Startseite #vielebienen - Nachhaltig investieren und etwas verändern: Startup Aktien von GEOXIP Pressetext verfasst von connektar am So, 2025-02-02 10:19. Investiere nachhaltig mit GEOXIP! Werde Startup-Aktionär und unterstütze Blühflächen für mehr Artenvielfalt. Schon mit kleiner Beteiligung kannst du Großes bewegen! Jetzt informieren: vielebienen.de München, 02. Februar 2025 - Investieren mit gutem Gewissen und echtem Impact: Das Münchner High-Tech Öko-Startup GEOXIP bietet ab sofort die Möglichkeit, mit einem kleinen Beitrag ein Teil der Zukunft nachhaltiger Werbung und Artenvielfalt zu werden. Unter dem Hashtag #vielebienen können junge Menschen und umweltbewusste Anleger direkt in ein innovatives deutsches Startup investieren und dabei echte Veränderung bewirken. Warum GEOXIP? High-Tech trifft Naturschutz GEOXIP verbindet modernste Technologie mit nachhaltigem Naturschutz und macht Werbung sichtbar und wirksam - nicht nur für Unternehmen, sondern auch für die Umwelt. Durch die Entwicklung einzigartiger Blühlogos, die aus heimischen Wildblumen auf landwirtschaftlichen Flächen gestaltet werden, entsteht ein Werbeformat, das Artenvielfalt fördert und gleichzeitig Unternehmen eine innovative Werbemöglichkeit bietet. "Unser Ziel ist es, die Werbelandschaft nachhaltig zu verändern und eine Symbiose zwischen Wirtschaft, Umwelt und Landwirtschaft zu schaffen", erklärt GEOXIP-Gründer Christian Seebauer. Ein Investment, das bewegt Mit GEOXIP haben Anleger die Chance, in ein zukunftsweisendes Unternehmen zu investieren, das in mehrfacher Hinsicht Wert schafft: Innovation und Nachhaltigkeit: GEOXIP entwickelt High-Tech-Verfahren zur Gestaltung umweltfreundlicher Werbeflächen - heimische Blumen auf dem Acker!

Positive Umweltwirkung: Jede Investition unterstützt das Wachstum von Wildblumenflächen und trägt zum Schutz und zur Steigerung der Artenvielfalt bei. Wirtschaftlicher Nutzen: Unternehmen profitieren von einer einzigartigen, nachhaltigen Werbelösung mit hoher Sichtbarkeit und positiven PR-Effekten.

"Wir schaffen eine Win-Win-Win-Situation: für Unternehmen, für Landwirte und für die Natur", so Seebauer weiter. Perfekt für junge Investoren und nachhaltige Anleger Du hast noch nie in ein Startup investiert? Kein Problem! GEOXIP macht es dir leicht, Teil einer nachhaltigen Bewegung zu werden. Bereits mit einer kleinen Beteiligung kannst du Aktionär werden und gleichzeitig einen echten Unterschied für die Umwelt bewirken.

"Mit GEOXIP ist nachhaltiges Investment nicht nur für Großinvestoren möglich. Jeder kann sich beteiligen und aktiv zu einem umweltfreundlicheren Werbemarkt beitragen." So funktioniert die Beteiligung GEOXIP ist keine börsennotierte Aktie, sondern bietet Investoren eine direkte Beteiligung per Zeichnungsschein.

- Aktueller Aktienpreis: 125,00 Euro (Stand: 29.01.2025)

- Mindestbeteiligung: 3 Aktien

- Besonderheit: Jede Aktie trägt dazu bei, unsere Welt ein klein wenig nachhaltiger zu machen Die Aktien von GEOXIP werden als Tranche gesammelt und zur Eintragung in das Handelsregister München gegeben. Dies ermöglicht eine transparente und direkte Beteiligung am Unternehmen.

Radio-Kampagne auf Antenne Bayern - GEOXIP wird laut! Ab dem 1. Februar 2025 startet GEOXIP eine groß angelegte Radiokampagne auf Antenne Bayern, um das Bewusstsein für nachhaltiges Investieren zu stärken. Sprecherin Selina fasst es treffend zusammen: "Unser Startup GEOXIP entwickelt für Nachhaltigkeit. Nutze Deine Chance und sei bereits als Kleinaktionär dabei. Besuche uns jetzt und informiere Dich. Auf www.vielebienen.de"

Die Kampagne soll nicht nur auf die innovative Werbeform aufmerksam machen, sondern auch junge Menschen dazu motivieren, ihre finanzielle Zukunft aktiv zu gestalten - mit einem Investment, das nachhaltigen Wandel vorantreibt. Warum jetzt investieren? Der Markt für nachhaltige Lösungen boomt! Erste Unternehmen setzen erfolgreich auf grüne Feldwerbung, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. GEOXIP bietet mit seinen Blühlogos eine Pionierlösung in diesem Bereich. "Wenn nur ein Bruchteil der Marketingbudgets in nachhaltige Werbung fließt, können wir gemeinsam etwas Großes bewegen." - Christian Seebauer Mit steigender Nachfrage nach nachhaltiger Werbung wächst auch das Marktpotenzial von GEOXIP - und damit die Chancen für frühe Investoren. Sei Teil der Bewegung - Investiere in GEOXIP! Mach mit, bestimme selbst und bewege etwas! Werde Teil eines nachhaltigen Investments, das voll auf eine lebenswerte Zukunft setzt. Mehr Informationen und die Möglichkeit zur Beteiligung findest du auf: ? https://geoxip.com/vielebienen/

