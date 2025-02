Einfühlsame Trauerbegleitung: Hier finden Betroffene individuelle Unterstützung auf dem Weg durch die Trauer

Hamburg, 04.02.2025 – Trauer ist ein tief persönlicher Prozess, den jeder Mensch auf seine eigene Weise erlebt. Karsten Ulbrecht, erfahrener Trauerbegleiter und Ersthelfer für psychische Gesundheit (MHFA), bietet individuelle Trauerbegleitung für Erwachsene – sowohl persönlich in Hamburg als auch virtuell. Sein Ziel: Menschen dabei unterstützen, ihren eigenen Weg im Umgang mit Verlust zu finden und ihre Selbstwirksamkeit zu stärken.

„Trauer ist so individuell wie der Mensch selbst. Welche Methode meiner Begleitung am besten passt, hängt von der persönlichen Situation, den Bedürfnissen und der Persönlichkeit jedes Menschen ab“, erklärt Ulbrecht. „Ich begleite meine Klienten dabei, die Trauer zu verstehen und ich gebe ihnen die passenden Werkzeuge an die Hand, um mit dem Verlust umzugehen.“

Individuelle Trauerbegleitung – vor Ort in Hamburg und online

Wie so viele alltägliche Dinge gehört auch der Tod zum Leben eines jeden Menschen dazu. Jedoch ist der Tod immer noch ein gesellschaftliches Tabuthema bei uns in Deutschland. Ulbrecht begleitet Trauernde in Einzelgesprächen und bietet zudem wöchentliche Trauergruppen in Hamburg-St. Georg an. In einem geschützten Raum können Betroffene ihre Gefühle teilen, sich mit anderen austauschen und neue Perspektiven für ihren Trauerprozess entwickeln.

Für Menschen, die nicht in Hamburg wohnen oder eine ortsunabhängige Begleitung bevorzugen, bietet Ulbrecht auch die virtuelle Trauerbegleitung an. „Die Online-Begleitung ermöglicht es, flexibel und in vertrauter Umgebung Unterstützung zu erhalten. Gerade für Menschen, die Hemmungen haben, sich einer Gruppe anzuschließen oder persönliche Termine wahrzunehmen, ist dies eine wertvolle Alternative“, so Ulbrecht.

Kostenfreies Erstgespräch – weil die Chemie stimmen muss

Da Vertrauen und ein gutes Gefühl essenziell für eine wirksame Trauerbegleitung sind, bietet Ulbrecht ein kostenfreies telefonisches Erstgespräch an. „Wir schauen gemeinsam, ob meine Begleitung die richtige für die jeweilige Person ist. Denn nur wenn die Chemie stimmt, kann der Weg der Trauer sinnvoll unterstützt werden“, sagt Ulbrecht.

Über Karsten Ulbrecht

Karsten Ulbrecht ist ausgebildeter Trauerbegleiter und Ersthelfer für psychische Gesundheit (MHFA). Mit viel Einfühlungsvermögen begleitet er Trauernde auf ihrem individuellen Weg und hilft ihnen, eigene Ressourcen zu mobilisieren. Sein Fokus liegt auf der Stärkung der Selbstwirksamkeit – der Fähigkeit, den Trauerprozess aktiv zu gestalten und langfristig Resilienz zu entwickeln.

Weitere Informationen zur Trauerbegleitung von Karsten Ulbrecht sowie Terminvereinbarungen unter:

???? 0170 - 2973181

???? jetzt@trauerbegleiter.net

???? https://www.trauerbegleiter.net/