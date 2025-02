Startseite American Tungsten Corp. stärkt strategische Position als inländischer Wolframlieferant inmitten US-kanadischer Zölle Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-02-03 17:16. Vancouver, BC, 3. Februar 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE:TUNG) (OTCQB:DEMRF) (FWB:RK9) (American Tungsten oder das Unternehmen) ist stolz darauf, sein Engagement für die inländische Versorgung mit Wolfram bekräftigen zu können, da dies eine wichtige Ressource für den Verteidigungs- und Produktionssektor der USA ist. Angesichts der jüngsten Zölle auf den Import kritischer Mineralien aus Kanada ist American Tungsten Corp. in der Lage, eine immer wichtigere Rolle bei der Sicherung einer stabilen, zuverlässigen inländischen Versorgung mit Wolfram zu spielen. Die laufenden Bemühungen des Unternehmens, seinen Wolframabbaubetrieb in Idaho wieder in Gang zu setzen und zu expandieren, erfolgen zu einem ausschlaggebenden Zeitpunkt, zu dem die US-Regierung die Bedeutung der Unabhängigkeit der Mineralien für den Schutz der nationalen Sicherheit, die Stabilisierung von Lieferketten und die Förderung von Innovationen in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und der Technologie betont. Amerika kann es sich nicht leisten, sich auf ausländische Quellen für kritische Mineralien wie Wolfram zu verlassen, sagte Murray Nye, CEO von American Tungsten Corp. Durch die neuen Zölle ist importiertes Wolfram weniger wirtschaftlich, sodass unsere strategische Entscheidung, in die inländische Produktion zu investieren, direkt dazu führt, dass die Abhängigkeit des Landes von Importen gesenkt und sichergestellt wird, dass die US-Industrien über die Ressourcen verfügen, die sie brauchen, um zu gedeihen. Wolfram wird von der US-Regierung aufgrund seiner Verwendung in Hochleistungsanwendungen, wie Verteidigung, Raumfahrt und Hochleistungsfertigung, als kritisches Mineral eingestuft. Indem es Wolfram innerhalb der Grenzen der USA produziert, entspricht American Tungsten Corp. bundesstaatlichen Initiativen, die darauf abzielen, Risiken in der Lieferkette zu mindern und eine autarkere Binnenwirtschaft zu fördern. Die kürzlich eingeführten Zölle stärken den Wert der US-amerikanischen Wolfram-Assets weiter. Da kanadische und andere ausländische Lieferanten von Kostennachteilen beeinträchtigt werden, geht das Unternehmen davon aus, dass die Nachfrage seitens industrieller als auch staatlicher Käufer, die zuverlässige, zollfreie Wolframlieferungen benötigen, steigen wird. Zusätzlich zu wirtschaftlichen Vorteilen werden American Tungstens geplante Betriebe Arbeitsplätze schaffen und das regionale Wirtschaftswachstum im Bundesstaat Idaho fördern. Unterstützung der nationalen Sicherheit und Wirtschaftswachstum American Tungsten arbeitet eng mit regionalen Interessengruppen und Bundesbehörden zusammen, um einen potenziellen Neustart der Betriebe im Einklang mit Umweltstandards und Gemeinschaftsinteressen sicherzustellen. Mit fortschreitender Entwicklung wird das Unternehmen weitere Partnerschaften und Zusammenarbeiten mit inländischen Herstellern prüfen, um die positiven Auswirkungen seiner Produktion zu maximieren. Angesichts der strategischen Lage der Mine IMA und unserer laufenden Investitionen in die Weiterentwicklung unserer Betriebe bereitet sich American Tungsten Corp. auf die steigende Nachfrage nach sicheren und nachhaltigen kritischen Mineralien vor, fügte Murray Nye hinzu. Die kürzlichen politischen Veränderungen bieten eine Chance und wir sind bereit, diese zu ergreifen und zu nutzen. ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP. American Tungsten Corp. (zuvor Demesne Resources Inc.) ist kanadisches Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Exploration von Konzessionsgebieten mit Magnetitmineralvorkommen verschrieben hat. Das unternehmenseigene Projekt Star setzt sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfassen und im Bergbaudistrikt Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia liegen. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt Star gesichert. Des Weiteren hat American Tungsten eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich den Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer Royalty von 2 %) am Projekt der Mine IMA zu sichern. Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Claims erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten befindet. Links zu sozialen Medien:

