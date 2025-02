Startseite Beginne 2025 endlich mit deinem Leben - spirituelle Seminare als Wegweiser und Motivation Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-02-04 09:39. Die spirituellen Seminare von Udo Golfmann bieten Raum für tiefgehende Erkenntnisse, persönliche Transformation und die Entfaltung deiner inneren Ressourcen. Erlebe 2025 als Jahr des Neuanfangs. Bretten, 04.02.2025 - 2025 wird dein Jahr - spirituelle Seminare von Udo Golfmann helfen dabei Auch im neuen Jahr plagen Menschen Zweifel angesichts der weltweit stattfindenden Ereignisse. Gerät überdies das persönliche, soziale Umfeld aus der Balance, entsteht ein großes Bedürfnis nach Rückhalt. 2025 stehen erneut fantastische, spirituelle Seminare an, von denen in der Vergangenheit zahlreiche Menschen auf der ganzen Welt profitierten. Was es hierzu braucht? Ein erfahrenes, starkes Medium und einen persönlichen, wachen Geist, der die Engelsbotschaften aufnimmt. Jeder kann in den Seminaren seiner Selbstheilung dienen. Erfahre mehr über die wichtigsten Seminare für 2025. Orientierung durch spirituelle Events Sternenkinder Seminar Graz / 30.05. bis 01. Juni 2025 Ein Meilenstein der spirituellen Seminare ist die Premiere des Sternenkinder Seminars in Graz. Zum ersten Mal öffnen sich Teilnehmende der vollkommenen Wahrheit. Sie widmen sich ebenso mit ihrem Herzen der fünften Dimension. Spirituelle Seminare dieser Art erlauben den Zugang zu göttlichen Wesen in Verbindung mit Naturwesen. Das Seminar eignet sich für Menschen, die sich nach dem Einklang ihres Glaubens mit der Natur sehnen. Spirituelle Events helfen, bestehende Glaubensmuster aufzubrechen und die wahre Daseinsbestimmung zu erfahren. Heilerseminar - werde zum Medium der Engel / 03. bis 05. Oktober in Leipzig Wer beruflich feststeckt, sich in seiner aktuellen Position unwohl fühlt und sich nach seiner eigentlichen Bestimmung sehnt, dem steht das Heilerseminar zur Verfügung. Kommunikation mit höheren Wesen lässt sich erlernen. Dieses Seminar dient der beruflichen Orientierung. Unterstütze andere und hilf ihnen beim Heilungsweg ihres Lebens. Für die Teilnahme erhalten alle Teilnehmenden ein Zertifikat, um fortan als Heiler oder Heilerin zu praktizieren. Das Seminar dient obendrein der privaten Weiterentwicklung. Engel der Liebe Seminar / 26. Bis 27. April 2025 Spirituelle Events der Liebe dienen der Orientierung des Liebeslebens. Menschen, die sich ungeliebt fühlen, erfahren, wie sie sich und andere lieben lernen, um selbst Liebe zu empfangen. Unterstützt wird jede teilnehmende Person durch den Erzengel Chamuel und den Erzengeln der Liebe. Für viele gehören Beziehungskrisen zum Alltag. Langfristig führen Streitereien und Stress zu Traumata, die weitere Lebensbereiche einschränken. Spirituelle Seminare zum Thema Liebe, Beziehung und Familie tragen zu einem respekt- und liebevollen Miteinander bei. Krisen Seminar Wer von Armut betroffen und vom Gesellschaftssystem vernachlässigt ist oder seine Existenz bedroht sieht, dem hilft das Seminar, neue Punkte der Orientierung zu erfassen. Krisen mit der spirituellen Unterstützung zu lösen, enthält ein hohes Potenzial, den Weg zu einem glücklicheren Leben zu ebnen. Spirituelle Events mit Udo Golfmann - das sagen Teilnehmende Für Cornelia B. besteht "kein Zweifel", dass Udo Golfmann das reine Medium der Engel ist. Sie beanspruchte mehrere spirituelle Seminare und teilt dieselbe Ansicht mit ihrem Ehemann. Doris B. stellt die "große Treffsicherheit" heraus. Spirituelle Events führten bei ihr, dank Udo Golfmann, zu effizienten Veränderungen. https://www.udo-golfmann.de/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Engeltherapie Deutschland

email : info@udo-golfmann.de Udo Golfmann wurde 1979 unter dem Sternzeichen Krebs, Aszendent Fische, als Kind einer deutschen Mutter und eines Vaters mit italienischen Wurzeln geboren. Bereits in seiner frühen Kindheit hatte er seine ersten außersinnlichen Erfahrungen. Er erkannte, dass er mit einer erweiterten Wahrnehmung geboren wurde und konnte Engel, liebe Verstorbene und andere Lichtwesen, wie Feen und Elfen sehen und mit ihnen kommunizieren. Später entschloss Udo sich, auf seinem Weg zur Bewusstseinserweiterung zwei Ausbildungen bei Doreen Virtue zu absolvieren und hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Certified Angel ReaderTM und zum Angel Therapy PracticionerTM (Engeltherapeut). Udo Golfmann hat ein Ausbildungskonzept der Matrix Heilung mit den Engeln entwickelt und bildet spirituelle Lebensberater und Heiler aus. Udo Golfmann berät seit über 25 Jahren Menschen in allen Lebensbereichen mit großer Treffsicherheit, er sagt: "Die Engel helfen immer und finden für jedes Problem, egal wie groß es erscheinen mag, einen positiven Lösungsweg." Pressekontakt: Engeltherapie Deutschland

