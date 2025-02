Startseite Die richtige Angelbekleidung macht im Winter den Unterschied Pressetext verfasst von pr-partners am Mo, 2025-02-03 20:59. Beim Angeln, insbesondere im Winter, spielt die Wahl der richtigen Bekleidung eine entscheidende Rolle. Neben dem Tragekomfort geht es vor allem um Sicherheit und Schutz vor den oft extremen Witterungsbedingungen. Die ideale Angelbekleidung sollte warm, wind- und wasserdicht sein und gleichzeitig ausreichend Bewegungsfreiheit bieten. Verschiedene Schichten und spezielle Ausstattungsmerkmale können helfen, optimal vorbereitet ans Wasser zu gehen. Denn beim Angeln kommt es darauf an, mehrere funktionelle Schichten zu tragen. Die unterste Schicht, eine atmungsaktive Funktionsunterwäsche, transportiert Feuchtigkeit von der Haut weg und hält den Körper trocken. Darüber sorgt eine isolierende Mittelschicht aus Fleece oder Wolle für Wärme. Die äußerste Schicht, eine wasser- und winddichte Jacke und Hose, schützt vor Wind und Niederschlag. Im Winter ist zusätzlich auf die Auswahl von Stiefeln, Handschuhen und Kopfbedeckung zu achten, da diese Körperteile besonders kälteempfindlich sind. Die Materialien sollten robust, wärmend und gleichzeitig leicht sein, um eine optimale Kombination aus Schutz und Komfort zu bieten. Eine große Auswahl an Angelbekleidung finden Angler im Online-Angelshop angel-berger.de. Schließlich ist die richtige Angelbekleidung auch im Winter unverzichtbar, um lange und erfolgreiche Tage am Wasser zu verbringen. Angelbekleidung für das Angeln im Winter Als wasser- und winddichte Außenschicht empfehlen sich beispielsweise die Magic Baits Wathosen aus PVC und Nylon, die optimalen Schutz vor Wasser und Nässe bieten. Die wasserdicht verschweißten Nähte garantieren eine 100%ige Wasserdichtigkeit. Diese Wathose ist besonders leicht, was im Vergleich zu Neoprenmodellen ein großer Vorteil ist, da sie nicht übermäßig wärmt und ein angenehmes Tragegefühl beibehält. Verstellbare Träger und ein Gummizug sorgen für einen guten Sitz, die grobstollige Profilsohle für sicheren Halt auf rutschigem Untergrund. In der Innentasche können kleine Utensilien sicher und trocken verstaut werden. Diese Wathose ist ideal für Winterangler, die viel im Wasser sind und ein leichtes, strapazierfähiges Modell bevorzugen. Die perfekte Ergänzung dazu ist die Wild Devil Baits WP Camo Jacket, eine wind- und wasserfeste Angeljacke, die auch bei widrigen Bedingungen für Wärme und Schutz sorgt. Mit einer Wassersäule von 8000 mm bleibt man trocken, während das weiche Fleecefutter für angenehme Wärme sorgt. Die verstellbare Kapuze und der elastische Kordelzug garantieren eine perfekte Passform, während die wasserdichten Reißverschlüsse ein sicheres Verstauen von Gegenständen ermöglichen. Das leichte Material macht die Angeljacke angenehm zu tragen und das stylische Camouflage-Design setzt optische Akzente. Diese Angeljacke ist die perfekte Angelbekleidung für Angler, die auch im Winter bei Regen und Wind nicht auf ihre Leidenschaft verzichten wollen. Handschuhe und Mützen ergänzen die Angelbekleidung Ein weiteres unverzichtbares Zubehör für das Winterangeln sind die Magic Baits Neoprenhandschuhe. Mit einer 3 mm starken Neoprenkonstruktion halten sie die Hände warm und schützen vor Wind und Wasser. Die gummierten Handflächen bieten eine rutschfeste Oberfläche, was besonders beim Umgang mit nassen Ruten oder Fischen wichtig ist. Die frei beweglichen Finger mit Klettverschluss ermöglichen ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl, so dass der Umgang mit feinen Angelschnüren kein Problem darstellt. Diese Angelhandschuhe sind ideal, um die Hände warm und funktionell zu halten, ohne Kompromisse bei der Handhabung einzugehen. Um Wärmeverlust beim Angeln im Winter zu vermeiden, ist auch eine gute Kopfbedeckung wichtig. Die Magic Baits Knit Beanie bietet eine perfekte Kombination aus Funktion und Stil. Das Material aus 100% Polyacryl ist weich, elastisch und passt sich jeder Kopfform an. Mit ihrem schlichten Design und dem aufgenähten Lederlogo zeigt die Mütze die Leidenschaft fürs Angeln. Sie ist leicht, warm und ideal für lange, kalte Wintertage am Wasser. Wer es etwas auffälliger mag, wählt die Magic Baits Bobble Hat mit ihrem zweifarbigen Design in Grün und Schwarz. Auch diese Bommelmütze besteht aus weichem und dehnbarem Material, das für Komfort und Wärme sorgt. Sie ist pflegeleicht und kann bei Bedarf gewaschen werden. Das dezente Rubber-Logo verleiht der Mütze einen modernen Touch, während die Bommel für einen Hauch Individualität sorgt. Diese Mütze ist eine gute Wahl für Angler, die Wert auf Funktionalität und modischen Stil legen. Mit dieser Angelbekleidung, die aus funktionellen Schichten, wasser- und winddichten Materialien sowie wärmenden Accessoires wie Handschuhen und Mützen besteht, ist der Angler auch bei kalten Bedingungen bestens ausgerüstet und kann sich voll auf das Angeln konzentrieren. Mehr Informationen gibt es auf:

