Yukon Metals ernennt Kaeli Gattens zum Vice President, Investor Relations and Communications

28. Januar 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press /Yukon Metals Corp. (CSE: YMC, FWB: E770, OTCQB: YMMCF) (Yukon Metals oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Kaeli Gattens zum Vice President, Investor Relations and Communications bekannt zu geben.

Frau Gattens kann in der globalen Bergbau- und Metallbranche eine Erfahrung von fast 15 Jahren vorweisen, die sich über die Bereiche Unternehmensentwicklung, Investor Relations, ESG und digitale Transformation in börsennotierten Unternehmen erstreckt. Bevor sie zu Yukon Metals kam, war Frau Gattens als Vice President, Corporate Development bei der JDS-Unternehmensgruppe tätig. Zuvor hatte sie immer verantwortungsvollere Positionen bei Sun Peak Metals Corp., VRIFY und Finning Digital inne. Die ersten sechs Jahre ihrer Karriere verbrachte Frau Gattens bei Goldcorp Inc., wo sie in den Bereichen Kapitalmärkte und Einbindung von Interessensvertretern beeindruckende Ergebnisse erzielte.

Frau Gattens ist Mitglied des Board of Directors von Women in Mining British Columbia. Sie besitzt ein Graduate-Diplom in Business Administration von der Simon Fraser University sowie ein Bachelor-Diplom in Political Science and Economics von der University of Victoria und ist in ProSci Change Management zertifiziert.

President und CEO Rory Quinn sagte: Wir freuen uns, dass wir Kaeli Gattens zu diesem für das Unternehmen wichtigen Zeitpunkt in das leitende Managementteam von Yukon Metals aufnehmen können, zumal wir in dieser Saison die Bohrungen in drei Konzessionsgebieten vorantreiben. Kaeli Gattens bringt eine langjährige Betriebserfahrung in der Bergbaubranche sowie ein umfassendes Netzwerk an Interessensvertretern ein. Außerdem hat sie bereits in kurzer Zeit einen bedeutsamen Beitrag zu Yukon Metals geleistet. Ihr Engagement für die Branche und die Gemeinschaft entspricht den Werten von Yukon Metals und wir sind stolz darauf, ihre Bestrebungen zu unterstützen.

ÜBER YUKON METALS CORP.

Yukon Metals ist finanziell gut aufgestellt und verfügt über ein Konzessionsportfolio, das auf Grundlage von über 30 Jahren Prospektionsarbeiten durch die Familie Berdahl, das Prospektionsteam hinter Snowline Golds Portfolio von primären Goldprojekten, aufgebaut wurde. Das Portfolio von Yukon Metals umfasst in erster Linie Kupfer-Gold- und Silber-Blei-Zink-Konzessionsgebiete, die auch eine beträchtlichen Gold- und Silberkomponente aufweisen.

Das Unternehmen wird von einem Board of Directors und einem Managementteam mit Erfahrung in den Bereichen Technik und Finanzen geleitet.

Das Hauptaugenmerk von Yukon Metals ist auf die Förderung von nachhaltigem Wachstum und Wohlstand in den lokalen Gemeinden des Yukon gerichtet, während sich das Unternehmen zugleich um die Steigerung des Unternehmenswerts bemüht. Im Mittelpunkt unserer Strategie stehen Inklusionen und gemeinsamer Wohlstand, wobei wir sowohl Gemeindemitgliedern als auch Investoren die Möglichkeit bieten, zu unseren Unternehmungen beizutragen und von ihnen zu profitieren.

DAS YUKON

Das Yukon rangiert laut dem Fraser Institute Survey of Mining Companies 2023 auf Platz 10 der Gebiete weltweit mit dem größten Mineralpotenzial und verfügt über sehr erfahrene und gewissenhafte örtliche Arbeitskräfte, die durch eine lange Explorationskultur und einen tiefen Respekt für das Land gefördert werden. Jüngste große Entdeckungen mit lokalen Wurzeln, wie die Valley-Entdeckung auf dem Projekt Rogue von Snowline Gold, unterstreichen das Potenzial des Yukon, neue Bergbaumöglichkeiten in Bezirksgröße zu schaffen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON YUKON METALS CORP.

Rory Quinn

Rory Quinn, President & CEO

E-Mail: roryquinn@yukonmetals.com

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Kaeli Gattens

Vice President, Investor Relations & Communications

Yukon Metals Corp.

E-Mail: kaeligattens@yukonmetals.com

Website: www.yukonmetals.com

625 Howe St., Suite 1290

Vancouver BC V6C 2T6

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich Informationen über die schrittweise Freigabe der Vergütungsaktien aus dem Treuhandkonto, die Wiederaufnahme des Handels mit den Stammaktien und die zukünftigen Pläne und Absichten des Unternehmens. Wo immer möglich, wurden Wörter wie können, werden, sollten, könnten, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die negativen oder anderen Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um die zukunftsgerichteten Informationen zu kennzeichnen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erörtert oder angedeutet wurden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

