmensinformation:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Planckstraße 13

22880 Wedel