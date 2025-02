Startseite KI-Plattform von P2P Group verzeichnet ersten Umsatz von führendem Technologieanbieter Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-02-03 16:26. Höhepunkte: - Erster Umsatz verzeichnet - Mehrere Jahresabonnements mit führendem australischem Anbieter von Altenpflegetechnologien abgeschlossen, was Marktnachfrage und Umsatzpotenzial bestätigt

- Skalierbares Modell mit hoher Marge - Wiederkehrender Cashflow ohne Abhängigkeit von kostspieliger IoT-Hardware, der Bruttomargen von 80 bis 90 % bei monatlichen Umsätzen zwischen 15 und 50 $ bietet. Anfängliches Kundenpotenzial von über 42.000 Abonnements

- Beträchtliches Wachstumspotenzial - Mit KI-gestützter Überwachungstechnologie, die in Bereichen Altenpflege, Gesundheit, Sicherheit, Industrie und Verteidigung eingesetzt werden kann, wird globaler Markt mit Wert von über 400 Milliarden $ revolutioniert Vancouver, British Columbia - 3. Februar 2025 / IRW-Press / P2P Group Ltd. (CSE: PPB / FWB: 3QG) freut sich, die Verzeichnung des ersten Umsatzes durch mehrere Jahresabonnements für seine hochmoderne Überwachungslösung für die Altenpflege bekannt zu geben. Dieser Meilenstein stellt einen wichtigen Schritt im kommerziellen Wachstum des Unternehmens dar und verdeutlicht die steigende Marktnachfrage nach seiner Technologie. Bild: Inturai Wifi Sensing kann die meisten spezifischen IoT-Sensoren und -Geräte in einem Haushalt ersetzen

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78311/P2P_030525_DEPRCOM.001... Die erste Bestellung wurde von einem führenden australischen Anbieter von Technologien für die Altenpflege erteilt, was die Glaubwürdigkeit und Notwendigkeit der P2P-Lösung in diesem Sektor weiter unterstreicht. Allein bei diesem Kunden sieht das Unternehmen ein Potenzial von über 42.000 Abonnements, wobei das Unternehmen Markteinführungspreise von 15 bis 50 $ pro Abonnement anpeilt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die zehn oder mehr spezifische IoT-Geräte pro Haushalt erfordern, beseitigt der softwaregestützte Ansatz von P2P die Hardwareabhängigkeit und bietet Altenpflegeanbietern eine nahtlose, kostengünstige und skalierbare Alternative. Ein Kunde mit 10.000 Haushalten könnte beispielsweise auf etwa 110.000 spezifische IoT-Sensoren, Funkmessgeräte und Tracker verzichten. Dieser erste Umsatzmeilenstein eines führenden Anbieters belegt das revolutionäre Potenzial unserer Technologie, sagte Ed Clarke, CEO der P2P Group. Indem wir teure IoT-Installationen überflüssig machen, senken wir die Kosten für Altenpflegeanbieter und erweitern den adressierbaren Markt erheblich, wobei die Patientensicherheit und die Betriebseffizienz verbessert werden. Die KI-gestützte Raumintelligenztechnologie der P2P Group nutzt Standard-Wi-Fi-Signale, um Bewegungen zu verfolgen, Stürze zu erkennen und das Wohlbefinden zu überwachen, ohne dass störende Kameras oder tragbare Geräte erforderlich sind. Diese bahnbrechende Technologie hat bereits enormes Interesse in unterschiedlichen Sektoren hervorgerufen, einschließlich der Bereiche Gesundheit, Sicherheit und industrielle Anwendungen. Das Unternehmen, das nun begonnen hat, wiederkehrende Umsätze mit hoher Marge zu verzeichnen, richtet sein Hauptaugenmerk darauf, seine Einsätze in der Altenpflege zu skalieren und gleichzeitig in neue, wachstumsstarke Bereiche zu expandieren. Die CSE und die FWB haben den Inhalt dieser Mitteilung weder gebilligt noch missbilligt. Über P2P Group Die P2P Group Ltd. treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, intelligente Häuser und Industrieanwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.p2p-group.com . Investorenkontakt:

Ed Clarke, CEO

P2P Group Ltd.

E-Mail: investor@p2p-group.com

Tel: (+1) 604 339-0339 info@p2p-group@com

1231 Pacific Blvd, Suite 650,

Vancouver B.C.,

V6Z 0E2, Canada Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: P2P Group Ltd.

Simon Tso

Suite 650, 1231 Pacific Blvd.

V6Z 0E2 Vancouver, BC

Kanada email : info@p2pbeauty.com Pressekontakt: P2P Group Ltd.

Simon Tso

Suite 650, 1231 Pacific Blvd.

V6Z 0E2 Vancouver, BC email : info@p2pbeauty.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten