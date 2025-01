Startseite Auf die richtigen Rohstoffe wetten Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-29 14:51. Sportfans wetten derzeit wohl auf das größte Sportereignis in den USA, den Super Bowl. Am 9. Februar treffen die Kansas City Chiefs, Sieger im Vorjahr, im Finale auf die Philadelphia Eagles. Auch hierzulande gibt es bei den Wettanbietern ein umfangreiches Wettprogramm. Beispielsweise kann sogar darauf gewettet werden, welcher Song in der Halbzeitpause als erstes gespielt wird. Die Siegermannschaft des Super Bowl bekommt die Vince Lombardi Trophy, die jedes Jahr neu produziert wird. Der Pokal ist 3,5 Kilogramm schwer, 55 Zentimeter hoch, Tiffany & Co. produziert ihn und er besteht zum Großteil aus Sterlingsilber. Vor zwei Jahren betrug der Silberwert rund 2.100 US-Dollar, heute sind es fast 3.000 US-Dollar. Investoren versuchen neben Silber auch auf die Rohstoffe zu setzen, denen eine lukrative Zukunft vorhergesagt wird. Dazu gehören sicherlich die Batteriemetalle. Denn ein steigender Bedarf ist angesichts von Klimazielen oder Energiesicherheit vorprogrammiert. Silber für Wind- und Solaranlagen oder Batteriespeicher, Lithium für die Lithium-Ionen-Batterien oder Nickel, das sind unabdingbare Rohstoffe. Natrium-Ionen-Batterien stecken noch in der Entwicklung und werden sicher noch lange Zeit keine echte Alternative für die Lithium-Ionen-Batterien sein. Auf Batterierohstoffe, unter anderem Nickel oder Kupfer hat Green Bridge Metals - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-meta... - den Blickpunkt gerichtet. Die aussichtsreichen Projekte befinden sich in Ontario und Manitoba. Eine andere "Wette", die für Anleger von Interesse sein könnte, sind Unternehmen, die sich auf Kali, das gefragte Düngemittel, konzentrieren. Denn ein wachsender Lebensmittelbedarf, auch was die Qualität angeht, kann nicht ohne Düngemittel für die wachsende Weltbevölkerung gelingen. Ein aussichtsreiches Kaliprojekt in einem bergbaufreundlichen Land, nämlich in Gabun, Afrika, besitzt zum Beispiel Millennial Potash - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash... -. Die Voraussetzungen für Erfolge sind dort bestens, die Infrastruktur ist vorhanden und die größten Kalinachfrager, China, Indien und Brasilien befinden sich in der Nähe. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -) und Green Bridge Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/green-bridge-metals-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

