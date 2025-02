Startseite Quality Short mit Bernd Blase. Jeden Donnerstag von 14 Uhr bis 15:30 Uhr. Impulse aus der Welt der Qualität und Kommunikation Pressetext verfasst von berndblase am So, 2025-02-02 10:42. Jeden Donnerstag von 14 Uhr bis 15:30 Uhrmit Bernd Blase Webinar "Quality Shorts" – Kompaktwissen zu Qualität und Kommunikation Kurz, prägnant und praxisnah: Das neue Webinar "Quality Short" vermittelt in nur 90 Minuten wertvolle Impulse aus der Welt der Qualität und der Kommunikation. Präsentiert wird die Session von Bernd Blase, einem erfahrenen Experten auf diesem Gebiet. FMEA, APQP, Ishikawa, Lean, SPC, CPC, CPM, PPAP, PLP, statistische Prozessteuerung, MSA, Fehlermanagement u.v.m. Kommunikationspsychologie, Kommunilationsinstrumente, Motivationspsychologie u.v.m. Teilnehmende erhalten kompakte Einblicke in aktuelle Themen und praxisrelevante Strategien, um Qualitätsmanagement und Kommunikationsprozesse effizient zu gestalten. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen aufzufrischen und neue Impulse für den beruflichen Alltag zu gewinnen! Jetzt anmelden und in 90 Minuten, für 90€, inkl. MwSt. mehr Qualität erleben. Anmeldung in der APP. www.berndblase.de Büroanschrift | Postanschrift Potsdam SBW Seminare - Beratung - Coaching

