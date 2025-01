Startseite Die deutschen Spezialisten für Disneyland Paris Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-30 12:20. Einmal den Traum vieler Kinder leben - den Helden aus dem Film begegnen. Das ist möglich, in Disneyland Paris. Mit den Disney-Experten von 2000-reisen geht das sogar als echter Wunschurlaub. Groß-Gerau, Januar 2025 Es ist der Traum vieler Kinder, Jugendlicher - und nicht selten sogar von Erwachsenen: Einmal die Leinwandhelden Mickey, Donald, Königin Elsa oder Spiderman live treffen. Und genau das ist möglich, nur 30 Kilometer vom Stadtzentrum Paris entfernt, im Disneyland Paris. Eröffnet am 12. April 1992, blickt der Park auf mittlerweile über 30 Jahre ereignisreiche Geschichte zurück. Immer wieder wurde auf die Wünsche der Gäste eingegangen und natürlich kamen auch immer wieder Impulse vom »großen Bruder« in Amerika. Das dortige Disneyland blickt inzwischen auf über 70 Jahre Geschichte zurück und damit auf die entsprechenden Erfahrungen. Auf den inzwischen schon legendären Disneyland Park folgte 10 Jahre später die bisher wohl größte Erweiterung mit den Disneyland Studios, die die Welt rund um die Disneyfilme und Comicverfilmungen zum Leben erweckt. Dort werden die Besucher inzwischen aber auch in die Sphären des Avenger-Campus mit den Marvel-Helden entführt. So kann manch ein begeisterter Besucher sich freuen, wenn Spiderman oder Thor auf den Dächern der Studios herumklettern oder wenn abends, nach Sonnenuntergang, auf dem Tower of Terror, tagsüber ein Fahrgeschäft, mit Hilfe der Drohnenshow die Geschichte der Marvelhelden farbenfroh erzählt wird. Überhaupt - es sind die vielen kleinen Details, die den Besucher, der sich auskennt, auf ein Erlebnis der Extraklasse einladen. Hier ein paar »hidden Mickeys«, da die Treffpunkte mit den gefeierten Charakteren, hier eine Show, dort eine Parade und nicht zu vergessen, die kleinen, aber letztlich feinen Extras, die es schon bei der Buchung zu berücksichtigen gilt und die letzten Endes den Unterschied zwischen »cool, aber woher der Hype?« und »Da müssen wir unbedingt wieder hin!« ausmachen. Auf der Suche nach wirklich guten Angeboten, die am besten alles inklusive beinhalten - ausreichende Verpflegung, wenn gewünscht Anreise und wenn noch dazu gewünscht ein Ausflug ins nahegelegene Paris - scheitern viele, gerade wenn es darum geht, die ganze Familie mitzunehmen. Aber all das ist möglich - bei einem kleinen, äußerst spezialisierten Reisebüro im schönen Groß-Gerau, gegründet aus der Liebe zu Disney. Daraus entwickelte sich bald eine echte Passion für Disneyland Paris. Und schon war sie geboren, die Idee eines eigenen Reisebüros. Heraus kommt bis heute Kundenservice der Extraklasse und zu den gewünschten Features kommt die Beratung mit dem gewissen Quäntchen on Top und natürlich den umfangreichen Tipps, von der Anreise bis zum Aufenthalt. »Als waschechte Disneyfamilie verstehen wir die zukünftig anderen Disneyfamilien,« sagt Sylvia Tausend und lächelt. Sie erinnert sich an die vielen Gespräche, die sie mit Interessenten und Stammkunden tagtäglich führt. Hier besteht die Aufgabe vor allen Dingen im Zuhören. Denn es geht in erster Linie darum, die feinen Zwischentöne zu hören und umzusetzen. Legen die Kinder der Familie vielleicht besonderen Wert auf Fotos mit den Charakteren? Haben die Eltern von Freunden von einem bestimmten Restaurant gehört, das aber oft schon früh ausgebucht sind? Dann sind es die speziellen Insider-Tipps, die eine Buchung über 2000-reisen zum Highlight machen. »Damit diese zusätzliche Magie geschehen kann, ist es aber ganz wichtig, offen und ehrlich mit uns zu kommunizieren. Wir können nur das erfüllen, was wir wissen. Das können wir und das wollen wir und dann wird es auch sicher der Wunsch-Urlaub,« weiß Thomas Tausend zu ergänzen. Von Kunden der beiden Disney-Enthusiasten und ihrem Team ist zu hören, dass auch schon das ein oder andere Extra als Überraschung zur Buchung beigelegt wurde. Das Reisebüro feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen - ein echter Grund zum Feiern, besonders, wenn man bedenkt, wie spezialisiert die Dienstleistung ist. Und nicht nur das Reisebüro rund um die Gründer Sylvia und Thomas Tausend, auch Disneyland Paris entwickelt sich immer weiter - schon bald werden kleine und große Fans sich in der Welt von Arendelle leibhaftig umschauen können. Interessierte können über die Webseite https://www.2000-reisen.de Kontakt aufnehmen. Dort gibt es neu den TUBI-Planer mit Echtzeit-Preisen, eine echte Sensation, wie Thomas Tausend stolz berichtet. Hier können sich Interessierte entweder einen ersten Überblick verschaffen und vergleichen oder die, die sich auskennen, direkt eine Buchungsanfrage stellen. Dieser Planer ist eine weitere Besonderheit von 2000-reisen und eine Erfindung von Thomas Tausend selbst. Das System ist in seiner Art einzigartig und wurde 2024 gerade komplett überarbeitet. So erstrahlt es, pünktlich zum Firmenjubiläum, mit neuen Informationen wie den »Spar-Schweinen«. Sylvia Tausend erklärt dazu: »Wenn ein Angebot drei Schweine hat, gibt es eigentlich nur noch eins - sofort buchen. Denn die Wahrscheinlichkeit, etwas Vergleichbares noch günstiger zu bekommen, ist praktisch nicht gegeben und diese Super-Spar-Pakete sind in der Regel sehr schnell vergriffen.«

