Startseite Hör nie auf - der neue Discosong von HK Krüger Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-29 12:08. ein Lied voller bumbum Es ist ein Song, der sich an die 80er anlehnt, wo der Künstler schon am ersten Ton erkannt wurde.

Man wusste direkt, welcher Gruppe oder Künstler dort Ihren Song herausbrachte.

An den ersten Klängen fühlt man sich in die 80er (Discozeit) zurückversetzt. HK Krüger hat in den letzten Jahren schon viele Singles und Alben veröffentlicht. Mit den Singles war er auch schon sehr erfolgreich in diversen Hitparaden."Auch der liebe Gott hört gerne Schlager" und "Wenn der Teufel sich verliebt" waren zwei der persönlichen Hits. Sein aktuelles Album heißt "Wie Sonne, Wind und Feuer". Alle Lieder (Sowohl Singles wie auch Alben) sind bei den gängigen Download-Portalen wie zum Beispiel Amazon kaufbar, oder bei Spotify streambar. HK Krüger - Hör nie auf

Text und Musik-Autoren: Bob Wundermann, Holger Wengenroth

Produzent: Robert Meister

Label: Jockey Music; Labelcode: LC 24629

ISRC-Nummer: MPN001828773

EAN: 9705108078838

VÖ-Datum: 31.01.2025

Mehr Infos zum Künstler gibt es im Internet bei ihm auf den sozialen Medien wie Facebook

Quelle: Büro HK Krüger

