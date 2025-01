Startseite Spider Vision Sensors arbeitet mit Suntek Global zusammen, um erste Blue UAS-Zertifizierung für IQ Nano-Drohnensensor für US-Ver Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-30 16:41. Vancouver, British Columbia, (30. Januar 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnen auf der Basis von künstlicher Intelligenz, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaften ZenaDrone und Spider Vision Sensors mit dem in Taiwan ansässigen zertifizierten Elektronikhersteller und Partner Suntek Global zusammenarbeiten, um den ersten Blue UAS- (Unmanned Aerial System)-zertifizierten IQ Nano-Drohnensensor des Unternehmens für den Einsatz in US-Verteidigungsbranchen zu beantragen. Ein Drohnensensor ist eine Vorrichtung an Bord einer Drohne, die Daten sammelt, z. B. Kameras für die Bildgebung, LiDAR für die Kartierung oder Infrarotsensoren für die Wärmeerkennung. Militär- und Verteidigungsabteilungen nutzen kleine autonome Indoor-Drohnen wie die 10 mal 10 große IQ Nano für unterschiedliche Anwendungen wie Bestandsmanagement, Indoor-Gebäudeerkundung, Such- und Rettungseinsätze, Trainingssimulationen und Sprengstofferkennung. Wir arbeiten seit der Unterzeichnung eines Partnerschaftsabkommens Anfang Dezember mit Suntek, zusammen mit unserer Produktionsniederlassung Spider Vision Sensors in Taiwan, an der Blue UAS-Zertifizierung für unsere Kameras und Sensoren, sagte CEO Shaun Passley, Ph.D. Unser unmittelbares Ziel besteht darin, das Know-how von Suntek bei der Erlangung der Blue UAS-Zertifizierung zu nutzen, das uns bei der Beschaffung und Herstellung unserer eigenen konformen Komponenten sowie beim Blue UAS-Antragsverfahren für unsere Komponenten und die IQ Nano-Drohne helfen wird. Im Fall einer Genehmigung wird die Drohne in die Blue UAS Cleared List aufgenommen, womit Militär- und Bundesbehörden unsere Drohnen direkt erwerben können. Die IQ Nano-Drohne ist ideal für den Indoor-Einsatz in Szenarien, die Präzision, Manövrierfähigkeit und minimale Kollateralschäden erfordern, und kann auch die Effizienz und die Kosten für die Verwaltung von Vorräten in Lagerhäusern und Lagereinrichtungen des Verteidigungsministeriums (DoD) verbessern, sagte Dr. Passley abschließend. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, die weniger strenge und schneller zu erreichende Green UAS-Zertifizierung für den IQ Nano-Sensor und die Drohne im zweiten Quartal 2025 zu beantragen. Die Green-Zertifizierung wird als Weg zur Blue-Zertifizierungsliste angesehen, wobei der wesentliche Unterschied darin besteht, dass es sich um eine kommerzielle Zertifizierung für sichere Drohnen handelt, die von einem Verband der Drohnenindustrie (AUVSI) geleitet wird. Blue UAS ist eine militärische Zulassung für das Verteidigungsministerium und unterliegt strengen Anforderungen in puncto Herkunftsland, das eine bestimmte Liste chinesischer Lieferanten nicht enthalten darf. Der Blue UAS-Zertifizierungsprozess für das Verteidigungsministerium wird von der Defense Innovation Unit (DIU) abgewickelt und umfasst zusätzliche Sicherheits- und Leistungsbewertungen. Der globale Markt für militärische Drohnen wurde im Jahr 2023 auf 14 Milliarden US$ geschätzt, einschließlich des US-Marktes mit einem Wert von 5 Milliarden $, und soll laut einer Studie von Fortune Business Insights weltweit bis 2032 auf 47 Milliarden $ steigen. Das Segment Intelligence, Surveillance, Reconnaissance and Targeting (ISRT) ist das größte Segment für militärische Drohnen, die zur Erfassung bedeutsamer Informationen und Daten in einem bestimmten Gebiet eingesetzt werden. Der Logistik- und Transportsektor ist das zweitgrößte Segment. ISRT sowie Logistik und Transport sind jene militärischen Segmente, die das Unternehmen anpeilt. Das Unternehmen hat bereits zwei bezahlte Testläufe mit der US Air Force und der Naval Reserve hinsichtlich Logistik- und Transportanwendungen durchgeführt, bei denen kritische Fracht, wie etwa Blut, an die Front transportiert wird. Über ZenaTech ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Unternehmenslösungen und Quantencomputing für betriebsrelevante Geschäftsanwendungen spezialisiert ist. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um eine Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Gesundheit, Regierung und Industrie anwenden, und Drohnen, die in diesen Bereichen sowie in der Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt weltweit über sieben Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und wächst mit einem DaaS-Geschäftsmodell sowie einem globalen Partnernetzwerk. Über ZenaDrone ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen für Unternehmen, die unter anderem von Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie anderen Software- und Hardware-Innovationen Gebrauch machen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 bei Erntemanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Feldfrachtanwendungen im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung in Lager- und Logistiksektoren verwendet. Über Suntek Global: Suntek Global wurde im Jahr 2001 gegründet und ist ein ISO9001-zertifizierter Hersteller von individuellen thermischen und sichtbaren Bildverarbeitungslösungen. Das Unternehmen weiß, dass die meisten innovativen eingebetteten Bildverarbeitungslösungen keine Großserienfertigung erfordern. Die Kombination aus präzisen technischen Prozessen und kosteneffizienten Fertigungsverfahren ermöglicht es Suntek Global, qualitativ hochwertige, spezialisierte elektronische Geräte ohne die traditionellen Größenbeschränkungen zu liefern. Dank dieses flexiblen Ansatzes bei der Herstellung von High-Mix/Low-Volume- (HMLV)-Produkten ist Suntek Global in der Lage, die präzisen Anforderungen von Kunden aus Branchen wie Drohnen, Robotik, Sicherheit sowie Luft- und Raumfahrt effektiv zu erfüllen. Suntek Global hat über 100 individuelle, NDAA-konforme eingebettete Wärmebild- und Sichtbildsysteme für Kunden in allen Teilen der Welt kosteneffizient hergestellt ( www.suntekglobal.com) . 