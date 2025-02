Startseite Neuer Service für Urlaubsskipper auf Charteryachten in Griechenland Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-02-04 08:25. Perfekte Planung und Guidance für den Urlaubssegeltörn in Griecheland Alljährlich starten tausende Freizeitskipper mit Freunden und Familie in Griechenland zu einem Segeltörn mit einer Segelyacht oder einem Katamaran.

Auch mit viel Segelerfahrung und einer umfassenden Vorbereitung und Törnplanung ist für den Skipper der Segeltörn mit einem unbekannten Schiffstyp, geboardet in einem unbekannten Hafen, in einem unbekannten Segelrevier und den vielfach besonderen Eigenheiten des Urlaubslandes eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Da ist eine reviererfahrene und seglerisch sachkundige Betreuung Gold wert! Hans-Joachim Steiner segelt mit seiner Segelyacht bereits seit 1989 im östlichen Mittelmeer und kennt die türkische Südwestküste und insbesondere die griechischen Inseln des Dodekanes sowie der Ägäis wie seine Westentasche. Für die Charterkunden seiner Yacht Agentur www.yachtango.de bietet Hans-Joachim Steiner bereits seit einigen Jahren einen besonderen Service, indem er für seine Kunden jederzeit per WhatsApp Video ansprechbar ist, und insbesondere tagesaktuelle Törntipps, Empfehlungen für schöne Buchten und Häfen, Wetterinfos und Warnungen live per Videochat vermittelt. Dadurch kann auch der noch revierunerfahrene Skipper seine Crew zu den schönsten Plätzen navigieren, die gemütlichsten Tavernen ansteuern, und kann bei technischen oder sonstigen Fragen jeder Art unkompliziert und schnell pragmatische Unterstützung und nötigenfalls auch Soforthilfe bekommen. Als Skipper berichtet:

"Im vergangenen Jahr hatten wir unbemerkt unser Dinghi verloren, was nicht nur Landausflüge erschwerte, sondern auch befürchten ließ, dass wir dieses Dinghi ersetzen und bezahlen müssten, also die Kaution verloren sei.

Durch Hans erfuhren wir nach einigen Stunden bereits, dass das Dinghi von der griechischen Coast Guard gefunden worden war, die ist bei der nächsten Hafenpolizei abgegeben hatten. Dort konnten wir es am nächsten Tag abholen, wodurch unser Urlaub ohne weitere Probleme vonstatten ging. Dank der guten Kontakte von Hans zur Charterfirma hat diese sogar die unvermeidbaren Formalitäten und behördliche Kosten übernommen. Für uns hat sich die virtuelle Begleitung durch WhatsApp video nicht nur deswegen sondern auch wegen der vielen täglichen Tipps zur Routenplanung und -durchführung sehr gelohnt!"

Hans ist über seine Webseite www.yachtango.de erreichbar

Technische und nautische Tips finden Sie auch auf www.skippertricks.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Yachtango Virtual Skipper

Herr Hans-Joachim Steiner

St.Paul 15

85435 Erding

Deutschland fon ..: 01713303303

web ..: http://www.yachtango.de

email : charter@yachtango.com Virtual Skipper in Griechenland Yachtcharterbetreuung Pressekontakt: Yachtango Virtual Skipper

Herr Hans-Joachim Steiner

St.Paul 15

85435 Erding fon ..: 01713303303

web ..: http://www.yachtango.de

email : charter@yachtango.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten