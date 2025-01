Startseite Die Aberkennung von Steuervorteilen wegen fehlender Gewinnerzielungsabsicht - von Dr. Dur. Horst Werner Pressetext verfasst von HorstWerner am Mi, 2025-01-29 19:50. Erbitten Sie von Ihrem Steuerberater im Rahmen seines Mandats eine qualifizierte Auskunft zu Ihrem Einzelfall der „Gewinnerzielungsabsicht“. Diese Frage stellt sich bei Kapitalanlagen mit Bemühungen, Steuern durch Verlustzuweisungen zu sparen, z.B. bei atypisch stillen Gesellschaften ( so Dr. Werner Financial Service AG mit der Webseite www.finanzierung-ohne-bank.de ). Viele Kapitalgesellschaften haben in den letzten Jahren mehrmals hintereinander keine Gewinne erzielt und keine (Körperschafts-)Steuern gezahlt. Können die bisher erteilten Steuervorteile für eine Kapitalgesellschaft und die beteiligtn Gesellschafter wieder aberkannt werden ? Vielleicht hat der bearbeitende Steuerberater einige gute Argumente, dass sich in Ihrem Einzelfall die Ertragssituation verbessern könnte und demnächst zu versteuernde Gewinne zu erwarten sind (?) . Es geht um die rechtlichen Argumente der sogen. „Liebhaberei“ bzw. um die „Gewinnerzielungsabsicht“. Wenn eine steuerpflichtige Person eine Tätigkeit ohne Gewinnerzielungsabsicht ausübt, gilt das laut Steuerrecht als Liebhaberei. – Das Finanzamt überprüft Unternehmen und Selbstständige, die über mehrere Jahre Verluste

oder Gewinne von weniger als 410 Euro jährlich erwirtschaften. Woraus die Verluste entstanden sind, ist offensichtlich unerheblich. Es kommt nur auf das bilanzielle Gesamtergebnis im Jahresabschluss an. Wenn von dem Unternehmen in den letzten Jahren keine Ertragsteuern (Körperschaftsteuern) gezahlt wurden, könnte mit der Aberkennung der Steuervorteile gerechnet werden. Schon dem Begriff nach gibt es nur Steuervorteile bei gezahlten Steuern. „Lange hatten sie es befürchtet, nun scheinen die Geschädigten z.b. der Securenta AG Gewissheit zu haben: Verluste, die sie steuerlich geltend gemacht hatten, wollen die Finanzämter doch nicht anerkennen.

Im bislang größten Anlegerskandal um private Altersvorsorge holt das Finanzamt offenbar zum Gegenschlag aus. Wie FOCUS Online aus gut informierten Kreisen erfuhr, beabsichtigen die Finanzbeamten bislang anerkannte Verluste bei den Gesellschaftern wieder abzuerkennen. Entsprechende Steuerbescheide würden vielen der schätzungsweise 200 000 Geschädigten in Kürze zugestellt werden, hieß es." Auch den atypisch stillen Beteiligten der sogen. Göttinger Gruppe ( womit der Autor nichts zu tun hat ) wurden nachträglich die steuerlichen Anerkennungen wegen Liebhaberei entzogen und alle Beteiligten mußten Steuervorteile zurückzahlen. Hauptakteur bei der Göttinger Gruppe war das Finanzamt, das das Steuerkonzept des Unternehmens wegen Liebhaberei in Frage stellte. Experten sprechen von einem modifiziertem Schneeballsystem, das die Geschäftsleitung aufgebaut hatte. „Zu Beginn sollten die Gesellschafter Steuerverluste zugewiesen bekommen, mit denen sich andere Einkünfte verrechnen ließen. In der Folge zeichnete sich jedoch ab, dass nie Gewinne erwirtschaftet werden würden. Bleiben jedoch in der Zukunft die Gewinne weitgehend aus, darf das Finanzamt Zweifel am Geschäftsmodell und an der Gewinnerzielungsabsicht der Betreiber anmelden", erklärt Steuerfachanwalt und Geschädigtenvertreter RA Hartmut Göddecke. Leidtragende seien dabei die beteiligten Gesellschafter, die Steuern nachzahlen müssen – ohne selbst gegen die Entscheidung des Finanzamts vorgehen zu können. Aufgrund der landesweiten konjunkturellen Schwäche der bundesdeutschen Wirtschaft, werden Fragen zur "Gewinnerzielungsabsicht" wieder auftauchen mit ensprechender Arbeit für die Steuerberater, die zukünftige Restrukturierungen in den Unternehmen mit Ertragsverbesserungen glaubhaft darzulegen haben, so Dr. jur. Horst Werner ( dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de)