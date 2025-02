Startseite Positive und negative Aussichten für den Goldpreis Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-02-05 11:34. Investoren setzen auf Gold. Wie sich die angekündigten Zölle auswirken werden, ist noch ungewiss. Die von US-Präsident Trump angekündigten Zölle könnten die Inflation anheizen, damit Gold als Inflationsschutz Attraktivität verleihen. Bleiben deshalb aber die Zinsen hoch, ist dies nicht so positiv für den Goldpreis, schließlich wirft es keine Zinsen ab. Dass das Interesse der Investoren groß ist, kann an den ETF-Zuflüssen im zweiten Halbjahr 2024 abgelesen werden. Wieviel Gold die Zentralbanken insgesamt im vergangenen Jahr zugekauft haben, wie die Nachfrage nach Münzen, Barren und Schmuck sich über das Jahr entwickelt hat, werden bald die erwarteten Zahlen des World Gold Council zeigen. Politische und wirtschaftliche Querelen sorgen weiterhin für Unsicherheiten und sollten sich positiv auf den Preis des Edelmetalls auswirken. Ende 2024 waren die Goldexporte in Richtung USA und in das Vereinigte Königreich sehr hoch. Vermutlich geht auch dort die Angst vor Importzöllen auf Gold um. Charttechniker sehen beim Goldpreis von 2.830 US-Dollar je Unze einen wichtigen Punkt. Je nachdem ob der Preis dann nach oben oder unten geht, wäre mit einer Kaufwelle oder einer Korrektur zu rechnen. Anleger setzen auf Gold, um langfristig Vermögen zu bilden, das Kapital abzusichern oder bei der Vermögensanlage eine Risikominimierung zu erlangen. Während risikoreiche Werte, Immobilien oder viele Rohstoffe in der globalen Finanzkrise im Wert sanken, stieg der Goldpreis von Dezember 2007 bis Februar 2009 um 21 Prozent an. Zudem steht Gold für Liquidität. Aus historischer Sicht hat Gold jedenfalls seinen Wert behalten, anders also als die Papierwährungen, die das Vermögen schwinden lassen. Zum Thema Goldinvestments gehören auch die Gold-Bergbaugesellschaften wie etwa Goldshore Resources oder Southern Cross Gold. Zu 100 Prozent im Alleinbesitz verfügt Goldshore Resources - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldshore-resourc... - über das Moss-Goldprojekt in Ontario, Kanada. Das Projekt ist fortgeschritten und besitzt eine aktuelle erfreuliche Mineralressourcenschätzung. Southern Cross Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross... - hat vor allem Gold im Blickpunkt und ist zu 100 Prozent Eigentümer des Sunday Creek Projekts in Viktoria. Weitere Projekte liegen in Australien und Queensland. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Southern Cross Gold (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und Goldshore Resources (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldshore-resources-inc/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten