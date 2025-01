Startseite Das Business SpeedDating: In nur 6 Minuten Ihre Cybersicherheit optimieren Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-31 13:53. Effizientes Networking für bessere Cybersicherheit: In kurzen Gesprächen treffen IT-Entscheider auf Experten, um schnell praxisnahe Lösungen zu finden und starke Partnerschaften zu knüpfen. Bonn, 28. Januar 2025 - Cyberangriffe verursachen jährlich Schäden in Milliardenhöhe und bedrohen Unternehmen aller Größen. In einer Zeit, in der die Anforderungen an IT-Sicherheit täglich steigen, wird der Schutz von Daten und Systemen zu einer zentralen Herausforderung. Genau hier setzt Das Business SpeedDating an: Diese innovative Plattform bringt am 18. September 2025 die Branchenexperten und IT-Entscheider zusammen, um in kürzester Zeit praxisnahe Sicherheitslösungen und starke Partnerschaften zu finden. Ihr Schlüssel zu erfolgreichen Cybersecurity-Partnerschaften:

Durch das Konzept der 6-minütigen Kurzgespräche ist effizientes Networking garantiert: Schnell, präzise und wirkungsvoll.

"Dieses Format maximiert den Nutzen für Teilnehmer, indem es qualifizierte Gespräche ohne unnötigen Zeitaufwand ermöglicht. In wenigen Minuten lässt sich klären, ob Potenzial für eine Zusammenarbeit besteht," erklärt Sven Wißmann, Geschäftsführer der Fidato GmbH. Warum Sie teilnehmen sollten:

- Praxisnahe Lösungen erleben: Tauschen Sie sich mit Experten zu den drängendsten Fragen der IT-Sicherheit aus.

- Exklusive Einblicke: Erfahren Sie die neuesten Trends und Technologien in der Cybersicherheit.

- Neue Geschäftschancen: Knüpfen Sie wertvolle Kontakte und entdecken Sie Kooperationen mit Mehrwert.

- Zeitliche Effizienz: Führen Sie in wenigen Stunden bis zu 30 qualifizierte Gespräche - schneller und zielgerichteter als auf jeder anderen Veranstaltung. Live-Hacking - Cybersicherheit, die begeistert:

Ein weiteres Highlight: Ein interaktiver Live-Hacking Vortrag, der humorvoll und eindringlich zeigt, wie überraschend einfach es sein kann, in scheinbar sichere Systeme einzudringen. Diese faszinierende Demonstration sensibilisiert Teilnehmer und liefert direkt umsetzbare Tipps zur Sicherung ihrer IT-Systeme. Cybersicherheit im Fokus - Themenübersicht:

- Netzwerksicherheit: Stabile Abwehr Ihrer IT-Infrastruktur.

- Identitätsmanagement: Schutz sensibler Zugänge.

- Malware-Prävention: Effektive Strategien gegen Phishing und Viren.

- Passwortmanagement: Sicherheit leicht gemacht.

- Datenrettung: Schnell reagieren bei Cybervorfällen.

- Cyber-Versicherungen: Finanzielle Risiken absichern. Kostenlose Teilnahme für Entscheider - Jetzt registrieren!

Entscheidungsträger profitieren nicht nur von einer kostenlosen Teilnahme, sondern auch von einem umfassenden Service, der auf Wunsch sogar die Übernachtungskosten abdeckt. Sichern Sie sich Ihren Platz jetzt unter das-business-speeddating.de . Die Plätze sind begrenzt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Flotte Medien GmbH

Herr Ramin Nasseri

Theaterstr. 22

53111 Bonn

Deutschland fon ..: 022828629416

web ..: https://das-business-speeddating.de

email : events@das-business-speeddating.de Über Das Business SpeedDating:

email : events@das-business-speeddating.de

