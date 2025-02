Startseite Heiner Meyer ICONIC DREAMS Ausstellung Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-02-04 18:15. Vom 20. Februar bis 29. März 2025 präsentiert Meyer fast 70 Werke, darunter 20 neue Meisterstücke, die Luxusautos mit Mode verschmelzen lassen und den Begriff "Power-Dressing" neu definieren. Turbo Neo-Pop Art von Autolack bis Nagellack

Stars, Stilettos & Sportscars… erwecken Träume und Begierden:

Galerie Baumgartl, München, 20. Februar bis 29. März 2025

Poppige Farben, klare präzise Linien, Zitate der Popkultur und Pop Art und Kultikonen unseres Alltags erzählen ihre Geschichte in Heiner Meyers Kunstwerken. Fast 70 Bilder und Skulpturen der letzten 15 Jahre zeigt Heiner Meyer, einer der internationalen Neo Pop-Art Künstler, ab dem 20. Februar 2025 in der Ausstellung ICONIC DREAMS in seiner neuen Münchner Galerie, der Galerie Baumgartl, bis zum 29. März 2025.

ICONIC Dreams zeigt fast 20 neue, noch nicht präsentierte Werke wie Blue Glasses, Unfulfilled Dreams, Wedding, Silver Plate, My Melody… für die Heiner Meyer einen visuellen Turbo gezündet hat - Autos und Mode verschmelzen zu einer Symbiose, die den Puls der Luxuswelt auf die Spitze treibt. Die Geschwindigkeit und Energie von Luxusautos treffen auf die verführerische Ästhetik der Mode. Meyer entfesselt ein faszinierendes Zusammenspiel, bei dem Kleidung nicht nur den Körper ziert, sondern als symbolische Erweiterung des Fahrzeugs wird. "Iconic Dreams" ist ein kraftvolles Statement, das den Begriff "Power-Dressing" neu definiert - hier geht es nicht nur um Status, sondern um das pure Verlangen nach Geschwindigkeit, Stil und Perfektion. Ein visuelles Spektakel, das die Sehnsüchte der Gegenwart in strahlende Ikonen verwandelt!

Für Fashionistas gibt es eine Kunst Kelly-Bag und silberne Overknee-Stiefel aus Nickelbronze, Botox kommt in Boxen als Siebdruck auf Holz und Motoröl als Siebdruck und Öl auf Leinwand.

Heiner Meyer zitiert in seinen Werken pop-kulturelle Phänomene wie Modelabels, Skulpturen der griechischen Klassik, Ikonen der Motorwelt, Comics, Hollywood-Größen und Diven und transferiert sie in die ihm eigene Bildsprache. Souverän legt er in seinen Arbeiten Zitate und Adaptionen der unterschiedlichsten Provenienzen in Schichten übereinander und demonstriert damit die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. So gleichen die Bildwelten von Heiner Meyer einem Kaleidoskop an Versatzstücken aus Vergangenheit und Gegenwart.

Nagellack und Autolack formen bei Heiner Meyer, der lange Assistent des Meisters des Surrealismus Salvador Dali war, einen neuen surrealen, assoziativen Realismus, der mit der heutigen Schnelllebigkeit und Flüchtigkeit spielt- es ist das Spiel mit einer grellen Traumwelt, die die Warenwelt mit dem Menschenalltag verquickt. Eine Pop-Art, die das Lustgefühl befriedigen möchte - aber nur auf den ersten Blick. Macht, Gier, Geltung, Genuss, Manipulation, Schönheit und Wahn sind seine Themen. Mit jedem Werk erzählt Heiner Meyer eine Geschichte, die der Gesellschaft beim 2. oder 3. Blick gekonnt und mit einer Portion Ironie kritisch ein Spiegelbild vorhält.

Nagellack und Autolack formen bei Heiner Meyer, der lange Assistent des Meisters des Surrealismus Salvador Dalí war, einen neuen surrealen, assoziativen Realismus, der mit der heutigen Schnelllebigkeit und Flüchtigkeit spielt- es ist das Spiel mit einer grellen Traumwelt, die die Warenwelt mit dem Menschenalltag verquickt. Eine Pop-Art, die das Lustgefühl befriedigen möchte - aber nur auf den ersten Blick. Macht, Gier, Geltung, Genuss, Manipulation, Schönheit und Wahn sind seine Themen. Mit jedem Werk erzählt Heiner Meyer eine Geschichte, die der Gesellschaft beim 2. oder 3. Blick gekonnt und mit einer Portion Ironie kritisch ein Spiegelbild vorhält.

Mehr Infos zu Heiner Meyer: heiner-meyer.com / Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Galerie Baumgartl/ Heiner Meyer

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München

Deutschland fon ..: 08935612483

web ..: https://www.zierercom.com/

email : annette.zierer@zierercom.com ÜBER DEN KÜNSTLER HEINER MEYER

Heiner Meyer lebt und arbeitet in Bielefeld. Bereits mit 14 Jahren stellte seine ersten Werke in einer Galerie aus und mit 19 Jahren machte er eine Einzelausstellung. Als Zwanzigjähriger assistierte er Salvador Dali, bevor er bei seinem Kunststudium an der Hochschule der Bildenden Künste Braunschweig zum Meisterschüler von Prof. Malte Sartorius avancierte. Er lehrte an der Uni in Braunschweig und später an der Fachhochschule Bielefeld Visuelle Kommunikation. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen zählen der Rudolf-Wilke-Preis der Stadt und der Kunstpreis der Lottogesellschaft Niedersachsen. Die AD USA ehrte ihn 2014 mit einem Cover und 2015 brillierte er bei der ersten Triennale in Venedig.

2022 wurde sein Lebenswerk von Regisseur Eduardo D. Baptista Garcia in dem Film "Schöner als echt" dokumentiert: Prime Video: "Schöner als echt" - Die Welt mit Heiner Meyers Augen

In über 390 internationalen Einzel- und Gruppenausstellungen, wie der POP ART NOW Einzelausstellung im Bank Austria Kunstforum Museum in Wien 2023, wurden seine Arbeiten gezeigt. Seine Werke befinden sich im Besitz öffentlicher und privater Sammlungen wie der Fundacio Joan Miro, Barcelona, im Contemporary Art Museum, Miami, und der Tommy Hilfiger Collection, Miami. Pressekontakt: ziererCOMMUNICATIONS GmbH

Frau Annette Zierer

Effnerstr. 44-46

81925 München fon ..: 08935612483 Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten