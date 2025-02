Bernd Blase - ein Portrait. Rhetorik, Coaching, Kunst und Philosophie in einer einzigartigen Symbiose

https://www.youtube.com/watch?v=xHDpOV_u27Q&t=3s Hier das Video

Bernd Blase - Dozent - Hochschullehrer - Trainer, Künstler und Philosoph. 2024 wurde er durch ein Filmteam begleitet. Seine Bilder, seine Workshops, sein Leben und seine Persönlichkeit sowie seine Wünsche.

Bernd Blase. Seine Workshops gibt er mittlerweile europaweit, sein Lebensweg ist einzigartig und seine Bilder sind Experimente, verkaufen sich weltweit und "leben", wenn man sie nicht hinter einem Rahmen einsperrt.

Mehr als 75.400 Teilnehmer haben seine Seminare und Workshops besucht. Bernd Blase ist ein international anerkannter Künstler und fährt, wenn es seine Zeit zulässt eine Harley Davidson DeLuxe. Drei bis viermal im Jahr tritt er in europäischen Städten als Straßenmusiker auf. Als Komponist ist er Mitglied in der GEMA. Er hat zwei Töchter und lebt in Potsdam und Wittichenau. Nach einer Kochlehre, die Wege über die Michelin-Sterne Nouvelle de Cuisine, der Musik (Komposition und Tonsatz) in Paris, der Psychologie und der Malerei, bis hin zum klassischen Dipl.-Betriebswirt sucht er immer neue Horizonte. Seine eigene APP: Bernd Blase Coaching kann in allen Stores heruntergeladen werden.

www.berndblase.de

www.berndblase-art.de