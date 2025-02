Startseite 35. Jahre Tanzfieber: Das Up To Dance Festival feiert Jubiläum Pressetext verfasst von awe am Mo, 2025-02-03 22:04. Am 8. Februar 2025 feiert das Up To Dance Festival sein 35-jähriges Bestehen in der Mathias-Jakobs-Stadthalle in Gladbeck. Bereits seit 1989 begeistert dieses Event Tanzliebhaber und Künstler aus ganz Deutschland und hat sich als bedeutendstes Tanzevent der Emscher-Lippe-Region etabliert. Die Jubiläumsausgabe verspricht ein facettenreiches Programm mit mitreißenden Darbietungen aus den Bereichen spektakulärer Showdance, beeindruckender Akrobatik, pulsierendem Urban Dance, faszinierender Lightperformance und ausdrucksstarkem Modern Dance. Mehrere hundert TänzerInnen aus ganz Deutschland wirbeln über die Bühne und begeistern das Publikum mit ihrer leidenschaftlichen Energie, präzisen Choreografien und kreativen Ausdruckskraft. Den Auftakt bildet um 18:00 Uhr die "Start-Up Show", gefolgt von der "Gala Show" um 20:00 Uhr. Die "Start-Up Show" präsentiert frische, energiegeladene Performances aufstrebender Talente, während die "Gala Show" mit beeindruckenden Highlights etablierter Künstler und Gruppen einen glanzvollen Abschluss bietet. Beide Veranstaltungen können die Besucher mit einem einzigen Ticket erleben! Ergänzend zu den Bühnenshows werden am 8. und 9. Februar inspirierende Workshops angeboten, die Teilnehmern die Möglichkeit bieten, von erfahrenen Tanzlehrern zu lernen und neue Techniken sowie Stile auszuprobieren. So können die Teilnehmer zusätzlich zu den Tanzthemen wie Show-Jazz, Commercial, Contemporary und Jazz-Funk sich auch am akrobatischen Aerial-Hoop ausprobieren. Die Workshops richten sich an Tänzer aller Erfahrungsstufen. Show-Tickets für das Festival sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Workshop-Tickets gibt es exklusiv bei Up To Dance. Weitere Informationen zum Programm, den teilnehmenden Künstlern und den Workshops finden Sie auf der offiziellen Website des Veranstalters https://www.uptodance.de/ Kontakt für Presseanfragen:

Up To Dance

Ottestr. 17

45896 Gelsenkirchen

Telefon: 0209-613048

E-Mail: info@uptodance.de

Website: https://www.uptodance.de/ Über Up To Dance:

Up To Dance ist seit über 35 Jahren ein fester Bestandteil der Tanzszene und organisiert Events und Festivals – von der Idee über die Planung bis zur Realisation. Bisher wurden mehrere Hundert Projekte verschiedener Themen für unterschiedliche Zielgruppen in Theatern, Open Air oder als innerstädtische Konzepte realisiert. Dazu zählen unter anderem das größte deutsche Amateurtanzfestival mit mehr als 5.000 Teilnehmer*innen aus ganz Deutschland sowie das Up To Dance Festival, das größte Tanzevent im Emscher-Lippe-Raum. Übersicht:

8.2.2025: Shows

- Start-Up Show: 18:00 Uhr

- Gala Show: 20:00 Uhr

Preise: ab 22,50 €

Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53, 45964 Gladbeck, Deutschland 8. & 9. Februar 2025

- Workshops: Sporthalle, Anne-Frank-Realschule, Kortestr. 13, 45964 Gladbeck

Sa. 8.2.2025:

WS 1) 12.00 Uhr – 13.30 Uhr: Aerial Hoop mit Hannah Bartsch

WS 2) 13.45 Uhr – 15.15 Uhr: Show-Jazz mit Vánessa Mies

WS 3) 15.30 Uhr – 17.00 Uhr: Modern Contemporary mit Dominik Buchta So. 9.2.2025:

WS 4) 12.00 Uhr – 13.30 Uhr: Zeitgenössischer Tanz mit Ludovica Pinna

WS 5) 13.45 Uhr – 15.15 Uhr: Commercial mit Sabina Soloduchina

WS 6) 15.30 Uhr – 17.00 Uhr: Jazz Funk mit Melissa Smolka

