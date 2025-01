Startseite Kunstmesse Zürich ab 23. Mai in der Giessereihalle Puls 5 Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-01-31 08:56. Vom 23. bis 25. Mai 2025 findet die 27. Ausgabe der Kunstmesse ART INTERNATIONAL ZURICH in der imposanten historischen Giessereihalle Puls 5 in Zürich statt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 präsentiert die Messe kontinuierlich ein umfassendes Angebot zeitgenössischer Kunst aus nahezu allen Kunstgattungen in unterschiedlichen Formaten und Preissegmenten. Sie hat sich zu einem bedeutenden Forum für den Austausch zwischen Kunsthändlern, Künstlern, Sammlern und Kunstinteressierten entwickelt. Die anspruchsvolle Atmosphäre der renommierten Kunstmesse bietet die Möglichkeit der persönlichen Kommunikation und Begegnung. Die ART INTERNATIONAL ZURICH ist eine Entdeckermesse, die den dynamischen Dialog über die zeitgenössische Kunst fördert.

Ehemals im Kongresshaus Zürich verortet, hat die Kunstmesse nun mit dem Industriedenkmal Giessereihalle Puls 5 im Trendquartier Zürich-West einen optimalen Messeplatz von ganz besonderem Format gefunden. Info für Besucherinnen und Besucher: www.art-zurich.com/besuchen Die 1898 von Escher Wyss erbaute Giessereihalle wurde in ihrer Struktur erhalten und mit einem modernen, multifunktionalen Gebäudekomplex und einem begrünten Innenhof kombiniert. Die flankierenden Neubauten sind direkt mit der denkmalgeschützten Giessereihalle verbunden und beherbergen Läden, Restaurants und Bars mit einem vielfältigen gastronomischen Angebot sowie Dienstleistungsbetriebe und Vereine verschiedenster Art mit Publikumsverkehr. Die Eventhalle Puls 5 wurde mehrfach mit dem Swiss Location Award ausgezeichnet. In der direkten Umgebung befinden sich renommierte Galerien, Museen, Theater und Sammlungen. In der angrenzenden Limmatstrasse befindet sich die Kulturmeile der Stadt Zürich, welche das Migros Museum für Gegenwartskunst und ein Dutzend Galerien umfasst. Bereits während der umfassenden Sanierung des Kongresshauses Zürich konnte sich die Kunstmesse hier mit einem mehrjährigen Gastspiel auf breiter Basis etablieren. Die Eventhalle ist sowohl mit öffentlichen (Tram, Bus, S-Bahn) als auch mit privaten Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. Für den Individualverkehr stehen mehrere Parkhäuser und signalisierte Parkplätze in der näheren Umgebung zur Verfügung, der Zugang zur Ausstellung ist barrierefrei. Nächste Termine: ART INTERNATIONAL ZURICH 2025

27. Messe für zeitgenössische Kunst

23. - 25. Mai 2025 ART INTERNATIONAL ZURICH 2026

28. Messe für zeitgenössische Kunst

08. - 10. Mai 2026 Information: info@art-zurich.com Website: www.art-zurich.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160b

8808 Pfäffikon

Schweiz fon ..: 0041763322436

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage "www.art-zurich.com" honorarfrei auf Ihrer Website verwenden. Pressekontakt: BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160b

8808 Pfäffikon fon ..: 0041763322436

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten