Startseite Mallia Therapeutics und Northway Biotech schließen Partnerschaftsabkommen für die Herstellung eines löslichen CD83-Proteins zur Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-02-04 16:57. Mit Unterstützung von Northway Biotechs Know-how auf dem Gebiet der Biologikaherstellung will Mallia in den milliardenschweren Alopeziemarkt einsteigen und eine sichere und wirksame topische Behandlung mit sCD83 zur Stimulierung der Haarfollikelbildung und nachhaltigen Förderung des Haarwachstums anbieten. ERLANGEN, DEUTSCHLAND UND VILNIUS, LITAUEN / ACCESS Newswire / 4. Februar 2025 / Mallia Therapeutics (Mallia), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige Behandlungsmethoden gegen Haarausfall entwickelt, und Northway Biotech (NBT), eine Auftragsentwicklungs- und Auftragsfertigungsorganisation für Biologika (CDMO), haben ein Partnerschaftsabkommen unterzeichnet, das der Entwicklung des Produktionsverfahrens für die Herstellung von Mallias löslichem CD83-Protein (sCD83) dient. Die entsprechende Behandlungsmethode soll die Bildung und das Wachstum der Haarfollikel begünstigen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Northway Biotech sein Know-how auf dem Gebiet der Biologikaherstellung einbringen, um das Produktionsverfahren für die großformatige Herstellung des rekombinanten sCD83-Proteins mit Hilfe des Expressionssystems Pichia pastoris (Hefeart) zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit beinhaltet auch die Entwicklung von Analysemethoden, die Skalierung der Technologie sowie die Herstellung einer cGMP-konformen Arzneimittelsubstanz. Dr. Manfred Gröppel, Mitbegründer und Geschäftsführer von Mallia Therapeutics, erklärt: Mit dieser Partnerschaft treiben wir die Entwicklung von sCD83 voran, um unsere Forschungsarbeit in eine skalierbare Behandlung für Patienten zu überführen. Interessanterweise induziert der Wirkmechanismus von sCD83 sowohl die Bildung neuer Haarfollikel als auch das Haarwachstum. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, die Behandlungsansätze sowohl für die hormoninduzierte androgenetische Alopezie (anlagebedingter Haarausfall) als auch für die immunvermittelte Alopecia areata (kreisrunder Haarausfall) neu zu definieren, betont Prof. Dr. Alexander Steinkasserer, Mitbegründer und ebenfalls Geschäftsführer von Mallia. Mit der Entwicklung eines soliden Produktionsverfahrens stellen wir die Qualität sicher, die für zukünftige klinische und auch kommerzielle Anwendungen benötigt wird. Prof. Vladas Algirdas Bumelis, CEO und Chairman von Northway Biotech, drückt es so aus: Wir freuen uns außerordentlich, gemeinsam mit Mallia an der Entwicklung des Herstellungsverfahrens für sCD83 zu arbeiten. Unser oberstes Ziel ist es, die Einhaltung der höchsten Herstellungsstandards sicherzustellen und im Zuge unserer Zusammenarbeit jeden Schritt auf unserem Weg klar und offen zu kommunizieren. Das Team von Mallia und seine innovative Lösung machen dieses Projekt für uns besonders attraktiv, vor allem was das enorme Potenzial und den großen weltweiten Bedarf an einer entsprechenden Behandlung betrifft. Dank der hervorragenden und transparenten Zusammenarbeit ist es uns möglich, Mallia vertrauensvoll zu unterstützen, und gemeinsam erzielen wir zügig Fortschritte, fügt André Markmann, PhD, VP of Business Development bei Northway Biotech, hinzu. Über Mallia Therapeutics GmbH Mallia Therapeutics GmbH ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Entwicklung neuartiger Behandlungsmethoden für Patienten, die unter Haarausfall leiden, spezialisiert ist. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 in Erlangen, Deutschland gegründet und wird von einem erfahrenen Führungsteam sowie weltweit führenden CD83-Spezialisten geleitet, die auf über 60 Publikationen mit CD83-Bezug und 20 Jahre einschlägige Erfahrung verweisen können. Mit sCD83, einer möglichen Behandlungsmethode gegen Haarausfall, die sich derzeit im präklinischen Entwicklungsstadium befindet, will Mallia in den milliardenschweren Alopeziemarkt einsteigen und Patienten eine sichere und wirksame topische Behandlungsmethode an die Hand geben. Treten Sie mit uns auf LinkedIn in Kontakt oder informieren Sie sich unter mallia-therapeutics.com/ . Über Northway Biotech Northway Biotech ist eine führende Auftragsentwicklungs- und Auftragsfertigungsorganisation (CDMO), die Kunden weltweit unterstützt. Ihr äußerst erfahrenes und professionelles Team setzt Projekte in jeder Phase um, die von der Zelllinienentwicklung über die Verfahrensentwicklung bis hin zur cGMP-konformen Herstellung von biopharmazeutischen Produkten reichen. Das breite Fachwissen der Organisation und ihr vertikal integriertes Dienstleistungsangebot ermöglichen die rasche Umsetzung einer Vielzahl von Projekten in hochmodernen Anlagen, in denen nach der Guten Herstellungspraxis (GMP) gearbeitet wird, und gewährleisten gleichzeitig die vollständige Einhaltung der Verfahrens- und Produktvorschriften in allen Phasen der Forschung, Entwicklung und kommerziellen Herstellung. Northway Biotech ist ein 2004 gegründetes Privatunternehmen mit Standorten in Vilnius (Litauen), London (Vereinigtes Königreich) und Waltham, (Massachusetts, USA). Nähere Informationen erhalten Sie unter www.northwaybiotech.com . Kontakt Mallia Therapeutics:

