Startseite Glasfaser-Zukunft für den Landkreis Elbe-Elster: epcan startet Nachfragebündelung Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-02-03 13:49. Der Glasfaserausbau im Landkreis Elbe-Elster nimmt Fahrt auf: Ab sofort haben die Bürgerinnen und Bürger der Region die Chance, sich einen kostenlosen Glasfaseranschluss zu sichern. Die epcan GmbH, spezialisiert auf den Ausbau moderner Glasfasernetze, hat die Nachfragebündelung gestartet, die bis zum 12. Mai 2025 läuft. Das ehrgeizige Projekt richtet sich an unterversorgte Adressen im Landkreis Elbe-Elster, die aktuell über keine Ausreichende Internetverbindung verfügen. Ziel ist es, insgesamt rund 11.300 Adressen in der Region mit hochmodernen FTTH-Anschlüssen (Fiber to the Home) auszustatten. Diese Technologie ermöglicht Bandbreiten von bis zu 10.000 Mbit/s - eine enorme Verbesserung für Haushalte und Unternehmen in der Region. Vorteile für die Region Ein Glasfaseranschluss bringt viele Vorteile: schnellere Internetverbindungen, eine stabile Leistung selbst bei hoher Netzbelastung und zukunftssichere Infrastruktur. Diese ist nicht nur für die private Nutzung attraktiv, sondern auch ein entscheidender Standortfaktor für Unternehmen und Geschäftsleute, die auf digitale Technologien angewiesen sind. Da es sich um ein durch Bund und Land gefördertes Ausbaugebiet handelt, ist der Glasfaseranschluss in jedem Fall kostenlos. Unabhängig davon, wie viele Haushalte und Unternehmen einen Vertrag abschließen, wird jeder berechtigten Adresse ein Glasfaseranschluss gelegt. Interessierte können sich bei der epcan GmbH für einen Tarif entscheiden oder, falls vorerst kein Tarif gewünscht ist, einen kostenlosen Gestattungsvertrag abschließen. Letzterer ermöglicht lediglich die Verlegung der Glasfaserleitung bis ins Haus, ohne weitere Verpflichtungen einzugehen. Die epcan GmbH ist bislang vor allem in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz aktiv. Mit dem Glasfaserausbau im Landkreis Elbe-Elster erweitert das Unternehmen nun sein Engagement nach Brandenburg und bringt seine Expertise in den flächendeckenden Glasfaserausbau auch in diese Region ein. Die Nachfragebündelung ist in zwei Cluster aufgeteilt, die nacheinander mit Informationsmaterial versorgt werden. Weitere Details zu den Clustern und den zugehörigen Gebieten können auf der Website der epcan GmbH eingesehen werden. Die Region Elbe-Elster hat nun die Chance, in eine digitale Zukunft zu starten. Nutzen Sie die Gelegenheit, informieren Sie sich und werden Sie Teil dieses wegweisenden Projekts! Weitere Informationen und Vertragsmöglichkeiten finden Sie auf der Website? www.epcan.de/elbe-elster . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: epcan GmbH

email : marketing@epcan.de Die epcan Gruppe hat sich in den Bereichen Breitband und Cloud spezialisiert. Mit eigenen ISO-Zertifizierten Rechenzentren in der Region bietet Sie über 1.000 Unternehmenskunden sichere private Cloud-Dienste an. Der Breitbandbereich umfasst Planung, Bau, Betrieb und Wartung von Glasfasernetzen. Es werden sowohl Eigenwirtschaftlich als auch Förderprojekte umgesetzt. Nach Abschluss der aktuellen Bauprojekte werden über 44.000 Glasfaseradressen im eigenen Netz versorgt. Pressekontakt: epcan GmbH

