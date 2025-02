Startseite ToolsGroup begrüßt Sean Elliot, Führungskraft aus der Lieferkettenbranche, als Chief Executive Officer Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-02-05 00:24. Branchenveteran mit 20 Jahren Erfahrung besitzt fundierte technische Kenntnisse und Führungsqualitäten, um die nächste Wachstumsphase von ToolsGroup zu leiten Boston, MA / ACCESS Newswire / 4. Februar 2025 / ToolsGroup, ein international führender Anbieter von Planungs- und Optimierungs-Software für Lieferketten und den Einzelhandel, gab heute die Ernennung von Sean Elliott zum neuen Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78356/ToolsGroup_979499_DEPR... Elliott bringt mehr als zwei Jahrzehnte an strategischer Expertise und technischem Know-how in der Entwicklung von Lieferkettensoftware sowie Führungskompetenzen in ToolsGroup ein. Zuletzt war er Co-CEO bei Körber Supply Chain Software. Bei ToolsGroup wird sich Elliott auf die Beschleunigung von Innovationen, die Förderung der strategischen Geschäftsausweitung und die Stärkung der Partnerschaften und des Ökosystems des Unternehmens konzentrieren, um ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten. Wir freuen uns, Sean bei ToolsGroup begrüßen zu dürfen, so Andrew Zbella, Principal bei Accel-KKR und Mitglied des Board of Directors. Seine bewährten Führungsqualitäten, sein fundierter technischer Hintergrund und sein anhaltendes Engagement für kundenorientierte Innovationen machen ihn zur idealen Führungskraft, um mit ToolsGroup das nächste Kapitel des Wachstums und der Transformation zu aufzuschlagen. Während seiner 17-jährigen Tätigkeit bei Körber Supply Chain Software hatte Elliott mehrere Führungspositionen inne und leitete die Entwicklung innovativer Lösungen, um die komplexesten Herausforderungen der Branche zu bewältigen. Vor seiner Tätigkeit bei Körber Supply Chain Software war Elliott CTO bei HighJump, einem globalen Anbieter von Lieferkettensoftware, der später von Körber übernommen wurde. Ich fühle mich geehrt, ToolsGroup in diesem spannenden Moment seiner Entwicklung beizutreten, so Sean Elliott, CEO von ToolsGroup. Das Unternehmen hat eine bemerkenswerte Tradition als weltweit führendes Unternehmen in der Lieferkettenplanung und ist ein Pionier bei der Nutzung von Data Science und KI zur Verbesserung der Unternehmensleistung. Unsere jüngsten Innovationen in den Bereichen Simulation, Szenarienplanung und globaler Bestandsausgleich unterstreichen das anhaltende Engagement von ToolsGroup, branchenführende Lösungen anzubieten, die den wichtigsten Bedürfnissen und Möglichkeiten unserer Kunden entsprechen. Ich freue mich darauf, mit unserem talentierten Team zusammenzuarbeiten, um unsere Vision zu implementieren und unseren Kunden, Partnern und Stakeholdern einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten. Zbella fügte hinzu: Wir danken Inna Kuznetsova für ihre Führungskompetenz in den letzten drei Jahren. An der Spitze von ToolsGroup verantwortete sie wichtige Fortschritte in der Entwicklung des Unternehmens, indem sie eine kundenorientierte Organisation schuf und ein globales Team integrierte. Wir freuen uns sehr, herauszufinden, wie die Zukunft für ToolsGroup unter der Führung von Sean aussieht. Kuznetsova äußerte sich zuversichtlich hinsichtlich der Übergabe und erklärte: Es war eine große Ehre, ToolsGroup drei Jahre lang durch ARR- und Profitabilitätswachstum sowie Unternehmenstransformation und Innovation zu führen. Ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und habe volles Vertrauen in die Fähigkeit des Führungsteams, das Unternehmen auch in den kommenden Jahren auf Erfolgskurs zu halten. Über ToolsGroup: Die innovativen KI-gestützten Lösungen von ToolsGroup bieten Einzelhändlern, Vertriebsunternehmen und Herstellern die Möglichkeit, auch unsichere Situationen in der Lieferkette zu meistern. Unsere Tools für die Einzelhandels- und Lieferkettenplanung eröffnen eine neue Ebene der intelligenten Entscheidungsfindung und ermöglichen wichtige Verbesserungen im Betrieb in puncto Prognosegenauigkeit, Leistungserbringung und Bestandsverwaltung. Das sorgt für Zufriedenheit bei den Kunden und hilft beim Erreichen der wichtigsten Finanz- und Nachhaltigkeits-KPIs. Bleiben Sie mit ToolsGroup über LinkedIn und YouTube in Kontakt oder besuchen Sie die Website www.toolsgroup.com . Medienkontakte:

