Canary Gold Corp. berichtet über aktuellen Stand der Exploration

Vancouver, British Columbia, 30. Januar 2025 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ, Frankfurt: K5D) (das Unternehmen oder Canary Gold) freut sich, nach dem kürzlichen Beginn der Feldaktivitäten auf seinem Vorzeige-Goldprojekt Madeira River im brasilianischen Bundesstaat Rondônia über aktuelle Fortschritte bei der Exploration zu informieren.

Das Projekt Madeira River umfasst rund 68.445 Hektar zusammenhängender Explorationsfläche, die vom Unternehmen aufgrund ihres Potenzials für die Entdeckung einer Goldmineralisierung, die mit erhaltenen Paläokanälen in Zusammenhang steht, ausgewählt und konsolidiert wurde. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage, unmittelbar östlich des Madeira-Flusses und südlich der Stadt Porto Velho im brasilianischen Bundesstaat Rondônia (siehe Abbildung 1 unten).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78295/CanaryGold_310125_DEPR...

Abbildung 1 - Lageplan der Konzessionen des Projekts Madeira River von Canary Gold

Die Goldmineralisierung, die in der Region des Madeira-Flusses ins Visier genommen wird, lagert in Paläokanal-Lagerstätten, die im Allgemeinen aus Kies und grobkörnigem Sand bestehen. Die goldhaltigen Horizonte sind fluvialen Ursprungs und lagerten sich auf Bänken innerhalb aktiver Kanäle ab, die in kristallines Grundgestein eingeschnitten sind und dort Vertiefungen bilden.

Neben Kies findet sich Gold auch in Quarz-Kies-Konglomeraten und in einer weit verbreiteten flachen bis seicht einfallenden Duricrust mit Eisenanreicherung (Limonit-Siderit), die lokal als Mocururu bezeichnet wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78295/CanaryGold_310125_DEPR...

Abbildung 2 - Mocururu, eine goldhaltige, eisenreiche (Limonit - Siderit - Mangan) lateritische Duricrust, die sich wahrscheinlich als Reaktion auf den Beginn einer trockenen Klimaperiode mit subärischem Kontakt gebildet hat (Mörner et al., 2001). Dieser aussichtsreiche, goldhaltige Horizont ist ein vorrangiges Explorationsziel für Canary. Quelle: Mörner et al., 2001, Präsentation zum Projekt Rio Madeira von Amazon Mining auf der PDAC 2007, Finding paleochannels and gold in the Amazon area, Dr. Joao Batista G. Teixeira, Dr. Alvaro P. Crosta und Mr. Cleyton C. Carneiro, Geosciences Institute, University of Campinas, Sao Paulo, Brasilien.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78295/CanaryGold_310125_DEPR...

Abbildung 3. Ein Aufschluss entlang der Ufer des Madeira-Flusses, der die relative Lage des goldhaltigen Mocururu zeigt, der von einer jüngeren Deckschicht aus kaolinitreichem Ton überlagert ist, der mit Kiesablagerungen in Verbindung mit den heutigen Flussläufen steht. Canary erkundet diese Abfolge abseits des gegenwärtig aktiven Madeira-Flusses, wo erste geophysikalische Tomographieprofile (siehe Abbildung 4 unten) die östliche Ausdehnung dieser goldhaltigen Horizonte innerhalb des umfangreichen Konzessionsgebiets belegen. Quelle: Mörner et al., 2001, Präsentation zum Projekt Rio Madeira von Amazon Mining auf der PDAC 2007, Finding paleochannels and gold in the Amazon area, Dr. Joao Batista G. Teixeira, Dr. Alvaro P. Crosta und Mr. Cleyton C. Carneiro, Geosciences Institute, University of Campinas, Sao Paulo, Brasilien.

Canarys aktueller Explorationsschwerpunkt liegt auf der Eingrenzung von Zielen für erste Bohrungen, wobei Canarys jüngste geophysikalische (tomographische) Vermessungen sowohl Paläokanal- als auch Mocururu-Ziele innerhalb der oberflächennahen goldhaltigen Sedimentabfolgen ermittelt haben, wie oben beschrieben. Abbildung 4 unten zeigt die Ergebnisse von zwei vorläufigen tomographischen Erkundungsprofilen, die Canary im Jahr 2023 auf seinen Konzessionen erstellt hat. Diese Profile sollten frühere, in der Nähe erfasste Georadarprofile ergänzen. Beide Vermessungen lieferten Ergebnisse, die mit dem erwarteten Reaktionsverhalten der Paläokanal- und Mocururu-Zieltypen übereinstimmen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78295/CanaryGold_310125_DEPR...

Abbildung 4. Vorläufige Tomographieprofile in den Explorationsgebieten von Canary, die zwei verschiedene Zieltypen zeigen. Das interpretierte Profil 1 zeigt die weite Ausdehnung der Schicht des Mocururu-Ziels in diesem Gebiet, während das interpretierte Profil 2 ein umfangreiches Paläokanal-Ziel in diesem Gebiet darstellt.

Mark Tommasi, President von Canary Gold, sagt dazu: Das technische Team von Canary Gold freut sich, die Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Madeira River aufzunehmen. Wir sind der Ansicht, dass die Mineralisierung aus dem Altertum innerhalb des verfestigten Mocururu Conglomerate, das in der Flussaue des Madeira-Flusses weitgehend freigelegt ist, ein spannendes Potenzial für neue Goldentdeckungen bietet. Durch den integrierten Einsatz moderner Explorationstechniken sowie des Fachwissens und der Ortskenntnis unseres technischen Teams ist Canary Gold gut aufgestellt, um diese Chancen wahrzunehmen und einen nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Aktueller Stand des Arbeitsprogramms im ersten Quartal 2025 in Brasilien

Wie oben erwähnt, hat Canary Gold sein landeseigenes Explorationsteam nach Rondônia entsandt, um vor Ort eine Infrastruktur zur Unterstützung der Exploration einzurichten und Arbeiten voranzubringen, um innerhalb eines Zeitrahmens von 3 bis 4 Monaten erste Bohrziele abzugrenzen. Zu diesem Zweck werden zunächst mit einer Drohne hochauflösende magnetische Flugmessungen über den bekannten Paläokanal-Zielen, die bereits durch Tomographie und Georadar ermittelt wurden, absolviert, um zu einem besseren Verständnis ihrer geometrischen Eigenschaften und Ausrichtung zu gelangen. Diese ersten Ziele gelten bereits als großflächige Sedimentstrukturen, die eine potenzielle Kanalmächtigkeit von 500 bis 1.000 m aufweisen und sich über eine Distanz flussabwärts (Paläo-Richtung) von mehr als 2 bis 3 km erstrecken.

Nach der Definition von Bohrzielen ist die Durchführung von Schallbohrungen geplant, um vollständige Proben über das gesamte Zielsedimentprofil zu gewinnen, das potenziell mineralisierte, nicht verfestigte, halbverfestigte und verfestigte Formationen umfassen dürfte. Die Geologie des gesamten Probenabschnitts wird protokolliert, bevor die Proben zur vollständigen Analyse, einschließlich einer vollständigen Schwermineralanalyse, an das Labor übergeben werden. Anhand dieser Arbeiten dürften die Geologen des Unternehmens spezifische sedimentologische Kontrollen des Gold- und des damit verbundenen Schwermineralgehalts identifizieren und so möglicherweise höhergradige Gebiete ermitteln können, die im Rahmen anschließender Bohrungen erprobt werden sollen.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen (QP)

Andrew Lee Smith, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die hierin veröffentlichten Fachinformationen über das Projekt Madeira River in Rondônia (Brasilien) geprüft und genehmigt. Die dargestellten Informationen basieren auf dem professionellen Urteilsvermögen von Herrn Smith und seinem Verständnis des Projekts zum Zeitpunkt der Prüfung. Die Leser werden jedoch darauf hingewiesen, dass die Schlussfolgerungen und Interpretationen den inhärenten Ungewissheiten und Einschränkungen unterliegen, die mit Explorationsaktivitäten verbunden sind.

Die hierin enthaltenen Produktionsschätzungen haben historischen Charakter und stützen sich nicht auf eingehende Daten oder Unterlagen, wie dies gemäß den aktuellen in NI 43-101 festgelegten Standards erforderlich ist. Diese Schätzungen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten; sie wurden jedoch nicht von einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101 unabhängig verifiziert.

Über Canary Gold Corp.

Canary Gold Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb und der Exploration von Goldexplorationskonzessionen mit Schwerpunkt in Rondônia (Brasilien) befasst. Das Unternehmen verfügt über eine Option auf den Erwerb von bis zu 70 % der ungeteilten Rechte und Eigentumsanteile am Projekt Rio Madeira, einem Konzessionsgebiet, das sich über aus geologischer Sicht höffige Konzessionen mit 68.445 Hektar Grundfläche in Rondônia (Brasilien) erstreckt.

Weiterführende Informationen über Canary finden Sie unter www.canarygold.ca .

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Canary Gold Corp.

Mark Tommasi, President

Tel: 604-318-1448

www.canarygold.ca

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet, glaubt und ähnliche Ausdrücke bzw. die Verneinung dieser Wörter oder andere vergleichbare Begriffe gekennzeichnet. Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die geplanten Explorations- und Bohrprogramme des Unternehmens und die potenzielle Bedeutung der Ergebnisse, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen unter anderem die Risiken, die im Prospekt des Unternehmens und in den vom Unternehmen regelmäßig bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur kontinuierlichen Offenlegung aufgeführt sind. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird angehalten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Keine Wertpapierbörse oder -kommission hat die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung überprüft oder übernimmt die Verantwortung dafür.

