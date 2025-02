Startseite Wirken Hausmittel zur Bekämpfung des Buchsbaumzünslers? Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-02-05 11:09. Der Buchsbaumzünsler bedroht heimische Gärten. Über Hausmittel und nachhaltige Ansätze. Der Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis) stellt für viele Gartenbesitzer eine erhebliche Herausforderung dar. Seine gefräßigen Raupen können Buchsbäume innerhalb kurzer Zeit stark schädigen. Zur Bekämpfung des Buchsbaumzünslers greifen viele auf Hausmittel zurück, die ohne den Einsatz von Chemikalien auskommen. Eine verbreitete Methode ist das Absammeln der Raupen per Hand. Diese Vorgehensweise ist umweltfreundlich und kostengünstig, erfordert jedoch einen erheblichen Zeitaufwand und muss regelmäßig wiederholt werden, um effektiv zu sein. Der Einsatz von Algenkalk ist ein weiterer Versuch, den Zünsler zu bekämpfen . Durch das Bestäuben der Pflanzen mit diesem natürlichen Mittel wird die Pflanzengesundheit gefördert und gleichzeitig der Befall durch den Zünsler reduziert. Es ist jedoch wichtig, die Anwendung in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, um einen nachhaltigen Erfolg zu erzielen. Ein weiteres Hausmittel ist die Behandlung der Buchsbäume mit einer Mischung aus Wasser, Essig und Öl. Diese Lösung wird auf die Pflanzen gesprüht und soll die Raupen des Zünslers abtöten. Bei der Anwendung ist jedoch Vorsicht geboten, um die Pflanzen nicht zu schädigen. Neben diesen Hausmitteln gibt es auch mechanische Schutzmaßnahmen, die ohne den Einsatz von Chemie auskommen. Eine solche Lösung ist das buxit® Netz. Dieses mit Spikes versehene Netz wird über die Buchsbäume gelegt und verhindert so, dass der Buchsbaumzünsler auf den Pflanzen landet und seine Eier ablegt. Durch diese Methode wird der Lebenszyklus des Schädlings unterbrochen, ohne die Umwelt zu belasten. Das buxit® Netz besteht aus recyceltem Material und ist somit besonders umweltfreundlich. Es fügt sich unauffällig in das Erscheinungsbild des Gartens ein und bietet einen langfristigen Schutz für die Buchsbäume. Zudem ist es witterungsbeständig und kann mehrfach verwendet werden, was es zu einer nachhaltigen Alternative zu chemischen Bekämpfungsmitteln macht. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JaViAs GmbH

